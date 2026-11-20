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Propuesta de title: Las mejores agencias de ecommerce en España (2027): comparativa por especialidad

Propuesta de meta description: Comparamos agencias ecommerce en España por especialidad, plataforma y precio. Qué preguntar antes de contratar y cuánto cuesta cada servicio.

Elegir agencia es una de las decisiones que más condicionan el éxito de una tienda online. Una buena agencia acelera las ventas; una mala puede costar meses de trabajo y miles de euros. El problema es que «agencia de ecommerce» significa cosas muy distintas: hay agencias que construyen tiendas, otras que las posicionan en Google, otras que gestionan la publicidad y otras que lo hacen todo.

MERCADOS · ÚLTIMO MES MERCADOS IBEX 35 19.186 pts +0,49%

En esta comparativa ordenamos las agencias de ecommerce más conocidas de España por especialidad, explicamos qué hace cada tipo de agencia, cuánto suele costar y qué preguntas conviene hacer antes de firmar.

Resumen: agencias de ecommerce en España

Agencia Sede Especialidad Plataformas Rocket Digital España Comercio unificado (online + tienda física) Shopify Onestic Valencia Desarrollo y producto ecommerce Shopify, Adobe Commerce Webimpacto Madrid, Barcelona, Alicante, Sevilla Desarrollo e integraciones Shopify, PrestaShop, VTEX, Magento Trilogi Igualada, Barcelona, Madrid Desarrollo y growth Shopify, PrestaShop, LogiCommerce SIDN Madrid, Barcelona, Granada Proyectos enterprise y headless Shopify, Adobe Commerce, Salesforce Redegal Ourense, Madrid, Barcelona Desarrollo, integraciones y apps Adobe Commerce, Shopify, BigCommerce Bisiesto Madrid Growth, UX y tecnología Varias Alcalink Murcia Tiendas PrestaShop e integración con ERP PrestaShop Amarillo Limón Córdoba Marketing 360º para tiendas PrestaShop Agencia SEO Shopify Leganés (Madrid) y Valencia SEO para tiendas online Shopify

Qué hace una agencia de ecommerce

Una agencia de ecommerce es una empresa que ayuda a vender por internet. Según su especialidad, puede encargarse de una o varias de estas áreas:

MATERIAS PRIMAS Y DIVISAS · ÚLTIMO MES Oro −14,57% 3.539 $/oz Plata −28,81% 41,08 $/oz Petróleo Brent −17,39% 89,87 $/bbl EUR / USD −2,15% 1,0975 EUR / GBP −0,52% 0,8381

Desarrollo y diseño: crear la tienda, el diseño, la migración desde otra plataforma y las integraciones con ERP, logística o pagos.

crear la tienda, el diseño, la migración desde otra plataforma y las integraciones con ERP, logística o pagos. Posicionamiento SEO: conseguir tráfico orgánico desde Google trabajando la estructura de categorías, las fichas de producto y la parte técnica.

conseguir tráfico orgánico desde Google trabajando la estructura de categorías, las fichas de producto y la parte técnica. Publicidad (paid media): gestionar campañas en Google Ads, Google Shopping, Meta Ads o TikTok Ads.

gestionar campañas en Google Ads, Google Shopping, Meta Ads o TikTok Ads. Marketplaces: vender en Amazon, Miravia u otros marketplaces y gestionar catálogo y anuncios.

vender en Amazon, Miravia u otros marketplaces y gestionar catálogo y anuncios. CRO y analítica: mejorar la tasa de conversión y medir qué canales generan ventas.

Muy pocas agencias son buenas en todo. Lo habitual es que una tienda trabaje con una agencia de desarrollo para construir la tienda y con especialistas para captar tráfico.

Las mejores agencias de ecommerce por especialidad

Desarrollo y diseño de tiendas online

Rocket Digital

Especializada en Shopify y en el llamado comercio unificado: tienda online, punto de venta físico, logística y pagos conectados. En 2026 se convirtió en la primera agencia española en alcanzar el nivel Platinum Partner de Shopify. Ha trabajado con marcas como Scalpers, Silbon o GOBIK.

Onestic

Agencia valenciana fundada en 2007 que trabaja con Shopify y Adobe Commerce (Magento). Además de desarrollar tiendas, ha creado productos propios para ecommerce. Entre sus clientes figuran Druni y Aristocrazy.

Webimpacto

Con oficinas en Madrid, Barcelona, Alicante y Sevilla, trabaja desde 2009 con Shopify, PrestaShop, VTEX y Magento. Destaca en integraciones y proyectos omnicanal.

Trilogi

Agencia con origen en Igualada (Barcelona) y presencia en Madrid. Trabaja con Shopify, PrestaShop y LogiCommerce, y combina desarrollo con estrategias de crecimiento.

Proyectos grandes y multiplataforma

SIDN

Fundada en 2002, con sede en Madrid y oficinas en varias ciudades. Trabaja con Shopify, Adobe Commerce y Salesforce Commerce Cloud, y está enfocada en proyectos enterprise, arquitecturas headless y experiencia de usuario.

