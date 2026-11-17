Siete caídas en seis días y la última ha sido hoy, el día del apagón: lo que ha dicho cada empresa

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LO ESENCIAL La página de estado de Apple seguía en verde Treinta y seis horas sin Outlook en setenta países Un banco dijo cyber y el otro dijo que no La red que usa la NSA cayó este martes La prueba duró un minuto y fue solo en radio y televisión

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¿Está pasando el apagón mundial? La pregunta lleva horas circulando y tiene un motivo concreto: Apple se cayó este martes. iCloud, la App Store, Apple Pay, Apple Music, el soporte técnico y hasta la activación de dispositivos nuevos dejaron de funcionar durante horas para usuarios de medio mundo. Y ha ocurrido el 17 de noviembre, la fecha que llevaba tres semanas señalada en redes como la del supuesto apagón. La respuesta corta es no. La larga es la lista completa de lo que se ha caído en Estados Unidos en seis días, y explica mejor que cualquier desmentido por qué no hay ningún apagón en marcha.

Qué le ha pasado a Apple el día señalado para el apagón

Los reportes empezaron a acumularse en Downdetector a lo largo de la mañana estadounidense. Los servicios afectados fueron varios a la vez: la App Store, iCloud, Apple Pay y Apple Soporte, a los que se sumaron Apple Music, problemas de activación de dispositivos nuevos y, para los desarrolladores, App Store Connect.

Hasta el cierre de esta información, Apple no ha dado ninguna explicación sobre la causa ni ha estimado cuándo quedará resuelto del todo. Tampoco ha identificado ningún proveedor externo caído, que es lo habitual en episodios de este tipo. Nada en su comunicación menciona un ataque ni, por supuesto, un apagón.

La página de estado en verde mientras crecía el rumor del apagón

Hay un detalle que se ha comentado mucho entre los usuarios durante la tarde. Mientras miles de personas no conseguían iniciar sesión, la página oficial de estado del sistema de Apple seguía mostrando los servicios como disponibles.

No es la primera vez que ocurre y no implica nada oscuro. Esas páginas se actualizan de forma manual o mediante umbrales internos que no siempre coinciden con lo que está experimentando el usuario en ese momento. Pero alimenta la sensación de que algo se está ocultando, y en una jornada marcada por el rumor del apagón esa sensación corre sola y se multiplica en cada captura de pantalla.

Las siete caídas que han alimentado el bulo del apagón

La de Apple no ha sido un hecho aislado, y ahí está exactamente el combustible del apagón: la acumulación. Esta es la secuencia de las últimas jornadas en Estados Unidos.

12 de noviembre. Microsoft Outlook y Teams, fuera de servicio unas treinta y seis horas, con usuarios afectados en más de setenta países y territorios.

Microsoft Outlook y Teams, fuera de servicio unas treinta y seis horas, con usuarios afectados en más de setenta países y territorios. 13 de noviembre. La Administración Federal de Aviación ordena una parada en tierra a escala nacional de más de cuatro horas. Los retrasos y cancelaciones se arrastraron varios días.

La Administración Federal de Aviación ordena una parada en tierra a escala nacional de más de cuatro horas. Los retrasos y cancelaciones se arrastraron varios días. 16 de noviembre. Chase, Bank of America, Wells Fargo, Capital One y U.S. Bank registran fallos en banca digital durante horas.

Chase, Bank of America, Wells Fargo, Capital One y U.S. Bank registran fallos en banca digital durante horas. 16 de noviembre. United Airlines sufre una caída que afectó a las aplicaciones con las que los pilotos calculan peso y balance antes de volar.

United Airlines sufre una caída que afectó a las aplicaciones con las que los pilotos calculan peso y balance antes de volar. 16 y 17 de noviembre. Se detecta código malicioso en Optimizely, una herramienta utilizada por cerca de doscientas organizaciones, entre ellas Zoom, HSBC y Equifax.

Se detecta código malicioso en Optimizely, una herramienta utilizada por cerca de doscientas organizaciones, entre ellas Zoom, HSBC y Equifax. 17 de noviembre. Cae la red de comunicaciones de seguridad nacional estadounidense, la que utiliza la Agencia de Seguridad Nacional.

Cae la red de comunicaciones de seguridad nacional estadounidense, la que utiliza la Agencia de Seguridad Nacional. 17 de noviembre. La aplicación de la correduría Charles Schwab acumula más de mil reportes de incidencias.

Siete nombres grandes en seis días. Puestos así, uno detrás de otro y sin nada más, parecen el guion de un apagón por entregas.

Lo que dijo cada empresa, y la palabra que usó un banco

Aquí está lo que convierte el repaso en información y no en una lista de sustos. Cada uno de esos episodios tiene una explicación publicada, y ninguna coincide con las demás.

