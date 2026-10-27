La AEMET avisa de un “cóctel” de tormentas y calima en Canarias y mañana va a peor

Tormentas, calima y 30 grados el mismo día: la AEMET confirma el cóctel que trae hoy a Canarias

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LO ESENCIAL Las tormentas llegan al mediodía. La Palma y Tenerife son las señaladas. Las máximas aún superan los 30 grados. El pico de calima es mañana miércoles. Se superarán los 100 microgramos.

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Hay días en que el tiempo en Canarias no se deja resumir en una palabra, y este martes es uno de ellos. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy tormentas aisladas, calima persistente y máximas que todavía pueden superar los 30 grados en varias zonas del archipiélago. Todo a la vez.

Y lo que viene detrás no mejora. El episodio de polvo sahariano alcanzará su máxima intensidad mañana miércoles 28, cuando podrían superarse de forma generalizada los cien microgramos por metro cúbico de partículas en suspensión.

Dónde marca la AEMET las tormentas de hoy

El guion del día es de cielos cubiertos por nubes medias y altas en las islas occidentales y en Gran Canaria, sin descartar precipitaciones dispersas y ocasionales. La inestabilidad se concentra en las horas centrales.

Las zonas que la AEMET señala con probabilidad de tormenta son el interior de La Palma y el norte y este de Tenerife, al mediodía, donde podrían dejar algún chubasco aislado. No se habla de un episodio adverso ni hay avisos activos por lluvia: son tormentas puntuales, de desarrollo diurno, del tipo que descarga en un barranco y deja el de al lado seco.

El resto del archipiélago se queda en una nubosidad alta compacta, con la calima más significativa en medianías y cumbres. Lanzarote y Fuerteventura, como viene siendo habitual en este episodio, quedan al margen de la inestabilidad.

Las temperaturas bajan pero siguen en treinta

Este es el punto donde la previsión de la AEMET resulta más contraintuitiva. Las temperaturas descienden de forma generalizada, sobre todo las máximas de las zonas de interior. Y aun así, es probable que se alcancen o superen los 30 grados en el sur de Tenerife, en Gran Canaria y en el sureste e interior de Fuerteventura y Lanzarote.

Es decir, baja el termómetro y sigue haciendo calor de verano a finales de octubre. En la capital palmera, por ejemplo, los valores se mueven entre los 21 y los 27 grados.

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Treinta grados el 27 de octubre no es un dato menor. Es una anomalía térmica que encaja con el otoño cálido que la AEMET viene señalando para el archipiélago desde septiembre.

La explicación de esa mezcla está en el origen del aire. La masa que cubre ahora mismo Canarias es continental y seca, procedente del Sáhara, lo que empuja los termómetros al alza y carga el aire de polvo. Pero por encima circula nubosidad media y alta con suficiente inestabilidad como para generar desarrollos convectivos en las zonas de relieve. De ahí que pueda tronar mientras el termómetro marca treinta.

El pico de calima que la AEMET sitúa mañana

El Gobierno de Canarias declaró ayer lunes, a partir de las 12:30 horas, la situación de prealerta por calima en todas las islas, en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos y con la información facilitada por la AEMET.

Esa declaración contiene el dato que conviene tener presente hoy: el episodio no ha tocado techo. A partir del mediodía de este martes no puede descartarse que la calima empiece a ganar intensidad en cotas bajas de todas las islas, y el miércoles llega el máximo, con la posibilidad de superar los cien microgramos por metro cúbico de forma generalizada.

Para situar esa cifra: la Organización Mundial de la Salud recomienda no rebasar una media diaria de 45 microgramos por metro cúbico de partículas PM10. El propio texto de la prealerta advierte de que el fenómeno podría generar o agravar los problemas de salud de las personas con enfermedades crónicas y respiratorias.

Hay, eso sí, un matiz interesante en la combinación de hoy. Las tormentas, allí donde descarguen, van a limpiar el aire. El agua es el mejor removedor de partículas en suspensión que existe, de modo que el norte de Tenerife y el interior de La Palma pueden tener esta tarde mejor calidad del aire que el sur de Gran Canaria, donde no se espera que caiga nada.

Las recomendaciones durante la prealerta son las de siempre: evitar el ejercicio físico intenso al aire libre, mantener puertas y ventanas cerradas en las horas de mayor concentración y extremar la precaución con menores, personas mayores y quienes padezcan patologías respiratorias crónicas.

De cara al resto de la semana, la AEMET mantiene cielos cubiertos el miércoles y el jueves, y los modelos vuelven a situar lluvia moderada el viernes 30, justo al cierre del mes, con el fin de semana de Todos los Santos apuntando también a precipitaciones. Octubre, que empezó movido en Canarias, no tiene intención de irse en silencio.