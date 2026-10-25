Una inmensa mancha de polvo sahariano se dirige hacia Canarias: las islas más afectadas

La calima vuelve a Canarias este lunes y el sur es la zona que peor lo lleva

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LO ESENCIAL La calima entra el lunes 26 de octubre. Las máximas pueden alcanzar los 28 grados. El sur bajo es la zona más expuesta. Las partículas finas miden menos de 10 micras. El martes 27 vuelve la lluvia.

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Cinco días después de que El Hierro en Canarias recogiera casi cien litros por metro cuadrado en una sola madrugada, el cielo de Canarias va a cambiar de color otra vez. La calima regresa al archipiélago este lunes 26 de octubre, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), con temperaturas que pueden alcanzar los 28 grados y las concentraciones más significativas en las zonas bajas de las vertientes sur.

Es el patrón de siempre y, a la vez, el fenómeno peor entendido de cuantos afectan a las islas. Porque lo que llega con la calima no es exactamente lo que la mayoría de la gente cree que está respirando.

De dónde sale realmente la calima que llega a Canarias

Lo primero: no es arena. La arena del desierto es demasiado pesada para cruzar el océano, y la que se levanta con el viento vuelve a caer a pocos kilómetros. Lo que viaja hasta Canarias son partículas de limo y arcilla, mucho más finas, muchas de ellas por debajo de las diez micras de diámetro. Para hacerse una idea, un cabello humano mide en torno a setenta.

Ese material procede en buena medida de antiguos lechos lacustres del Sáhara y del Sahel, depresiones que hace milenios fueron lagos y que hoy son superficies de sedimento seco y pulverizado. Cuando una configuración concreta de vientos barre esas zonas, el material se eleva a varios kilómetros de altitud y queda atrapado en una capa de aire caliente que lo transporta hacia el oeste.

A Canarias le toca por pura geografía: el archipiélago está a unos cien kilómetros de la costa africana, en la trayectoria directa de esa masa. Y una parte de ese polvo no se queda aquí. Sigue cruzando el Atlántico y acaba fertilizando la selva amazónica, en uno de los procesos de transporte de materia más extraordinarios del planeta.

Por qué el sur de las islas se lleva siempre la peor parte

La AEMET no reparte la calima por igual, y en esta ocasión señala específicamente las zonas bajas de las vertientes sur. La explicación está en cómo entra el aire sahariano y en lo que hace la orografía canaria con él.

Cuando la masa de polvo llega empujada por una circulación del este o del sureste, las cumbres actúan de barrera. El norte, protegido por el relieve y habitualmente bajo el régimen del alisio, queda más limpio. El sur recibe el aire directo, seco y cargado.

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En episodios de calima, la diferencia de calidad del aire entre el norte y el sur de una misma isla puede ser muy notable, aunque las dos vertientes estén separadas por apenas veinte kilómetros.

A eso se suma el calor. El aire sahariano es continental y seco, de modo que un episodio de calima suele venir acompañado de un repunte térmico. De ahí los 28 grados previstos, que en el sur y el oeste de Gran Canaria pueden quedarse cortos.

Lo que la calima hace de verdad en el cuerpo

Aquí está la parte que en Canarias se toma con demasiada ligereza, probablemente porque es un fenómeno habitual y la costumbre anestesia. Las partículas por debajo de diez micras atraviesan las defensas naturales de la vía respiratoria alta y alcanzan los bronquios. Las más finas llegan más abajo todavía.

El efecto va desde la irritación ocular y de garganta, que es lo que nota la mayoría, hasta episodios bastante más serios en quienes ya parten con un problema previo: crisis asmáticas, empeoramiento en pacientes con EPOC y descompensaciones en personas con patología cardíaca. Los estudios sobre episodios intensos de calima en el archipiélago han documentado repuntes en las urgencias hospitalarias por causas respiratorias coincidiendo con los días de mayor concentración.

Las recomendaciones en Canarias de las autoridades sanitarias durante un episodio son conocidas y sencillas: evitar el ejercicio físico intenso al aire libre, mantener puertas y ventanas cerradas en las horas de mayor concentración, y extremar la precaución con menores, mayores y personas con enfermedades respiratorias crónicas. Quien tenga medicación de rescate prescrita, que la lleve encima.

La buena noticia es que este episodio en Canarias no apunta a los extremos que vivió el archipiélago en otros momentos del año. Y es corto: la AEMET y los modelos sitúan el regreso de la lluvia el martes 27, con precipitaciones moderadas a intervalos. El agua es el mejor limpiador atmosférico que existe, así que la calima tiene las horas contadas desde el momento en que entra.

Entre medias quedará lo de siempre: los coches cubiertos de una película ocre, las terrazas que hay que barrer dos veces y un horizonte que se borra. Canarias lleva milenios recibiendo este polvo. Lo que cambia es la atención que le prestamos cada vez.