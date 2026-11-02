El antibiótico que todo el mundo se toma mal según un estudio

El mito viene del propio Fleming. Ocho de cada diez lo han oído. Lo que cuenta es la exposición total. Las guías ya han acortado tratamientos. Nunca lo dejes por tu cuenta.

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LO ESENCIAL Llevas toda la vida tomando mal este antibiótico y te lo enseñaron los médicos

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Casi todo el mundo ha oído la misma frase en la consulta con un antibiótico: «aunque te sientas mejor, termina la caja». Es una de las instrucciones más repetidas de la historia de la medicina, y un análisis publicado en el British Medical Journal sostiene que nunca tuvo el respaldo científico que se le supone.

No es una teoría de internet. La firma un especialista en microbiología de un hospital universitario británico.

De dónde sale el mito de terminar los antibióticos

El origen se remonta casi a los inicios. Los investigadores rastrean esa idea hasta el propio sir Alexander Fleming, el descubridor de la penicilina. Desde entonces se ha transmitido de generación en generación de médicos y de campañas de salud pública.

Y ha calado. Según los datos recogidos en un trabajo científico reciente, el 76,3% de las personas afirma haber recibido de un profesional sanitario la indicación de «terminar siempre» el antibiótico, y el 61,5% dice haberlo escuchado en campañas institucionales.

El argumento parecía de sentido común: si interrumpes el tratamiento, las bacterias más fuertes sobreviven, se multiplican y vuelven resistentes. Intuitivo, sí. Comprobado, no.

Martin Llewelyn, especialista en Microbiología e Infección en el Hospital Universitario de Brighton y Sussex, es quien firmó el análisis que puso el asunto sobre la mesa. Su tesis es que el mensaje, profundamente arraigado, no se apoya en evidencias sólidas.

Lo que de verdad genera resistencia a los antibióticos

El punto clave es cómo funciona realmente la resistencia. Cuando una persona toma antibióticos, las cepas de bacteria sensibles al medicamento van siendo reemplazadas por las resistentes. Es decir: cuanto más tiempo dura la exposición, más ventaja tienen las resistentes.

De ahí se sigue algo contraintuitivo. El riesgo de resistencia depende sobre todo de la exposición total al medicamento, de modo que los tratamientos innecesariamente largos podrían favorecer la resistencia en lugar de evitarla.

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Esto no es una posición marginal. Muchas guías clínicas han ido acortando las duraciones recomendadas precisamente por esa razón. Para la infección de riñón, por ejemplo, se venían recomendando catorce días; hoy el debate está en si hacen falta todos.

La Mayo Clinic insiste en el mismo marco: el uso excesivo y el mal uso de estos medicamentos son los factores que impulsan la resistencia, un problema que complica tratamientos que antes eran sencillos.

Lo que esto NO significa

Aquí viene la parte que importa de verdad, y conviene leerla entera antes de cambiar nada.

Que la frase «termina la caja» sea imprecisa no significa que puedas dejar el tratamiento cuando te encuentres mejor. El propio Llewelyn reconoce que no se sabe con claridad cuánto habría que reducir cada tratamiento para minimizar el riesgo de que la infección reaparezca, y pide más estudios para determinar en qué momento es seguro parar.

Hay además infecciones en las que abandonar el tratamiento a medias es directamente peligroso, porque la bacteria no se ha eliminado y la infección rebrota con más fuerza. En entornos hospitalarios esa decisión se puede ajustar con biomarcadores; en casa, el paciente no tiene forma de saberlo.

Por eso el mensaje que gana terreno en la literatura científica no es «déjalo cuando te sientas bien», sino otro más exacto: toma el antibiótico el tiempo que te indique tu médico. La diferencia está en que esa duración ya no es automáticamente «la caja entera», sino la que corresponda a tu diagnóstico concreto.

Qué hacer con tus antibióticos a partir de ahora

En la práctica, lo que cambia es sencillo:

Sigue la pauta que te dé tu médico , sea de tres días o de catorce. No la alargues ni la acortes por tu cuenta.

, sea de tres días o de catorce. No la alargues ni la acortes por tu cuenta. Pregunta cuántos días y por qué. Es información que tienes derecho a conocer y que a menudo nadie explica.

y por qué. Es información que tienes derecho a conocer y que a menudo nadie explica. No guardes los sobrantes para la próxima vez ni los compartas con nadie.

para la próxima vez ni los compartas con nadie. No los pidas para un resfriado o una gripe. Son virus y los antibióticos no hacen nada contra ellos.

Son virus y los no hacen nada contra ellos. Si te encuentras peor o la fiebre no baja, vuelve a consulta en vez de improvisar.

La Organización Mundial de la Salud mantiene su recomendación de seguir la prescripción tal como se indica, y conviene subrayar que el debate científico no va de desobedecer al médico: va de que el médico ajuste la duración al caso y deje de recetar por inercia.

Dicho de otro modo, el error con los antibióticos no lo comete el paciente que sigue las instrucciones. Lo lleva arrastrando el sistema desde hace casi un siglo, y ahora está corrigiéndose en silencio, caja a caja.