Un terremoto en Canarias a un kilómetro de profundidad: la serie de Agaete sigue viva

Terremoto en Canarias: el mayor se registró de madrugada frente a Gran Canaria

Sigue a Canarias en Red en Google News Añade este medio como fuente preferida y no te pierdas las últimas noticias. Añadir como fuente preferida

LO ESENCIAL Siete terremotos en Canarias en apenas 48 horas. Seis de ellos con epicentro en el mar. El mayor alcanzó magnitud 2,5 a diez kilómetros de profundidad. El único en tierra se localizó junto a Agaete, a un kilómetro. Ninguno ha sido percibido por la población.

Guardar Licencia del artículo × Compartir este artículo WhatsApp Telegram X Facebook LinkedIn Email Copiar enlace × Licencia del artículo Este artículo puede republicarse libremente en cualquier medio de comunicación, blog o página personal siempre que se cite a Canarias en Red como creador del artículo y se incluya un enlace activo hacia diariodeavisos.elespanol.com/canariasenred/. Esta autorización aplica al texto del artículo. Las imágenes pueden requerir permiso adicional según su licencia individual.

El terremoto o sismos en Canarias han vuelto a acumularse estos días, pero no donde la mayoría imagina. El Instituto Geográfico Nacional ha localizado siete movimientos entre la noche del miércoles y la madrugada de este viernes, y seis de ellos tuvieron su epicentro en el mar. Solo uno se registró en tierra. Ninguno fue percibido por la población.

El terremoto de mayor magnitud según el IGN se produjo a la 01:55 hora canaria del jueves, alcanzó 2,5 y se localizó a diez kilómetros de profundidad en aguas situadas al nordeste de Gran Canaria. Le sigue otro de magnitud 2,3, registrado a las 04:40 del mismo día en el Atlántico, entre las islas orientales, a 17 kilómetros de profundidad.

Dónde se han localizado el terremoto en Canarias

Terremoto en el Mar al nordeste de Gran Canaria. El mayor de la serie, magnitud 2,5, a las 01:55 del jueves y a 10 kilómetros de profundidad.

El mayor de la serie, magnitud 2,5, a las 01:55 del jueves y a 10 kilómetros de profundidad. Terremoto en el Atlántico, zona oriental. Magnitud 2,3 a las 04:40 del jueves, a 17 kilómetros.

Magnitud 2,3 a las 04:40 del jueves, a 17 kilómetros. Terremoto en el Mar entre Tenerife y Gran Canaria. Tres episodios en esa franja: magnitud 2,0 a las 22:05 del miércoles y 34 kilómetros de profundidad, magnitud 1,5 a las 00:12 del jueves y 36 kilómetros, y magnitud 1,3 a las 00:48 de este viernes, a 21 kilómetros.

Tres episodios en esa franja: magnitud 2,0 a las 22:05 del miércoles y 34 kilómetros de profundidad, magnitud 1,5 a las 00:12 del jueves y 36 kilómetros, y magnitud 1,3 a las 00:48 de este viernes, a 21 kilómetros. Terremoto en el Mar frente al norte de Gran Canaria. Magnitud 1,4 a las 01:50 del jueves, a 23 kilómetros.

Magnitud 1,4 a las 01:50 del jueves, a 23 kilómetros. Terremoto en el Agaete, Gran Canaria. El único en tierra. Magnitud 0,7 a las 23:30 del miércoles y, sobre todo, a solo un kilómetro de profundidad.

Ese último merece atención aparte. No por su magnitud, que es minúscula, sino por su localización: el IGN mantiene bajo seguimiento desde comienzos de septiembre una pequeña serie sísmica de baja magnitud en el entorno de Agaete, en el noroeste grancanario, con varios eventos que llegaron a ser percibidos por los vecinos y sin que el organismo haya atribuido públicamente una causa concreta. El movimiento del miércoles encaja en esa serie, que sigue activa.

Por qué casi todos los terremotos en Canarias son en el mar

La distinción entre lo que ocurre en tierra y lo que ocurre bajo el agua no es un detalle geográfico: son mecanismos distintos. Los movimientos localizados bajo la zona central de Tenerife responden a sismicidad de origen volcánico, asociada al desplazamiento de fluidos hidrotermales en profundidad, y el IGN repite en cada informe que ese tipo de actividad no aumenta el peligro de erupción a corto plazo.

Los episodios del mar, en cambio, responden al estrés tectónico regional. Un trabajo publicado a partir de datos GNSS del archipiélago identificó la principal falla sismogénica submarina del canal que separa Tenerife y Gran Canaria y concluyó que las zonas sísmicas situadas entre islas están gobernadas principalmente por esa tensión tectónica y no por la actividad volcánica local. Es exactamente la franja donde se han concentrado tres de los siete movimientos de estos dos días.

Para poner las magnitudes en contexto: un terremoto de 2,5 es imperceptible salvo que el foco esté muy cerca de la superficie y de una zona habitada. El mayor registrado en Canarias en los últimos años alcanzó 4,8 el pasado 22 de mayo, con epicentro a sesenta kilómetros al norte de Gran Canaria, y ese sí se sintió en varias islas.

La vigilancia corre a cargo del IGN, con más de un centenar de estaciones desplegadas en el archipiélago, y de la Red Sísmica Canaria del Instituto Volcanológico de Canarias. El catálogo de los últimos diez días es público y se consulta en la web del propio instituto, que es la única fuente fiable cuando circulan por redes interpretaciones alarmistas sobre los terremotos en Canarias.