Confirmado por un estudio: hay un lado de Canarias donde el mar está vacío

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LO ESENCIAL El agua se calienta hacia el oeste, no hacia el sur. Nueve grados de diferencia entre un extremo y otro. La clorofila cae de 1,0 a menos de 0,1. El plancton abunda donde el agua está más fría. Es la primera radiografía isotópica del plancton canario.

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La intuición dice que en Canarias el agua debería estar más caliente cuanto más al sur, y que las islas están lo bastante juntas como para que el mar sea prácticamente el mismo en todas. Las dos ideas son falsas. Un estudio publicado en Scientific Reports por investigadores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria documenta que la temperatura superficial del mar aumenta hacia el oeste, no hacia el sur, y que entre un extremo y otro del archipiélago hay hasta nueve grados de diferencia.

Los números son concretos en Canarias. A lo largo del gradiente estudiado, la temperatura superficial se mueve entre los 15 y los 24 grados subiendo de este a oeste. Y la concentración de clorofila, que es el indicador estándar de cuánta vida vegetal microscópica hay en el agua, hace exactamente lo contrario: cae desde 1,0 hasta menos de 0,1 miligramos por metro cúbico. Más de diez veces menos en las aguas occidentales que en las orientales.

El afloramiento africano, la despensa del este

La explicación está a pocos kilómetros de Lanzarote y Fuerteventura, en la costa africana. Allí se produce uno de los fenómenos oceanográficos más productivos del planeta: el afloramiento, un proceso por el que los vientos empujan el agua superficial mar adentro y provocan que ascienda agua profunda, mucho más fría y cargada de nutrientes. Ese agua es la que baña el sector oriental del archipiélago. Fría, sí, pero llena de comida.

En el extremo opuesto, las islas occidentales están rodeadas de océano abierto en condiciones que los oceanógrafos llaman oligotróficas, es decir, pobres en nutrientes. Es agua más cálida, más transparente, de ese azul profundo que tanto gusta en las fotos, y que en términos biológicos equivale a un desierto. La transparencia del mar no es señal de salud: es señal de que hay poco flotando en él.

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El estudio confirma que la abundancia y la biomasa de zooplancton tienden a ser mayores en las estaciones orientales, las ricas en nutrientes. El plancton es el primer eslabón de la cadena, y de él depende todo lo que viene después. Sigue leyendo CANARIAS Así es el kit de emergencias que el Gobierno de Canarias pide tener preparado ante una evacuación DA El IGN registra terremotos en cinco islas distintas de Canarias en 48 horas

Lo que aporta el estudio y lo que no a Canarias

El trabajo, firmado por Inma Herrera, Sarah Arif y Ricardo Haroun, del grupo BIOCON del instituto universitario ECOAQUA de la ULPGC en Canarias, junto a Francisco Javier González y Luis Somoza, del IGME-CSIC, constituye la primera caracterización isotópica integrada del zooplancton de Canarias. Las muestras se recogieron durante la campaña oceanográfica ATLANTIS 2024 y se analizaron mediante tres isótopos estables distintos, combinados con datos de satélite y análisis estadísticos multivariantes.

La técnica merece una explicación breve porque es el corazón del trabajo en Canarias. Los isótopos estables funcionan como una huella química: al analizarlos en el tejido de un organismo se puede deducir de qué se ha alimentado y en qué nivel de la cadena trófica se sitúa. Es la diferencia entre contar cuántos animales hay y entender qué come cada uno. Los investigadores encontraron variación espacial en la composición isotópica a lo largo del archipiélago, con valores más elevados en el sector oriental, el más productivo.

Conviene señalar también lo que el estudio no afirma. Los propios autores en Canarias advierten de que parte de esa variación isotópica puede responder a diferencias regionales en la línea base, no solo a cambios en la dieta. Y el trabajo analiza plancton, no capturas pesqueras: la relación entre la productividad del este canario y la riqueza de sus caladeros está sobradamente documentada por otras vías, pero no es lo que mide este artículo en concreto.

Hay además una conexión que no es casual. El proyecto ATLANTIS en Canarias es el mismo que localizó el monte submarino Los Atlantes al este de Lanzarote, y entre sus responsables figura Luis Somoza, coautor también de este trabajo. Es decir, la misma campaña que cartografía volcanes hundidos está muestreando el plancton que vive sobre ellos. Entender cómo se reparte la vida alrededor de Canarias importa por razones muy prácticas: en un contexto de calentamiento del océano, saber dónde está la despensa y dónde el desierto es el punto de partida para cualquier decisión sobre gestión pesquera o conservación en el archipiélago.