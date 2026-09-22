Tormentas en pleno calor: lo que la AEMET dibuja para Canarias esta semana

La AEMET amplía los avisos: tres islas en amarillo y el calor aún no ha tocado techo

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LO ESENCIAL Calor, calima y tormentas aisladas en el mismo episodio. El miércoles Lanzarote entera pasa a aviso amarillo. En el sur de Lanzarote se pueden rozar los 37 grados. La calima se concentra en la provincia de Las Palmas. El respiro empieza a notarse el viernes.

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La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) dibuja para Canarias una semana con una combinación poco habitual: calor con avisos, calima y, a la vez, la posibilidad de alguna tormenta aislada. El episodio arranca este martes en Fuerteventura, se extiende el miércoles a Lanzarote y a buena parte de Gran Canaria, alcanza su punto más alto el jueves y empieza a aflojar el viernes. En algunos puntos del sur de Lanzarote los termómetros podrán rozar los 37 grados.

El otro dato llamativo es el cielo. Mientras el calor aprieta, la previsión contempla nubes medias y altas en Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife, y una baja probabilidad de precipitaciones ocasionales que podrían venir acompañadas de alguna tormenta aislada. No es contradictorio según la AEMET: la inestabilidad en niveles altos puede generar chubascos puntuales incluso en pleno episodio cálido. Pero conviene no exagerarlo: la probabilidad es baja y la lluvia, si aparece, será escasa y los avisos amarillos de la AEMET seguirán activos.

La previsión de la AEMET día a día

Martes 22. Fuerteventura estrena el aviso amarillo por temperaturas máximas desde las 11:00 horas, con una máxima de referencia de 34 grados en el interior y el sureste de la isla. Esa misma cifra podrá alcanzarse de forma más puntual en el sur de Lanzarote y el sudeste de Gran Canaria. En Tenerife y La Gomera, las zonas del sur y el este se quedarán en torno a los 30. La calima estará presente, con mayor concentración en la provincia de Las Palmas.

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Miércoles 23. Llega el otoño astronómico según la AEMET, a la 01:05 hora canaria, y con él la ampliación de los avisos. A Fuerteventura se suman toda la isla de Lanzarote y las vertientes este, sur y oeste de Gran Canaria. En Lanzarote la máxima de referencia es de 34 grados, con posibilidad de alcanzar los 37 de manera puntual en el sur. Los cielos tenderán a quedar poco nubosos o despejados en las islas orientales. En Gran Canaria, Tejeda sube a 33 grados mientras Las Palmas, contenida por el mar, se queda en 30.

Jueves 24. Es el día más caluroso del episodio. La cuenca de Tejeda y el valle de Agaete pueden rondar localmente los 34 grados, y las previsiones municipales sitúan a Santa Cruz de Tenerife en su registro más alto de la semana. Es también la jornada en que las noches resultarán más pesadas, con mínimas que en algunos puntos apenas bajarán de los 24 o 26 grados.

Viernes 25. Empieza el respiro, aunque no en todas partes por igual. Las previsiones muestran una bajada en varias localidades: Pájara pasaría a 31 grados, Arrecife se quedaría en torno a 30 y Las Palmas de Gran Canaria rondaría los 29. Santa Cruz de Tenerife, en cambio, mantendría valores altos, en torno a 33.

La calima según la AEMET puede agravar problemas de salud en personas con enfermedades respiratorias o crónicas. Durante estos episodios se recomienda mantener puertas y ventanas cerradas y reducir la actividad al aire libre.

El mapa de la AEMET isla por isla

Fuerteventura. La primera en aviso y la más castigada: hasta 34 grados en el interior y el sureste desde el martes, con calima significativa.

La primera en aviso y la más castigada: hasta 34 grados en el interior y el sureste desde el martes, con calima significativa. Lanzarote. Aviso amarillo en toda la isla el miércoles, con hasta 37 grados puntuales en el sur y la zona donde más opciones hay de alguna tormenta aislada.

Aviso amarillo en toda la isla el miércoles, con hasta 37 grados puntuales en el sur y la zona donde más opciones hay de alguna tormenta aislada. Gran Canaria. Aviso en las vertientes este, sur y oeste desde el miércoles. Tejeda pasa de 30 a 34 grados entre el martes y el jueves; la capital se mueve entre 27 y 30.

Aviso en las vertientes este, sur y oeste desde el miércoles. Tejeda pasa de 30 a 34 grados entre el martes y el jueves; la capital se mueve entre 27 y 30. Tenerife. Sin aviso por ahora, pero con 30 grados en el sur y el este, nubes medias y altas y baja probabilidad de precipitaciones ocasionales. Santa Cruz marca el pico el jueves.

Sin aviso por ahora, pero con 30 grados en el sur y el este, nubes medias y altas y baja probabilidad de precipitaciones ocasionales. Santa Cruz marca el pico el jueves. La Gomera. Alrededor de 30 grados en el sur y el este, en línea con Tenerife.

Alrededor de 30 grados en el sur y el este, en línea con Tenerife. La Palma y El Hierro. Al margen de los avisos y de lo peor de la calima, dentro del ascenso general de las temperaturas.

El patrón es el mismo que la AEMET ha descrito durante todo septiembre: las altas presiones frenan el alisio, la masa de aire se calienta y el polvo africano encuentra vía libre hacia el archipiélago. La agencia ya había advertido de que la semana del 21 al 27 sería plenamente veraniega, y su predicción estacional mantiene entre un 60% y un 70% de probabilidad de un otoño más cálido de lo normal. La evolución de los avisos se irá actualizando a diario, y en episodios como este pueden ampliarse o retirarse de un día para otro.