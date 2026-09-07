La AEMET avisa de que lo peor está por llegar a Canarias: máximas de 40 grados con avisos naranjas

Aviso naranja, alerta por calor y alerta por incendios a la vez: Canarias entra en su peor jornada según la AEMET

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LO ESENCIAL El martes se podrán alcanzar los 40 grados. Gran Canaria está en aviso naranja de la AEMET. Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura, en amarillo. Hay alerta por calor y por incendios a la vez. Emergencias habla de episodio cálido de características tropicales.

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Canarias según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) afronta el tramo más duro de un episodio cálido que la Dirección General de Emergencias ha definido como de características tropicales. La AEMET mantiene este lunes el aviso naranja por temperaturas máximas en Gran Canaria y avanza que el pico llegará mañana martes, con valores que podrán alcanzar los 40 grados en medianías y cumbres de la mitad sur de la isla.

La situación de hoy ya es severa por sí sola. El aviso naranja de la AEMET en Canarias afecta a las vertientes oeste, sur y este de Gran Canaria, donde los termómetros pueden llegar a los 37 grados en zonas del interior, sur y este. En amarillo quedan esas mismas vertientes en Tenerife, además de Lanzarote y Fuerteventura, con máximas previstas de hasta 34 grados en el sur tinerfeño, el sur de Lanzarote y las zonas de interior y sur majoreras. En el resto del archipiélago también se podrán alcanzar localmente los 34 en las vertientes meridionales.

El martes es el día señalado según la AEMET

La escalada no se detiene ahí. Según la previsión que maneja la AEMET, mañana se producirá un ascenso generalizado que llevará los termómetros por encima de los 30 grados en amplias zonas de las islas. En Gran Canaria se superarán los 35 grados en la cuenca de Tejeda y en las medianías y zonas bajas orientadas al sur y al oeste, y de forma más local, especialmente en medianías y cumbres de la mitad sur, se podrán alcanzar los 39 grados ya desde este lunes y los 40 durante el martes. En El Hierro y La Gomera las máximas podrán llegar a los 36 grados en su mitad sur.

El mapa de alertas activas da idea de la excepcionalidad del episodio. El Gobierno de Canarias mantiene desde las diez de la mañana de este lunes la alerta por temperaturas máximas en Gran Canaria, concretamente en la mitad sur de la isla y en las vertientes este, sur y oeste, mientras el resto del archipiélago queda en prealerta por calor.

A eso se suma la alerta por riesgo de incendios forestales en Gran Canaria y Tenerife, que se actualiza a partir de las diez de la mañana del martes, con La Palma, El Hierro y La Gomera en prealerta. Y hay además prealerta por viento en todo el archipiélago y prealerta por calima en Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa.

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Tres situaciones de alerta y tres de prealerta activas de forma simultánea. La única que se ha levantado es la de fenómenos costeros, finalizada a las 12:30 horas de este lunes.

Calima, viento y noches que no bajan

El calor no viene solo, y esa es la parte que multiplica el riesgo. La calima continúa presente aunque de forma ligera, con especial incidencia en medianías y cumbres y en las zonas orientadas al sur y al este. El viento mantiene el régimen del noreste, con intervalos ocasionalmente fuertes en las costas del sureste y el noroeste, mientras que en medianías y cumbres sopla de componente este. Calor extremo, humedad baja y viento son exactamente las tres condiciones que la AEMET y los servicios de emergencia vigilan cuando hablan de riesgo de incendio forestal.

El otro factor que más se está notando en las casas son las noches. En los episodios de estas características las mínimas apenas descienden, lo que impide la recuperación térmica y convierte el descanso en un problema real, especialmente para mayores, menores y personas con patologías previas. Es la diferencia entre un día caluroso puntual y un episodio sostenido de varias jornadas como el que atraviesa el archipiélago.

Las recomendaciones del Gobierno de Canarias son las habituales y conviene tomárselas en serio precisamente porque se repiten cada verano. Para evitar que se declare un incendio en el monte, no tirar colillas encendidas, ni fósforos ni desperdicios en zonas arboladas, y extremar la precaución con cualquier actividad que pueda generar chispas. En el plano personal, hidratación frecuente, sombra en las horas centrales y vigilancia de las personas más vulnerables.

La buena noticia es que el episodio tiene fecha de caducidad y la AEMET en Canarias ya apunta a un alivio térmico una vez superado el pico. Hasta entonces, la evolución de la calima seguirá siendo objeto de seguimiento y Emergencias no descarta modificar el ámbito territorial de las prealertas según cómo se comporte el episodio. La actualización, como siempre, la marca cada boletín nuevo de la AEMET.