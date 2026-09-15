Confirmado: las clases presenciales vuelven este miércoles en toda Canarias

Vuelta a las aulas con el aviso amarillo de la AEMET todavía activo en Canarias

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LO ESENCIAL Todos los centros vuelven a la presencialidad este miércoles. El martes las clases fueron online en Fuerteventura entera. Y en nueve municipios de Gran Canaria. La alerta ha pasado a prealerta por temperaturas máximas. La AEMET mantiene el aviso amarillo en buena parte del archipiélago.

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Todos los centros educativos de Canarias vuelven a la modalidad presencial este miércoles. Lo anunció la tarde del martes la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno canario, después de una jornada en la que la actividad lectiva se desarrolló de forma telemática en toda la isla de Fuerteventura y en nueve municipios de Gran Canaria por el episodio de altas temperaturas.

La decisión se toma, según explicó el departamento, de acuerdo con la información proporcionada por la Dirección General de Emergencias y atendiendo a la evolución del episodio, con la actualización de la situación de alerta a prealerta por temperaturas máximas en Canarias. Es decir, el detonante administrativo del regreso es el descenso de un escalón en el sistema de protección civil.

Qué ocurrió el martes y a quién afectó en Canarias

La suspensión de las clases presenciales afectó a la totalidad de los centros de Fuerteventura y a los de nueve municipios grancanarios: Agüimes, Artenara, Ingenio, Mogán, San Bartolomé de Tirajana, La Aldea de San Nicolás, Santa Lucía de Tirajana, Telde y Valsequillo. En las enseñanzas que lo permitían se pasó a modalidad telemática. La medida se adoptó el lunes por la tarde siguiendo las indicaciones de la Dirección General de Emergencias y Protección Civil y en aplicación del protocolo de actuación en el ámbito educativo ante situaciones de altas temperaturas.

Hubo además cinco centros que, sin llegar a suspender la presencialidad, solicitaron a la Consejería adelantar la hora de salida del alumnado: los CEIP Los Verodes, Isabel la Católica y Julio Trujillo Torroba, en Tenerife, y el CEIP Tenoya y el CEO Omayra Sánchez, en Gran Canaria.

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El regreso no significa que el calor haya desaparecido en Canarias. La AEMET mantiene para el miércoles aviso amarillo por temperaturas máximas en el este, sur y oeste de Gran Canaria, en Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y en el área metropolitana, este, sur y oeste de Tenerife.

Qué se recomienda en las aulas en Canarias

En los centros donde el martes no se suspendieron las clases, y a partir de ahora en todos, la Consejería recuerda la recomendación de seguir las medidas preventivas recogidas en el protocolo, con especial atención al alumnado vulnerable. Entre ellas figuran permanecer el mayor tiempo posible en lugares frescos, a la sombra o climatizados, reducir la actividad física y evitar el deporte al aire libre en las horas de mayor calor, y garantizar una hidratación frecuente.

Las temperaturas en Canarias de este miércoles bajarán respecto a las del martes, pero seguirán siendo elevadas para la época. Se esperan 33 grados de máxima en Santa Cruz de Tenerife y 27 en Las Palmas de Gran Canaria, con valores que aún podrán alcanzar los 34 en el sur y el sureste de las islas orientales, el sur y el este de Tenerife y las medianías del sur de La Gomera, sin descartarse tampoco en El Hierro.

El episodio deja abierto un debate que en Canarias lleva varios cursos creciendo: el de la adaptación de los centros educativos a episodios de calor cada vez más frecuentes en pleno periodo lectivo. El plan autonómico ha habilitado ya 272 zonas de sombra y prevé actuar este curso en 151 colegios e institutos más, pero la suspensión de una jornada entera en una isla completa indica que el margen sigue siendo estrecho.