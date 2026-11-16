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LO ESENCIAL El bulo nació el 31 de octubre en una publicación anónima La prueba es a las 19:20, hora canaria Los teléfonos móviles no reciben absolutamente nada Dura aproximadamente un minuto y es solo en Estados Unidos Ningún organismo español ha tenido que desmentirlo todavía

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Si en las últimas dos semanas te ha llegado por WhatsApp un aviso sobre un apagón mundial el 17 de noviembre, no eres el único. El mensaje lleva circulando diecisiete días, ha ido engordando por el camino y ya habla de setenta y dos horas sin luz, sin internet y sin bancos. Mañana sí va a ocurrir algo, a una hora concreta y perfectamente documentada. No se parece en nada.

Qué pasa mañana a las 19:20 y por qué no es un apagón

La Agencia Federal para la Gestión de Emergencias de Estados Unidos, la FEMA, y la Comisión Federal de Comunicaciones realizarán mañana una prueba nacional del sistema de alertas de emergencia. Está anunciada en la web de FEMA desde el 17 de septiembre, con ficha de preguntas frecuentes incluida.

La hora es las 14:20 del Este de Estados Unidos. En Canarias, las 19:20. Conviene precisarlo porque varios medios nacionales están publicando las 20:20, que es la hora peninsular.

Lo que se prueba es el Emergency Alert System, el sistema que obliga a las emisoras de radio, televisión, cable y satélite estadounidenses a transmitir alertas. La programación se interrumpirá durante aproximadamente un minuto. FEMA lo hace porque está obligada por ley: la IPAWS Modernization Act de 2015 le exige una prueba nacional al menos cada tres años. Hubo un ensayo previo en Alaska el 7 de octubre y hay fecha de reserva por si mañana hay mal tiempo: el 3 de diciembre.

A la pregunta de qué debe hacer la gente durante la prueba, la respuesta oficial es de tres palabras: no se requiere ninguna acción.

De dónde salió el apagón de mañana

El rastro del bulo está documentado y tiene fecha de nacimiento. Arrancó el 31 de octubre con una publicación anónima en X. De ahí saltó a Facebook, a Instagram y a TikTok, y de las redes a los grupos de mensajería, que es donde de verdad se multiplica.

El mecanismo es siempre el mismo. Se parte de un hecho real y verificable una prueba técnica anunciada con dos meses de antelación por un organismo público, se le quita el contexto, se cambia «prueba de alertas» por «apagón», se amplía el alcance de un país a todo el planeta y se añade una llamada a la acción. En este caso, acumular provisiones.

Por el camino el mensaje ha ido sumando adornos: desde una supuesta predicción de Los Simpson, comodín habitual de cualquier bulo que necesite viralidad, hasta la caída simultánea de los servicios bancarios.

Las setenta y dos horas de un apagón: de dónde sale esa cifra

La versión que circula estos días es la más alarmante de todas: setenta y dos horas seguidas sin electricidad, sin internet, sin telefonía y sin acceso al banco. Y esa cifra tampoco se la ha inventado nadie del todo.

Procede de algo real, pero que no tiene relación con esto. El 26 de marzo, la Comisión Europea presentó su Estrategia de Preparación de la Unión, un documento que recomienda a los ciudadanos mantener en casa provisiones suficientes para setenta y dos horas de autonomía ante una emergencia. Es el llamado kit de preparación.

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Alguien cruzó las dos cosas. Un documento europeo que habla de setenta y dos horas de autonomía y una prueba estadounidense de alertas acabaron fundidos en un mismo mensaje, y el resultado es un apagón global de tres días que no está previsto en ningún sitio.

El efecto en tienda ya se nota. Se han reportado compras por precaución de agua, linternas y pilas en distintos puntos, movidas por un aviso que nadie ha firmado.

Por qué ese apagón no puede afectar a Canarias

Aquí está lo que casi ninguna de las versiones menciona y es lo más importante para quien lea esto desde el Archipiélago: la prueba es únicamente en Estados Unidos.

El Emergency Alert System es un sistema nacional estadounidense que obliga a emisoras estadounidenses. No se emite fuera del país y no existe ningún mecanismo por el que pueda afectar a la televisión, la radio o la red eléctrica española. En Canarias, mañana a las 19:20 no se va a interrumpir ningún programa, no va a sonar ningún teléfono y no se va a ir la luz en ninguna isla.

Hay además un detalle en la propia ficha de FEMA que desmonta el rumor por completo. A la pregunta de si los ciudadanos recibirán alertas en sus móviles durante la prueba, la agencia responde que no: las alertas a teléfonos se probaron en 2023 y no forman parte de la prueba de este año. El supuesto colapso de las comunicaciones afecta justo al canal que la prueba ni siquiera toca.

España tiene su propio sistema, el ES-Alert, que funciona por difusión celular y sí llega a los móviles. Los canarios lo escucharon hace poco más de una semana, durante la borrasca Charles. Es un sistema distinto, lo gestiona Protección Civil y no tiene ninguna relación con lo de mañana.

Dicho sea de paso: hasta ahora ningún organismo español ha tenido que salir a desmentir nada. Ni Red Eléctrica, ni Protección Civil, ni el Gobierno. Los desmentidos que circulan proceden de verificadores y de medios por un apagón general.

Lo único cierto de todo este asunto del apagón

Queda un matiz que conviene no tirar a la basura junto con el bulo. El kit de setenta y dos horas existe, es una recomendación oficial de la Comisión Europea y tiene todo el sentido, aunque no tenga absolutamente nada que ver con un apagón programado.

Y en Canarias tiene más sentido que en casi ningún otro sitio de España un apagón general. El Archipiélago funciona con sistemas eléctricos aislados, uno por isla salvo la conexión entre Lanzarote y Fuerteventura, de modo que cuando hay un fallo local no hay una red externa de la que tirar. Hace poco más de una semana, la borrasca Charles dejó sin suministro a miles de abonados en La Palma durante horas.

Esa es la diferencia entre estar preparado y estar asustado ante un apagón. Tener agua, una linterna y algo de efectivo en casa es sensato todo el año. Comprarlo corriendo por un mensaje anónimo que nadie firma y que ninguna institución respalda es exactamente lo contrario.