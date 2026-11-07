Tierra de mafiosos: los 10 episodios, sus fechas y por qué SkyShowtime los suelta de uno en uno

Quedan tres episodios de Tierra de mafiosos y estas son las fechas exactas

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LO ESENCIAL Diez episodios, uno por semana. El final llega el 23 de noviembre. Cuarenta y cinco minutos cada uno. Brosnan, Hardy y Mirren. Guy Ritchie dirige los dos primeros.

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Tierra de mafiosos entra en su recta final. La segunda temporada de la serie de Guy Ritchie ya ha soltado siete de sus diez capítulos en SkyShowtime, y quedan tres según en portal de streaming y series Canal5.

Si la estás siguiendo semana a semana, estas son las fechas que te importan.

Cuándo salen los episodios que quedan de Tierra de mafiosos

La plataforma mantiene el estreno semanal, con capítulo nuevo cada lunes:

Episodio 8: 9 de noviembre de 2026

9 de noviembre de 2026 Episodio 9: 16 de noviembre de 2026

16 de noviembre de 2026 Episodio 10, final de temporada: 23 de noviembre de 2026

Y este fue el calendario completo desde el arranque:

Episodio 1: 21 de septiembre

Episodio 2: 28 de septiembre

Episodio 3: 5 de octubre

Episodio 4: 12 de octubre

Episodio 5: 19 de octubre

Episodio 6: 26 de octubre

Episodio 7: 2 de noviembre

La temporada mantiene la misma extensión que la primera: diez capítulos de unos cuarenta y cinco minutos. El calendario de emisión actualizado puede consultarse en la parrilla de televisión de Canal5.

SkyShowtime ha optado por el goteo semanal en lugar del atracón de golpe con un objetivo declarado: maximizar la conversación semana a semana. Es la estrategia que han ido recuperando las plataformas tras años de estrenos completos.

De qué va esta temporada de Tierra de mafiosos

La nueva entrega arranca con una crisis abierta: los Harrigan contra el clan rival Stevenson, que quiere desestabilizar su imperio criminal.

En medio está Harry Da Souza, el personaje de Tom Hardy, descrito como un solucionador de problemas nato que intentará mediar entre ambas familias. Spoiler razonable: mediar en una guerra de clanes no suele salir bien.

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El hilo que recorre los diez capítulos es la lucha interna por el poder dentro del propio clan Harrigan, con alianzas frágiles, desconfianza y una violencia que va subiendo de temperatura hasta amenazar la estabilidad del grupo.

Es, en esencia, el territorio en el que Guy Ritchie lleva moviéndose toda su carrera: diálogo afilado, humor negro y acción estilizada.

Quién está detrás de Tierra de mafiosos

El reparto es el principal argumento comercial de la serie: Pierce Brosnan, Tom Hardy y Helen Mirren encabezan el elenco. Tres nombres que no suelen coincidir en el mismo proyecto.

Detrás, la creación es de Ronan Bennett y Jez Butterworth. Ritchie dirige los dos primeros episodios y se reparte el resto con Anthony Byrne, Lawrence Gough y Daniel Syrkin.

Un apunte que mucha gente desconoce: el título original de Tierra de mafiosos es MobLand, y se produce en colaboración con Paramount+. En Estados Unidos, esta segunda temporada se estrenó el 18 de septiembre, tres días antes que en España.

Por qué Tierra de mafiosos funciona

Hay una razón de formato. Cuarenta y cinco minutos por capítulo es una duración que casi se había perdido en las plataformas, acostumbradas a episodios de hora larga que se hacen cuesta arriba entre semana.

Y hay una razón de ritmo. El estreno semanal, que al principio irritó a buena parte de la audiencia, ha demostrado funcionar en este tipo de tramas corales: da tiempo a colocar a cada familia, cada traición y cada alianza antes de que llegue la siguiente.

Con tres capítulos por delante y una guerra de clanes sin resolver, Tierra de mafiosos tiene por delante tres lunes para cerrar lo que ha abierto.