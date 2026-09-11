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Ciencia

A 600 metros bajo el mar de Canarias ocurre algo que los científicos no logran explicar

Dos remolinos gigantes giran al sur de El Hierro y triplican el plástico del agua en Canarias

Naira Hernández
Naira Hernández · hace 2 horas
Fondo marino Canarias
Fondo marino de Canarias · Agencias

A 600 metros de profundidad, en el agua que rodea a Canarias, el plástico casi desaparece. No disminuye poco a poco, como cabría esperar: se hunde de golpe en la gráfica y vuelve a subir más abajo. Ocurre en los dos remolinos oceánicos analizados, en prácticamente todas las categorías de partículas, y los científicos que lo han documentado reconocen por escrito que no pueden explicarlo y que hará falta otra investigación para averiguarlo.

El hallazgo acaba de publicarse en la revista Scientific Reports, del grupo Nature, y lo firma un equipo en el que participan la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el Instituto Español de Oceanografía del CSIC y la Universidad de Miami. Entre los autores figuran Álvaro Cubas, Eugenio Fraile-Nuez, Francisco J. Beron-Vera, Ana Molina-Rodríguez, Francisco Machín y Daura Vega-Moreno. Las muestras se tomaron a bordo del buque oceanográfico Ángeles Alvariño durante dos campañas del proyecto VULCANA-III.

Dos remolinos al sur de El Hierro

El trabajo se centró en dos estructuras que giran en el océano al sur de El Hierro. Una es un anticiclón, muestreado a lo largo de once estaciones durante veintisiete horas en abril de 2021. La otra es un ciclón, recorrido en seis estaciones y catorce horas en febrero de 2022. En cada punto se filtró agua de cuatro profundidades distintas, desde los 50 hasta los 1.200 metros, usando una malla de 100 micras. En total, 71 muestras.

Mapa de estaciones de muestreo superpuesto a las curvas de nivel de la anomalía del nivel del mar (SLA) para (a) el remolino anticiclónico y (b) el remolino ciclónico. Los datos de SLA se obtienen del producto del Servicio Marino de Copernicus “European Seas Gridded L4 Sea Surface Heights and Derived Variables Reprocessed 1993 Ongoing” (ID del conjunto de datos: cmems_obs-sl_eur_phy-ssh_my_allsat-l4-duacs-0.0625deg_P1D_202411; https://doi.org/10.48670/moi-00141 , consultado el 10 de marzo de 2025).
Mapa de estaciones de muestreo superpuesto a las curvas de nivel de la anomalía del nivel del mar (SLA) para (a) el remolino anticiclónico y (b) el remolino ciclónico. Los datos de SLA se obtienen del producto del Servicio Marino de Copernicus “European Seas Gridded L4 Sea Surface Heights and Derived Variables Reprocessed 1993 Ongoing” (ID del conjunto de datos: cmems_obs-sl_eur_phy-ssh_my_allsat-l4-duacs-0.0625deg_P1D_202411; https://doi.org/10.48670/moi-00141 , consultado el 10 de marzo de 2025).

 

Estos remolinos no son un capricho del Atlántico. Canarias está atravesada por lo que los oceanógrafos llaman el corredor de remolinos canario, una vía por la que estas estructuras viajan durante meses, y algunas de ellas son tan estables que atrapan el agua de su interior y la transportan sin mezclarla con el exterior. Ese comportamiento les ha valido entre los físicos el sobrenombre de agujeros negros de la turbulencia.

En los primeros 200 metros, los dos remolinos concentraban en el mar de Canarias hasta el triple de microplásticos que las aguas de referencia de la región. Y ninguno de los dos se comporta igual: el anticiclón retiene fragmentos, el ciclón retiene fibras.

Por qué importa el vacío de los 600 metros en Canarias

Hay un problema de fondo que este tipo de estudios intenta resolver y que explica la relevancia de cualquier anomalía en la vertical. Cada año entran al océano entre cinco y doce millones de toneladas de plástico, pero todo lo que flota en la superficie de los mares del mundo suma menos de 300.000 toneladas. Falta muchísimo. La hipótesis dominante es que ese plástico está en el interior del océano de Canarias, el volumen enorme que casi nadie muestrea porque exige barco, tiempo y dinero.

Por eso cada peldaño de la columna de agua cuenta. El estudio detectó también un máximo claro en torno a los 150 metros, coincidiendo con la picnoclina, la frontera de densidad que separa las aguas superficiales de las profundas y que frena el descenso de las partículas. Ese máximo tiene explicación física. El mínimo de los 600 metros, no. Los autores señalan que probablemente no guarde relación directa con la dinámica de los remolinos y que queda pendiente de resolver.

El trabajo deja además un dato incómodo para la lectura habitual del problema en Canarias. Los fragmentos más pequeños, los de menos de 200 micras, son los más abundantes en ambos remolinos. Son también los más difíciles de detectar, los que ninguna campaña de limpieza retira y los que entran con más facilidad en la cadena trófica. La basura visible de las playas de Canarias es la parte del problema que se puede fotografiar; esta es la otra.

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