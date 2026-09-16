De 40,9 a menos de 23 grados en 48 horas: el desplome térmico que llega a Canarias

Se acabó el episodio: mañana vuelve la llovizna al norte de Canarias

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LO ESENCIAL San Sebastián de La Gomera, con 26 grados, encabeza la previsión. Cinco municipios más se quedan en 25. El martes Tasarte llegó a 40,9, la máxima de toda España. El descenso será notable en las zonas de interior. Vuelven las lloviznas a las medianías del norte.

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El martes en Canarias, la estación de Tasarte, en el municipio grancanario de La Aldea de San Nicolás, registró 40,9 grados y firmó la temperatura más alta de toda España. Cuarenta y ocho horas después, la previsión de la Agencia Estatal de Meteoroología (AEMET) para este jueves sitúa la máxima municipal de todo el archipiélago en 26 grados. Catorce grados y pico de diferencia en dos días.

Conviene precisar que son dos magnitudes distintas: una es el registro puntual de una estación en el punto más cálido de Canarias y la otra es la previsión para los municipios consultados. Pero el contraste da bien la medida de lo que está pasando: el episodio de calor y calima que ha mantenido a las islas en aviso durante una semana se está desmontando a toda velocidad.

Los municipios de Canarias más cálidos y la previsión isla por isla

La Gomera. San Sebastián encabeza la lista con 26 grados , la máxima municipal prevista para todo el archipiélago.

San Sebastián encabeza la lista con , la máxima municipal prevista para todo el archipiélago. Gran Canaria. Agüimes y Mogán se quedan en 25 grados . El descenso será más acusado en las medianías y las zonas de interior, aunque el sur mantiene los valores más altos de la isla.

Agüimes y Mogán se quedan en . El descenso será más acusado en las medianías y las zonas de interior, aunque el sur mantiene los valores más altos de la isla. Lanzarote. Arrecife y Haría, también en 25 grados . La isla tendrá intervalos nubosos a lo largo de la jornada.

Arrecife y Haría, también en . La isla tendrá intervalos nubosos a lo largo de la jornada. Tenerife. Santa Cruz alcanzará igualmente los 25 grados . La vertiente norte es una de las que registrará más nubosidad, con probabilidad de lloviznas en medianías.

Santa Cruz alcanzará igualmente los . La vertiente norte es una de las que registrará más nubosidad, con probabilidad de lloviznas en medianías. Fuerteventura. Intervalos nubosos, en línea con Lanzarote, y descenso térmico especialmente marcado en las zonas de interior.

Intervalos nubosos, en línea con Lanzarote, y descenso térmico especialmente marcado en las zonas de interior. La Palma y El Hierro. Intervalos poco nubosos en general, con más nubes en la vertiente norte y posibilidad de precipitaciones débiles en medianías.

El patrón general de la jornada es el de intervalos poco nubosos en casi todo el archipiélago, con la salvedad de las vertientes norte, donde la nubosidad será más abundante y donde la AEMET considera probables lluvias débiles y ocasionales en medianías. Es el regreso del régimen habitual de Canarias después de varios días de masa de aire continental, seca y cargada de polvo sahariano.

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La AEMET señala como fenómeno significativo del jueves la probabilidad de rachas ocasionalmente muy fuertes en las vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas. El alisio gana intensidad justo cuando el calor se retira. Sigue leyendo ACTUALIDAD Hay un desierto avanzando dentro de Canarias y nadie lo está frenando CANARIAS Hay un árbol en Canarias que fabrica su propia lluvia y que Europa quiere estudiar

Lo que viene el viernes en Canarias

El viernes en Canarias 18 mantendrá el ambiente más fresco, con intervalos nubosos y cielos cubiertos en el norte, donde se esperan lluvias ocasionales. Las temperaturas seguirán bajando ligeramente, con un descenso más acusado en las máximas de las zonas orientadas al sur de las islas centrales. El alisio continuará soplando ocasionalmente fuerte en las vertientes sureste y noroeste, las costas del suroeste quedarán dominadas por las brisas y en las cumbres predominará el viento del norte.

Con ello se da por concluido uno de los episodios más duros del verano en Canarias, que llegó a dejar avisos de nivel naranja por temperaturas máximas, alerta por riesgo de incendios forestales, aviso rojo de MeteoSalud en tres zonas y la suspensión de las clases presenciales en toda Fuerteventura y en nueve municipios grancanarios y posibilidad de algunas tormentas en zonas montañosas durantes el fin de semana.

La retirada de la calima es el otro cambio relevante de la jornada, especialmente para las personas con patologías respiratorias, después de varios días con el índice de calidad del aire en niveles desfavorables. La AEMET no anticipa un repunte inmediato y apunta a que la próxima semana arrancará con temperaturas más suaves, aunque su predicción estacional sigue dando alta probabilidad a un trimestre cálido entre septiembre y noviembre.