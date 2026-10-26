La AEMET avisa de tormentas y lluvias el fin de semana de Halloween en Canarias

Tormentas y tres grados menos: lo que la AEMET prevé para el fin de semana en Canarias

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LO ESENCIAL El sábado 31 aparece con tormentas. Las mínimas bajan de 21 a 18 grados. Las máximas caen de 24 a 22. La temporada no tiene aún borrascas con nombre. La anterior alcanzó 19 sistemas bautizados.

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La semana en Canarias arranca gris y termina con truenos. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y los modelos de referencia coinciden en situar el episodio más llamativo justo donde peor viene: el sábado 31 de octubre, día de Halloween y víspera de Todos los Santos, con lluvias acompañadas de aparato eléctrico.

Y hay un segundo elemento que va a notarse tanto o más que el agua. Las temperaturas inician un descenso sostenido que deja las mínimas tres grados por debajo del punto de partida para cuando llegue el domingo.

Lo que la AEMET prevé día a día esta semana

El arranque es tranquilo. Lunes y martes se presentan con cielos nubosos, máximas de 24 grados y mínimas de 21, sin precipitaciones destacadas. Es la fase de transición tras el episodio de calima que entró ayer en el archipiélago acompañado de una masa de calima del africana.

A partir del miércoles 28 el cielo se abre parcialmente y aparece el sol entre nubes. Las máximas se mantienen en 24, pero las mínimas ya bajan a 19 grados, y ahí empieza el descenso real. Jueves 29 repite el patrón, con sol e intervalos nubosos, y apunta a ser la jornada más agradable de la semana.

El viernes 30 el cielo vuelve a cubrirse por completo. Máximas de 24, mínimas de 19, y la atmósfera cargándose para lo que viene detrás.

El sábado 31 es la jornada marcada: lluvias con aparato eléctrico, máxima de 23 grados y mínima de 19. Es el único día de toda la semana con tormenta en la previsión.

El domingo 1 de noviembre mejora en cuanto a cielo, con sol e intervalos nubosos, pero el termómetro sigue cayendo: 22 grados de máxima y 18 de mínima. Noviembre entra, por tanto, con el ambiente nocturno ya claramente otoñal, algo que en Canarias siempre llega más tarde que en el resto del país.

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Dónde descargarán las tormentas según la AEMET

La distribución de un episodio tormentoso en Canarias nunca es homogénea, y conviene explicar por qué. La orografía del archipiélago reparte el agua de forma muy desigual, de modo que una misma situación puede dejar aguaceros en una vertiente y sol a veinte kilómetros.

En episodios de inestabilidad como el previsto, las islas montañosas de las Palmas concentran la mayor parte de la precipitación, con el norte y las medianías llevándose la peor parte. Tenerife, La Palma, La Gomera, El Hierro y Gran Canaria son, en ese orden de probabilidad, las que suelen registrar los acumulados más altos. Las medianías del norte y las zonas de interior son el punto habitual de descarga.

Lanzarote y Fuerteventura, por su relieve bajo y su posición oriental, tienden a quedar al margen de los episodios de este tipo o a recibir precipitaciones mucho más débiles y dispersas. No es una regla infalible, pero sí el patrón dominante.

El aparato eléctrico según la AEMET, cuando aparece, suele concentrarse en las horas centrales y en la segunda mitad del día, coincidiendo con el máximo calentamiento diurno. Es un detalle relevante para quien tenga planes de tarde o noche el sábado.

Las tormentas que la AEMET no ha bautizado

Aquí está el dato que resume el otoño que lleva el archipiélago. La temporada de borrascas con nombre todavía no se ha estrenado en Canarias. Ni el temporal de la semana pasada, con casi cien litros por metro cuadrado en El Hierro, ni los avisos naranjas que llegaron a cubrir tres islas, alcanzaron el umbral que exige bautizar un sistema.

Ese umbral no es caprichoso. La AEMET y los servicios meteorológicos del suroeste europeo reservan los nombres para sistemas capaces de producir un gran impacto: los que obligan a activar avisos naranjas o rojos por viento, o avisos naranjas o rojos por lluvia o nieve acompañados de amarillos por viento. Lo que ha vivido Canarias en octubre ha sido intenso, pero no ha cruzado esa línea.

Para poner la cifra en contexto, la temporada anterior batió el récord con 19 borrascas y danas nombradas, desde la dana Alice en octubre de 2025 hasta Therese en marzo de 2026. Esta lleva cero en el archipiélago.

Conviene, eso sí, hacer la advertencia honesta. El sábado está todavía a cinco días vista, y a esa distancia un modelo marca tendencia, no certeza. La AEMET ha venido insistiendo en que existe elevada incertidumbre sobre la evolución de las lluvias en este periodo, y el escenario puede moverse en cualquier dirección. Lo prudente es volver a mirar la previsión de la AEMET el jueves o el viernes, cuando el fin de semana esté a tiro corto, antes de cerrar nada.