Nueve comunidades tienen puente en diciembre y Canarias no: los días que de verdad libras

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LO ESENCIAL Cuatro festivos entre diciembre y Reyes El lunes 7 es laborable en Canarias El descanso se canjeó por el 30 de mayo Nochebuena y Nochevieja se trabajan Reyes cae en miércoles

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Quedan cuatro días festivos entre hoy y el día de Reyes. Esa es la cuenta exacta que le sale a Canarias para el tramo final de 2026 y el arranque de 2027, y hay una ausencia llamativa en ella: el lunes 7 de diciembre, la jornada que buena parte del país se toma libre, aquí es un día de trabajo como cualquier otro según el Gobierno de Canarias.

Diciembre en Canarias: dos festivos y un lunes que no lo es

El mes arranca con una coincidencia que resta. El domingo 6 de diciembre, Día de la Constitución, cae en fin de semana, de modo que no aporta ninguna jornada adicional de descanso a quien ya libra los domingos.

El lunes 7 es laborable en todo el Archipiélago. No es festivo autonómico ni se ha habilitado como puente de carácter general.

El martes 8 de diciembre, Inmaculada Concepción, sí es festivo en todas las islas.

Y el viernes 25, Navidad, cierra la cuenta del mes. Al caer en viernes, deja un fin de semana de tres días sin necesidad de pedir nada.

Dos festivos en todo diciembre, por tanto, para el conjunto de Canarias.

Aquí está la explicación que casi nadie conoce. Cuando un festivo nacional cae en domingo, cada comunidad autónoma decide si traslada ese descanso al lunes siguiente o si lo canjea por otra fecha propia.

Según los calendarios publicados, nueve comunidades autónomas y Melilla optaron por trasladarlo y tendrán libre el lunes 7 de diciembre. Canarias no está entre ellas.

El motivo es que el Archipiélago ya hizo ese canje, y lo hizo por una fecha de peso: el Decreto 61/2025, que fija el calendario laboral canario para 2026, sustituyó ese descanso por el 30 de mayo, Día de Canarias.

Es decir, no se ha perdido un día: se cobró en primavera. Pero el efecto práctico sobre el calendario de diciembre es el que es, y conviene saberlo antes de organizar nada.

Quien tenga vacaciones o libranza el lunes 7 encadenará cuatro días seguidos, del sábado 5 al martes 8. Quien no, trabajará el lunes y descansará el martes.

Nochebuena y Nochevieja se trabajan

Es la confusión más repetida cada año y conviene dejarla zanjada. Ni el 24 de diciembre ni el 31 figuran como festivos en el calendario laboral.

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Ambos caen además en jueves, de modo que son jornadas ordinarias de trabajo en Canarias salvo que el convenio colectivo de cada sector o empresa establezca otra cosa, que es lo habitual en comercio, hostelería y administración pública, donde suelen aplicarse reducciones de jornada o cierres por la tarde.

Conviene revisar el convenio propio antes de dar nada por hecho, porque esa parte no la fija el calendario oficial.

Enero: un viernes y un miércoles

El arranque de 2027 reparte mejor. El viernes 1 de enero, Año Nuevo, es festivo y genera el primer fin de semana largo del año: viernes, sábado y domingo seguidos para quien no trabaje en fin de semana.

El miércoles 6 de enero, Epifanía del Señor, también es festivo en toda Canarias. Al caer justo en mitad de la semana no permite puente natural: quien quiera estirarlo necesitará pedir el jueves y el viernes, o bien el lunes y el martes.

Con eso se cierra el recuento: cuatro jornadas festivas de carácter general entre el 1 de diciembre y el 6 de enero.

A los festivos comunes e insulares hay que sumar los locales. Cada ayuntamiento de Canarias dispone de dos festivos propios al año, que son retribuidos y no recuperables, y que se fijan a propuesta del pleno municipal.

Eso significa que el calendario real de cada persona depende también de dónde trabaje. Hay municipios que colocan sus dos fechas en primavera o verano, coincidiendo con las fiestas patronales, y otros que reservan alguna para el tramo final del año.

La consulta conviene hacerla en la orden publicada en el Boletín Oficial de Canarias y en la web del ayuntamiento correspondiente, porque es la única forma de saber con certeza si a la cuenta general hay que sumarle algo.

El balance: cuatro días en dos meses

Resumiendo lo que queda por delante en Canarias: martes 8 de diciembre, viernes 25 de diciembre, viernes 1 de enero y miércoles 6 de enero.

De esos cuatro, dos generan fin de semana largo de forma automática, los dos viernes. Los otros dos caen en mitad de semana y obligan a tirar de días propios si se quiere alargar.

Y una última advertencia para quien ya esté mirando el año que viene: el calendario de 2027 en Canarias reparte el 6 de diciembre en lunes, lo que sí generará fin de semana de tres días, y el 8 en miércoles. La Asunción, que cae en domingo, se traslada al lunes 16 de agosto. Y el Día de Canarias, el 30 de mayo, vuelve a caer en domingo sin descanso adicional el lunes.

Dicho de otro modo: el intercambio que este diciembre deja a Canarias sin puente no se repetirá en 2027, pero tampoco se compensará por el otro lado.