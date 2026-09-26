El IGN registra un terremoto en Canarias a cero kilómetros de profundidad y otro el mismo sitio de 2.3

Un terremoto a cero kilómetros de profundidad: el registro que llama la atención en Canarias

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LO ESENCIAL Cuatro terremotos en Canarias en las últimas 24 horas. El mayor alcanzó magnitud 2,3 esta mañana. Se localizó a seis kilómetros bajo el canal. Otro figura con profundidad cero en el catálogo. Ninguno ha sido percibido por la población.

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Entre los terremotos en Canarias registrados en las últimas horas hay uno que llama la atención por un motivo poco habitual: el Instituto Geográfico Nacional lo sitúa a cero kilómetros de profundidad. Ocurrió a las 04:15 de la madrugada de este sábado, alcanzó una magnitud de 1,9 y su epicentro se localizó en el mar, frente al noroeste de Tenerife.

El catálogo recoge cuatro movimientos en el conjunto del archipiélago durante las últimas veinticuatro horas, dentro de un total de unos cuarenta en los días previos. Ninguno de ellos ha sido percibido por la población.

Qué significa realmente una profundidad cero de este terremoto

Conviene explicarlo antes de que alguien lo interprete mal. Un valor de cero kilómetros no significa que la tierra se haya roto exactamente en la superficie del fondo marino. En los catálogos sísmicos, cuando el cálculo de la profundidad no puede determinarse con precisión, el sistema puede fijarla por defecto en cero o muy próxima a cero. Es un artefacto del método, no una anomalía geológica.

Eso ocurre con más frecuencia en sismos de magnitud pequeña y con epicentro en el mar, donde hay menos estaciones alrededor para triangular. Y este cumple las dos condiciones: 1,9 de magnitud y epicentro marino. Lo prudente, por tanto, es leerlo como un movimiento superficial de magnitud muy baja, no como un dato excepcional.

Dónde se han localizado estos terremotos en Canarias

El de mayor magnitud de la jornada se registró a las 10:57 de la mañana, alcanzó 2,3 y se localizó a seis kilómetros de profundidad en el canal marítimo que separa Tenerife de Gran Canaria, frente a la costa sureste tinerfeña. Esa franja es, junto al entorno de Las Cañadas del Teide, la que más actividad concentra del archipiélago.

El segundo terremoto, el de profundidad cero, se sitúa en aguas al noroeste de Tenerife, en la vertical de la zona de Teno. Ambos aparecen catalogados por el IGN bajo la denominación genérica de Atlántico-Canarias, la que se emplea para los eventos cuyo epicentro queda mar adentro.

La distinción entre lo que ocurre en el mar y lo que ocurre bajo el Teide importa, porque son mecanismos distintos. Los movimientos localizados bajo la zona central de Tenerife responden a sismicidad de origen volcánico, asociada al desplazamiento de fluidos hidrotermales en profundidad, y el IGN repite en cada informe que ese tipo de actividad no aumenta el peligro de erupción a corto plazo. Los episodios del canal entre islas, en cambio, responden al estrés tectónico regional: un trabajo publicado a partir de datos GNSS identificó ahí la principal falla sismogénica submarina del archipiélago.

Para poner las magnitudes en contexto que sea entendible para todos, el mayor terremoto registrado en Canarias en los últimos años alcanzó 4,8 el pasado 22 de mayo, con epicentro a sesenta kilómetros al norte de Gran Canaria, y ese sí se sintió en varias islas. Un 2,3 en mar abierto está muy lejos de eso.

La vigilancia corre a cargo del IGN en Canarias, con más de un centenar de estaciones desplegadas en el archipiélago, y de la Red Sísmica Canaria del Instituto Volcanológico de Canarias. El catálogo de los últimos diez días es público y se consulta en la web del propio instituto, que es la única fuente fiable cuando circulan por redes interpretaciones alarmistas sobre los terremotos en Canarias.