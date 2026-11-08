Los 17 estrenos de Netflix de esta semana y el que de verdad merece la pena

Diecisiete estrenos en siete días: qué ver y qué saltarse en Netflix

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LO ESENCIAL Diecisiete estrenos en siete días. El viernes, el plato fuerte. La emperatriz dice adiós. Arranca la tanda navideña. Mucha producción española.

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Los estrenos de Netflix de esta semana son diecisiete, repartidos entre el lunes 9 y el domingo 15 de noviembre. No todos aguantan la misma expectativa, así que conviene separar lo que merece la pena.

Estos son los que llegan, ordenados por día.

El estreno de Netflix que marca la semana

Es El crimen de Pazos, y aterriza el viernes 13.

Detrás está el equipo responsable de El caso Asunta, una de las producciones españolas de mayor impacto de la plataforma en los últimos años. Al frente del reparto, Tristán Ulloa.

Repite la fórmula del true crime ficcionado, que es la apuesta que mejor le ha funcionado a Netflix en España. Si aquella te enganchó, esta parte con ventaja.

Algunas fuentes citan el título como Desprotegida: El crimen de Pazos y adelantan su llegada. Los calendarios de estrenos apuntan al viernes 13.

Las series que llegan, día a día

Lunes 9. Power y Power Book III: Raising Kanan. Para los más pequeños, La casa de perritos de Doozie.

Power y Power Book III: Raising Kanan. Para los más pequeños, La casa de perritos de Doozie. Martes 10. El plan del diablo, tercera temporada.

El plan del diablo, tercera temporada. Miércoles 11. El cuerpo, thriller sobrenatural adolescente, más El claroscuro y La ley de Alicia.

El cuerpo, thriller sobrenatural adolescente, más El claroscuro y La ley de Alicia. Jueves 12. La emperatriz, Nos conocimos en Estambul, Como hermanos y Milagros en la sala de urgencias.

La emperatriz, Nos conocimos en Estambul, Como hermanos y Milagros en la sala de urgencias. Viernes 13. El crimen de Pazos.

El crimen de Pazos. Domingo 15. El cine según Philomena Cunk.

Dos merecen mención aparte. La emperatriz cierra su historia con esta tercera temporada, tras convertirse en una de las producciones alemanas más vistas del catálogo. Y Philomena Cunk vuelve para repasar la historia del cine con un humor que o te conquista o te expulsa en cinco minutos.

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Si quieres comprobar en qué plataforma está disponible un título concreto antes de ponerte, el buscador ¿Dónde verlo? de Telecines resuelve la duda escribiendo solo el nombre.

Las películas de la semana en Netflix

Lunes 9. Un buen abogado y El Exorcista: Creyente.

Un buen abogado y El Exorcista: Creyente. Miércoles 11. Avedon y Góspel de Navidad.

Avedon y Góspel de Navidad. Jueves 12. Allen, No nos rendimos y El intercambio navideño.

Hay una señal de calendario difícil de ignorar: con Góspel de Navidad y El intercambio navideño arranca oficialmente la tanda navideña, que se extenderá todo el mes y buena parte de diciembre.

El calendario completo, con los estrenos de todas las plataformas y también los de cine, está recogido y actualizado en la sección de estrenos de Telecines.

Lo que llega fuera de Netflix

La semana reparte juego también en la competencia, y hay un peso pesado.

El señor de los anillos: Los anillos de poder estrena su tercera temporada en Prime Video, aunque las fuentes bailan entre el martes y el miércoles.

En Movistar Plus llegan el lunes La venganza de Kalevala, Hermanos y el documental Soy Carl Lewis, además de la miniserie documental española Sicarios. Y en AMC se estrena El laberinto de las mariposas, también española.

Con tantas plataformas en juego, la pregunta inevitable es cuánto suma todo esto al mes. La calculadora de streaming de Telecines permite marcar las suscripciones que tienes y ver el total mensual y anual, con los precios con IVA comprobados en la web de cada plataforma.

El balance de la semana, en una línea: mucha producción nacional en todas las plataformas, el true crime otra vez como apuesta principal y la Navidad asomando antes de tiempo entre los estrenos de Netflix.