La AEMET avisa de que la borrasca Austen entrará en Canarias con lluvias y mal tiempo

La AEMET pone fecha al fin de la calima: la borrasca Austen limpia Canarias justo para el puente

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LO ESENCIAL La calima empieza a disminuir esta tarde. Fuerteventura aún puede llegar a 30 grados. El jueves bajan las máximas del interior. El viernes aumenta la nubosidad por la tarde. Las cumbres de Tenerife tendrán rachas muy fuertes.

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El episodio de polvo sahariano que lleva tres días sobre Canarias tiene las horas contadas según la AEMET. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) sitúa este miércoles el punto de inflexión: la calima empieza a disminuir por la tarde en las islas occidentales y centrales, y lo que viene detrás, ya metidos en el puente de Todos los Santos, es agua.

Pero antes de irse, el aire sahariano deja un último apunte de verano. En el interior sur de Fuerteventura todavía se pueden alcanzar localmente los 30 grados hoy, a 28 de octubre.

Qué pinta la borrasca Austen en todo esto según la AEMET

Conviene situarla bien, porque el nombre circula mucho estos días. La borrasca Austen según la AEMET es el sistema que ha estado afectando a la Península, y su trayectoria discurre por latitudes muy por encima del archipiélago. Canarias no recibe el impacto directo de una borrasca así.

Lo que sí hace es cambiar la circulación general. Cuando un sistema de bajas presiones se instala al norte, modifica el flujo que alimenta el archipiélago y corta la advección de aire continental africano, que es exactamente la que ha traído el polvo. Dicho de otro modo: no es que Austen limpie Canarias a manguerazos, es que desplaza el patrón que mantenía la calima en su sitio.

De ahí la secuencia que marca la AEMET: calima que remite desde este miércoles por la tarde, nubosidad en aumento el jueves y el viernes, y precipitaciones asociadas a la evolución diurna en las islas de mayor relieve.

La AEMET no maneja un episodio adverso. Habla de precipitaciones en general débiles, dispersas y ocasionales, con posibilidad de chubasco. No hay avisos activos por lluvia en el archipiélago.

El pronóstico isla por isla de la AEMET para hoy

Lanzarote. Intervalos de nubes medias y altas, con calima que tiende a disminuir a partir del mediodía. Viento flojo a moderado del nordeste. Arrecife, entre 22 y 29 grados.

Fuerteventura. Intervalos de nubes medias y altas y calima persistente. Descenso más acusado en las máximas de las vertientes oeste y sur, aunque el interior sur aún puede alcanzar los 30 grados. Puerto del Rosario, de 22 a 27.

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Gran Canaria. Nubes medias y altas sin descartar alguna lluvia débil y ocasional en el interior en horas centrales. Calima más significativa en medianías y cumbres. Las Palmas de Gran Canaria, entre 23 y 26.

Tenerife. Cielos cubiertos tendiendo a intervalos por la tarde, con nubosidad de evolución en el interior y probabilidad de precipitaciones débiles, especialmente en el nordeste. Atención a las cumbres centrales, donde el viento aumentará a moderado o fuerte con rachas ocasionales muy fuertes hasta la tarde. Santa Cruz, de 23 a 27.

La Gomera. Mismo patrón de cubierto a intervalos, con lluvias débiles posibles en el interior por la tarde. San Sebastián, entre 23 y 28, la máxima más alta de las capitales.

La Palma. Cubierto que abre en la segunda mitad del día, con chubascos posibles en el nordeste. Santa Cruz de La Palma, de 21 a 27.

El Hierro. Calima ya solo ligera y nubosidad de evolución en el interior por la tarde. Valverde, entre 20 y 25, los valores más bajos del archipiélago.

Lo que la AEMET prevé para el puente

El jueves 29 entran intervalos de nubes altas y bajas, con precipitaciones débiles asociadas a nubosidad de evolución diurna en las islas montañosas. La calima queda en general ligera, concentrada ya solo en las orientales. Y empieza a notarse el descenso térmico: moderado en zonas de interior, oeste y sur, sobre todo en las máximas.

El viernes 30 las orientales quedan poco nubosas y las montañosas ven aumentar la nubosidad por la tarde en el interior, con precipitaciones débiles y ocasionales. Las temperaturas siguen bajando ligeramente, sobre todo tierra adentro.

En el mar, la AEMET da viento de este y nordeste de fuerza 3 a 5, marejada o marejadilla, y mar de fondo del norte o noroeste con olas de uno a dos metros.

Para quien tenga planes el sábado 31 o el domingo 1, la recomendación de la AEMET es revisar la previsión el jueves o el viernes. A esa distancia los modelos ya tendrán el fin de semana a tiro corto, y conviene recordar que en Canarias la orografía reparte el agua de forma muy desigual: el norte y las medianías suelen llevarse la lluvia mientras el sur mira el cielo desde el sol.