Microsoft atribuyó el suyo a un problema surgido durante una ampliación previa de capacidad de red, y precisó que no tuvo origen cibernético ni relación con la inteligencia artificial. La Administración Federal de Aviación apuntó a equipos de comunicaciones obsoletos y a routers sobrecargados. Chase habló de un fallo de software en sistemas de hardware propios y dijo que no había indicios de ciberataque, añadiendo que el error alcanzó a otras entidades a través de transacciones compartidas y que no era sistémico.

Charles Schwab lo redujo a un breve problema de carga de página, con el trading operativo en todo momento. Optimizely reconoció que una parte no autorizada explotó una vulnerabilidad, ya corregida. Y sobre la red gubernamental, ni la cadena que lo informó ni la propia agencia dieron causa alguna, señalando ambas que no hay evidencia de ciberataque.

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Siete causas distintas para siete infraestructuras distintas. Ninguna de las siete explicaciones menciona una causa común, un ataque coordinado ni nada que se parezca a un apagón.

Queda, eso sí, un fleco sin resolver que merece señalarse. Mientras Chase insistía en que lo suyo no fue un asunto cibernético, U.S. Bank se refirió a la incidencia con la expresión «cyber outage». Dos entidades de la misma caída y dos palabras distintas, sin que nadie haya reconciliado todavía las dos versiones. Los servicios bancarios volvieron a la normalidad el martes por la mañana, tras un pico de unos cuatro mil ochocientos reportes en Chase a las dos de la tarde, hora del este.

De dónde salió el apagón mundial del 17 de noviembre

El apagón del 17 de noviembre tiene fecha de nacimiento documentada, y es anterior a todas las caídas de esta lista: arrancó el 31 de octubre con una publicación anónima en X y se extendió después por Facebook, Instagram y TikTok.

El mensaje anunciaba un apagón de hasta setenta y dos horas sin luz, sin internet, sin telefonía y sin servicios bancarios. Ese detalle de las setenta y dos horas no sale de la nada ni de ningún organismo que haya anunciado nada parecido: procede de la Estrategia de la Unión de la Preparación de la Comisión Europea, presentada el 26 de marzo, que recomienda a los hogares disponer de un kit de autosuficiencia para tres días ante cualquier emergencia. Nada en ese documento habla de un apagón programado.

Es decir, el bulo se escribió más de dos semanas antes de que cayera el primer servicio de esta lista.

Qué ha pasado a las 19:20, hora canaria

Lo que de verdad estaba en la agenda del 17 de noviembre es una prueba del sistema de alertas de emergencia que realizan la agencia FEMA y la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos, anunciada en la web de FEMA desde el 17 de septiembre y obligatoria por ley cada tres años.

Estaba fijada para las 14:20 hora del este, las 19:20 en Canarias, y consistía en que las emisoras de radio y televisión estadounidenses interrumpieran la programación durante aproximadamente un minuto para emitir este mensaje, según el texto literal publicado por el organismo: «Esta es una prueba a escala nacional del Sistema de Alerta de Emergencia, emitida por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. Esto es solo una prueba. No se requiere ninguna acción por parte del público».

No llega a los teléfonos móviles: FEMA lo aclara expresamente, porque esa parte del sistema se probó en 2023. Y si algún imprevisto hubiera obligado a posponerla, la fecha alternativa era el 3 de diciembre. Una interrupción de un minuto en emisoras de radio y televisión no tiene ninguna capacidad de provocar un apagón, ni de tumbar los servidores de un banco que además ya estaban fallando el día anterior.

Por qué una racha de caídas no es un apagón

Siete incidencias en seis días impresionan. Pero puestas en fila con su causa al lado dejan de formar una secuencia y pasan a ser lo que son: siete problemas distintos en siete infraestructuras distintas, dos de ellos reconocidos como fallos durante una actualización, uno por equipamiento anticuado, uno por una vulnerabilidad explotada y tres todavía sin explicación pública.

Lo que sí tienen en común, y es la lectura que hacen los especialistas citados en la cobertura estadounidense, es la fragilidad de sistemas enormemente interconectados y, en varios casos, bastante viejos. Eso no es un apagón orquestado: es mantenimiento aplazado durante años en infraestructuras de las que depende demasiada gente.

La caída de Apple de este martes seguirá sin explicación hasta que la compañía decida darla. Pero el apagón del 17 de noviembre ya tiene respuesta: la fecha ha llegado, la prueba ha durado un minuto, los bancos habían vuelto por la mañana y las luces siguen encendidas. El próximo apagón anunciado llegará por el mismo camino que este, con una captura de pantalla, una fecha redonda y ningún organismo detrás.