Veinte personas migrantes llegan a Canarias en un pesquero presuntamente robado en Marruecos

Una embarcación con veintiún ocupantes fue rescatada en aguas de Canarias tras ser presuntamente robada en el puerto marroquí. Salvamento Marítimo interceptó el pesquero y trasladó a los ocupantes a puerto seguro.

Operativo de Salvamento Marítimo en aguas canarias durante una intervención de rescate de embarcación.

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LO ESENCIAL Veinte inmigrantes han llegado a Fuerteventura en una embarcación de pesca presuntamente robada. El pesquero fue sustraído en puerto marroquí antes de emprender la travesía hacia Canarias. Salvamento Marítimo intensifica operativos en las aguas entre Marruecos y el archipiélago canario. La llegada forma parte de la presión migratoria sostenida que registra la región atlántica.

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Una embarcación de pesca fue interceptada por Salvamento Marítimo en aguas de Canarias, próximas a Fuerteventura, tras recibirse una alerta de emergencia. A bordo viajaban veinte inmigrantes que fueron trasladados a puerto seguro en la isla, donde recibieron atención inmediata. Las autoridades confirmaron que todos se encontraban en aparente buen estado físico, aunque la operación de rescate requirió el despliegue de recursos especializados para garantizar la seguridad durante la maniobra.

Lo que ha llamado la atención de las autoridades es el carácter presuntamente robado de la embarcación. Según las primeras investigaciones, el pesquero habría sido sustraído previamente en Agadir antes de emprender la travesía hacia Canarias. La Policía Nacional instruirá las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias exactas del robo y determinar si los ocupantes tenían conocimiento de que viajaban en una embarcación robada.

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El Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo en Las Palmas recibió la alerta de emergencia procedente de la embarcación, que se había quedado a la deriva en aguas próximas a Canarias. La respuesta fue inmediata, desplegando buques especializados para alcanzar al pesquero en la zona. Salvamento Marítimo, organismo dependiente del Ministerio de Transportes, es responsable de las operaciones de búsqueda, rescate y asistencia a embarcaciones en situación de emergencia en aguas españolas.

Operación de rescate coordinada en Canarias

El arribo de veinte inmigrantes en un pesquero robado refleja la complejidad de la crisis migratoria que afecta a Canarias de manera permanente. Las autoridades han señalado que estos sucesos forman parte de una pauta recurrente en la que los migrantes utilizan embarcaciones de distinto tipo, incluyendo pesqueros sustraídos, para alcanzar las islas. La ruta desde puertos marroquíes como Agadir hacia Canarias sigue siendo una de las más transitadas por personas en busca de acceso a Europa, pese a los riesgos documentados y la vigilancia continua.

Los veinte ocupantes permanecen bajo la jurisdicción de las autoridades canarias para tramitar los procedimientos administrativos de inmigración irregular. La investigación policial sobre el origen del pesquero continuará en los próximos días, mientras se determina si la embarcación era efectivamente robada y las circunstancias exactas del viaje.