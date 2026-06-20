7.000 personas toman Arrecife para salvar el Hospital Insular de Lanzarote

La Plataforma Marea Blanca reunió a miles de vecinos vestidos de blanco en la capital de Lanzarote para exigir que el centro, con 75 años de historia y único especializado en geriatría en la isla, no pierda su actividad.

Miles de manifestantes vestidos de blanco recorren las calles de Arrecife en defensa del Hospital Insular de Lanzarote.

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LO ESENCIAL 7.000 personas se manifestaron este sábado en Arrecife, según la Policía Local. El Hospital Insular acumula 75 años de servicio y es el único centro especializado en geriatría de Lanzarote. La Plataforma Marea Blanca ha recogido 21.426 firmas de apoyo a la continuidad del hospital. El Servicio Canario de Salud prevé trasladar a los pacientes al edificio anexo al Hospital Molina Orosa, sin fecha ni financiación confirmadas.

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Lanzarote salió a la calle este sábado 20 de junio para defender su Hospital Insular. Unas 7.000 personas, según cifras de la Policía Local de Arrecife, se concentraron en la capital de la isla en una manifestación convocada por la Plataforma Marea Blanca para reclamar la continuidad del único centro sociosanitario especializado en geriatría de Lanzarote, un edificio con 75 años de historia cuyo futuro sigue sin estar definido.

La marcha partió a las 11:00 horas desde el Parque Islas Canarias de Arrecife y concluyó a las puertas del propio Hospital Insular, donde se leyó un manifiesto. La gran mayoría de los asistentes acudió vestida de blanco, en sintonía con el nombre de la plataforma convocante. Los pacientes del centro, algunos de ellos en silla de ruedas, encabezaron la columna junto a una pancarta con el lema «Por una sanidad pública digna. La sanidad pública no es un negocio, es un derecho». Otras pancartas recogían consignas como «No al cierre, sí a la reforma», «Garantía de reforma» o «Necesitamos la geriatría y la protección de nuestros mayores».

Junto a Yasmina Tabares, portavoz de la Plataforma, participó en la cabecera de la protesta Domingo de Guzmán, exdirector del Hospital Insular y referente del sector sanitario en Lanzarote. La convocatoria reunió a trabajadores del centro, usuarios, sindicatos, partidos políticos y asociaciones de distinto signo, lo que refleja la amplitud del respaldo social a la causa.

Lanzarote exige hechos, no promesas: el manifiesto de Marea Blanca

Al término de la marcha, Tabares leyó el comunicado de la Plataforma. En él se advierte de que existe un traslado inminente de los pacientes a un emplazamiento donde, a juicio de los convocantes, «la geriatría no tiene lugar», sin que exista todavía presupuesto, proyecto definido ni plazo para un eventual regreso al Hospital Insular.

La portavoz subrayó que la situación del centro no es un problema laboral ni administrativo local, sino que afecta a la cohesión, la equidad y la sostenibilidad del conjunto del sistema sanitario público de Canarias. En esa misma línea, señaló que el conflicto pone en riesgo la continuidad de la atención geriátrica en Lanzarote y también la actividad docente en geriatría para el conjunto del archipiélago. La Plataforma ha recogido hasta la fecha 21.426 firmas de apoyo a través de una campaña en línea.

El Hospital Insular pasó a depender del Gobierno de Canarias en 2019, cuando el Cabildo de Lanzarote transfirió su titularidad al Servicio Canario de Salud (SCS). El edificio principal acumula 75 años y un informe del departamento de Infraestructuras concluye que necesita una reforma integral. El SCS tiene previsto trasladar a los pacientes al edificio anexo al Hospital Doctor José Molina Orosa, aunque los convocantes advierten de que ese nuevo espacio carece aún de proyecto de remodelación y de financiación, y de que no existe ninguna garantía firme de retorno al emplazamiento histórico.

Qué ofrece hoy el Hospital Insular y qué está en juego en Lanzarote

El Hospital Insular de Lanzarote concentra varias unidades asistenciales: una unidad de agudos y media estancia con unas 30 camas, una unidad de larga estancia con otras 48 camas, y la residencia conocida como CANTOU (Centro de Actividades Naturales y Actividades Ocupacionales Útiles). Completa la oferta el Hospital de Día, destinado a pacientes geriátricos que requieren controles clínicos, recuperación física, terapia ocupacional y otros cuidados de forma temporal.

El nuevo edificio anexo al Hospital Molina Orosa, al que el SCS prevé trasladar los servicios, cuenta con tres plantas conectadas al hospital principal por una pasarela. La segunda planta dispone de dos secciones de 26 camas cada una, una para agudos y otra de recuperación funcional. La inversión en ese edificio asciende, según datos del gerente de los servicios sanitarios de la isla, a 15 millones de euros. Sin embargo, los convocantes de la manifestación mantienen que el espacio no garantiza la continuidad del modelo de atención geriátrica que actualmente presta el Hospital Insular.

Para los ciudadanos de Lanzarote, la cuestión tiene una dimensión práctica inmediata: el Hospital Insular es el único recurso público especializado en geriatría de la isla. Cualquier merma en su capacidad o en la calidad de su atención afecta directamente a las personas mayores que dependen de sus servicios y a sus familias, sin que exista en Lanzarote una alternativa equivalente.

El Servicio Canario de Salud y el Cabildo de Lanzarote son las dos instituciones sobre las que recae, según la Plataforma Marea Blanca, la responsabilidad de dar una respuesta concreta. La movilización de este sábado es la más numerosa de las protagonizadas hasta ahora en defensa del centro, y sus promotores esperan que la cifra de asistentes refuerce la presión para obtener compromisos verificables sobre el futuro del hospital.