Cuándo llega el pico de gripe a Canarias y cuales son las recomendaciones

La gripe aún no ha llegado a Canarias: el pico cae en estas semanas y quedan seis para vacunarse

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LO ESENCIAL La incidencia está en 41,7 por 100.000. El pico suele llegar entre noviembre y enero. La vacuna tarda dos semanas en proteger. Los hospitales ya tienen plan de contingencia. La temporada pasada fue de intensidad media.

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Hay una sensación generalizada de que la gripe ya está aquí. Los datos dicen otra cosa. En la semana del 5 al 11 de octubre, la tasa de incidencia en Canarias fue de 41,7 casos por cada 100.000 habitantes, por debajo de los 45,8 de la semana anterior. Es decir, no solo está lejos del pico: en ese momento estaba bajando.

Eso no significa que no vaya a llegar. Significa que hay una ventana abierta, y que conviene saber cuánto dura, porque se cierra sola.

Cuándo llega realmente el pico de la gripe

Las últimas temporadas dibujan un calendario bastante consistente. En la 2025-2026, el periodo epidémico en España se extendió desde la semana 47 de 2025, es decir, finales de noviembre, hasta la semana 3 de 2026, mediados de enero. Fue una epidemia gripal calificada de intensidad media, con predominio claro del virus influenza A.

En la temporada anterior, la 2024-2025, las tasas empezaron a crecer en la semana 50 y superaron el umbral epidémico en la semana 52, justo en plena Navidad y que el tiempo en Canarias afecta.

Trasladado a Canarias, los números del año pasado son elocuentes. En la semana del 8 al 14 de diciembre, la gripe estaba en 151,4 casos por 100.000 habitantes, lo que situaba al archipiélago en escenario 1, de riesgo moderado. Una semana después, del 15 al 21 de diciembre, había subido a 194,4 casos y Canarias pasaba a escenario 2, de riesgo medio.

De 41,7 casos a casi 200 en cuestión de ocho o nueve semanas. Esa es la curva que describe la gripe cuando arranca de verdad, y por eso el margen actual no es tan amplio como parece.

La conclusión práctica: si el patrón se repite, el momento de mayor presión en Canarias caerá entre las últimas semanas de diciembre y el arranque de enero, coincidiendo con las fiestas, las reuniones familiares y los desplazamientos. Exactamente cuando peor viene.

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Por qué los hospitales de Canarias ya están preparados

El Servicio Canario de la Salud no espera a ver la curva. El pasado 21 de octubre puso en marcha planes de contingencia en los cuatro centros hospitalarios universitarios del archipiélago ante el previsible aumento de las infecciones respiratorias.

Esos planes contemplan la habilitación de salas de observación y de tránsito, el refuerzo de los servicios de urgencias y herramientas específicas para absorber el incremento de demanda asistencial en los meses de mayor circulación viral. Es una medida preventiva estándar, pero su calendario dice mucho: se activa en octubre precisamente porque el pico se ve venir.

Y la gripe no viene sola. En la misma semana del 5 al 11 de octubre, la covid-19 registró en Canarias una tasa de 23,3 casos por 100.000 habitantes, después de un repunte notable a finales de septiembre, cuando pasó de 9,5 a 13,1 casos en siete días, un incremento del 37,9%. A eso se suma el virus respiratorio sincitial, que suele irrumpir también en el tramo final del año y afecta sobre todo a los menores y a los mayores institucionalizados.

Las dos semanas que decide todo con la gripe

Aquí está el detalle que mucha gente desconoce y que convierte el margen actual en algo más ajustado de lo que parece: la vacuna de la gripe no protege de forma inmediata. El organismo necesita en torno a dos semanas para generar la respuesta inmunitaria completa.

Hagamos la cuenta. Si el pico en Canarias llega a finales de diciembre, como en las últimas temporadas, quien se vacune a mediados de diciembre llegará justo o directamente tarde. Quien lo haga ahora, en la última semana de octubre o en noviembre, estará protegido con margen holgado.

La campaña de vacunación arrancó el 19 de octubre en los centros de salud del archipiélago y finaliza oficialmente el 31 de diciembre, con posibilidad de prolongarse hasta el 31 de marzo si la evolución epidemiológica lo aconseja. La cita se solicita a través del 012.

Desde Salud Pública recuerdan además que la vacunación no es la única herramienta. El uso de mascarilla en entornos sanitarios y espacios cerrados concurridos, la ventilación y el lavado de manos siguen siendo medidas eficaces para reducir la transmisión de la gripe, especialmente en las semanas de mayor circulación.

El resumen, por tanto, es sencillo. La gripe en Canarias no ha llegado, pero llegará, y el calendario de los últimos años señala el tramo entre finales de noviembre y mediados de enero. Quedan aproximadamente seis semanas antes de que la curva empiece a empinarse, y dos de ellas se las lleva la propia vacuna.