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Redegal

Nacida en Ourense en 2004 y con oficinas en Madrid y Barcelona. Desarrolla tiendas en Adobe Commerce, Shopify y BigCommerce, además de apps móviles e integraciones con ERP y CRM. Ha trabajado con marcas como Primor o Pescanova.

Bisiesto

Agencia madrileña centrada en growth, UX y tecnología. Construye webs, apps y tiendas para negocios B2B y B2C, con integraciones de CRM y ERP.

Especialistas en PrestaShop

Alcalink

Agencia de Murcia fundada en 2011, especializada en PrestaShop y en conectar la tienda con el ERP (por ejemplo, Odoo). También trabaja SEO y conversión.

Amarillo Limón

Con sede en Córdoba, combina desarrollo en PrestaShop con marketing 360º: SEO, SEM y desarrollo. Ha trabajado con clientes como Toys R Us o Farmaciabarata.

SEO para tiendas online

El posicionamiento de una tienda online tiene particularidades que no tiene una web corporativa: cientos o miles de URLs de producto, filtros que generan contenido duplicado, productos que se agotan y categorías que compiten entre sí. Por eso cada vez más tiendas recurren a agencias especializadas solo en SEO.

Agencia SEO Shopify

Agencia con oficinas en Leganés (Madrid) y Valencia, especializada en SEO para tiendas online construidas con Shopify. Trabaja auditorías SEO, migraciones de plataforma sin pérdida de tráfico, arquitectura de colecciones, optimización de fichas de producto y SEO mensual. Su enfoque es medir el resultado en ventas orgánicas, no solo en visitas.

Cuánto cobra una agencia de ecommerce en España

Los precios varían mucho según el tamaño del proyecto, pero estas horquillas orientativas ayudan a presupuestar:

Tienda con plantilla (Shopify, PrestaShop o WooCommerce): entre 1.500 y 6.000 € de puesta en marcha.

entre 1.500 y 6.000 € de puesta en marcha. Tienda a medida o con integraciones complejas: desde 8.000 € hasta más de 40.000 € en proyectos enterprise.

desde 8.000 € hasta más de 40.000 € en proyectos enterprise. SEO para ecommerce: entre 500 y 2.500 € al mes según el tamaño del catálogo y la competencia.

entre 500 y 2.500 € al mes según el tamaño del catálogo y la competencia. Gestión de publicidad: una cuota fija de 400 a 1.500 € al mes o un porcentaje de la inversión, normalmente entre el 10 % y el 20 %.

una cuota fija de 400 a 1.500 € al mes o un porcentaje de la inversión, normalmente entre el 10 % y el 20 %. Mantenimiento: entre 100 y 600 € al mes según las horas incluidas.

Desconfía de presupuestos muy por debajo de estas cifras: suelen implicar plantillas sin adaptar, trabajo automatizado o contratos de permanencia largos.

Cómo elegir agencia: 7 preguntas antes de firmar

¿En qué plataforma estáis especializados? Una agencia que domina Shopify no tiene por qué dominar Magento.

Una agencia que domina Shopify no tiene por qué dominar Magento. ¿Podéis enseñarme casos parecidos al mío? Mismo sector, tamaño de catálogo y mercado.

Mismo sector, tamaño de catálogo y mercado. ¿Quién va a trabajar en mi proyecto? Pregunta por el equipo real, no solo por el comercial.

Pregunta por el equipo real, no solo por el comercial. ¿Cómo medís los resultados? Pide que los informes se basen en ventas y no solo en tráfico o impresiones.

Pide que los informes se basen en ventas y no solo en tráfico o impresiones. ¿Qué pasa si quiero cambiar de agencia? La tienda, el dominio y las cuentas publicitarias deben ser tuyos.

La tienda, el dominio y las cuentas publicitarias deben ser tuyos. ¿Hay permanencia? En servicios mensuales, lo razonable son periodos cortos y renovables.

En servicios mensuales, lo razonable son periodos cortos y renovables. ¿Qué no incluye el presupuesto? Apps, licencias, plantillas de pago o horas extra suelen quedar fuera.

Preguntas frecuentes

¿Qué es una agencia de e-commerce?

Es una empresa especializada en ayudar a vender online: desde crear la tienda hasta conseguir tráfico y convertirlo en ventas. Muchas se centran en una sola área, como el desarrollo, el SEO o la publicidad.

¿Cuánto cuesta un ecommerce en España?

Una tienda sencilla con plantilla puede ponerse en marcha por menos de 6.000 €, más la cuota de la plataforma. Los proyectos a medida superan con facilidad los 10.000 €. A eso hay que sumar el coste mensual de captar tráfico.

¿Qué hace un agente o consultor de e-commerce?

Analiza el negocio online, define la estrategia y coordina a los proveedores: plataforma, agencia de desarrollo, SEO, publicidad y logística. Es una figura útil cuando la tienda ya factura y necesita ordenar su crecimiento.

¿Es mejor una agencia grande o una especializada?

Depende del proyecto. Para una tienda grande con integraciones complejas, una agencia con equipo amplio da más seguridad. Para tareas concretas como el SEO o las campañas, una agencia especializada suele dar mejores resultados por el mismo presupuesto.