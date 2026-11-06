Aviso naranja de la AEMET: llega la borrasca BRUNA a Canarias y dejará «100 litros en 12 horas»

La AEMET avisa de que la borrasca Bruna entrará en Canarias con 100 litros y rachas de 90 por hora

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LO ESENCIAL Cien litros en doce horas. Rachas de noventa por hora. Las ocho islas en aviso. Empieza la noche del sábado. Tormentas en todo el archipiélago.

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La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha ampliado los avisos por la borrasca Bruna en Canarias y ha dejado a las ocho islas con aviso activo para el domingo. En cinco de ellas, el nivel es naranja.

Las dos cifras que resumen el episodio: 100 litros por metro cuadrado en 12 horas y rachas máximas de 90 kilómetros por hora.

Cuándo entra Bruna según la AEMET

El episodio empieza a intensificarse durante la noche del sábado 7 y se extiende a todo el archipiélago el domingo 8.

La secuencia que marca la AEMET es esta:

Sábado desde mediodía. Rachas de 70 kilómetros por hora en La Palma y el norte de Tenerife .

Rachas de 70 kilómetros por hora en y el norte de . Sábado desde las 18:00. Aviso amarillo por fenómenos costeros en el oeste de La Palma.

Aviso amarillo por fenómenos costeros en el oeste de La Palma. Sábado desde las 21:00. Arrancan los avisos naranjas en La Palma, que se mantienen hasta las 18:00 del domingo.

Arrancan los avisos naranjas en La Palma, que se mantienen hasta las 18:00 del domingo. Domingo desde las 00:00. Entran Tenerife, La Gomera y El Hierro.

Entran Tenerife, La Gomera y El Hierro. Domingo desde las 12:00. Se suman Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias ya había advertido de la llegada de un temporal con lluvias fuertes o muy fuertes, tormentas y rachas intensas de viento. El episodio podría prolongarse al menos hasta el martes 10.

Los avisos naranjas de la AEMET, isla por isla

La Palma. Es la más castigada. Naranja en cumbres, este y oeste, con dos umbrales simultáneos: 30 litros en una hora y 100 litros en 12 horas. Además, naranja por viento con rachas de 90 kilómetros por hora durante todo el domingo, afectando sobre todo a cumbres, noroeste y litoral oriental.

Tenerife. Naranja por 100 litros en 12 horas desde las 00:00 hasta las 18:00 del domingo, en el norte, el área metropolitana y las vertientes este, sur y oeste. El norte de la isla suma además naranja por viento de 90 kilómetros por hora.

La Gomera y El Hierro. Naranja por 100 litros en 12 horas en el mismo horario, con la AEMET señalando especialmente las vertientes orientadas al oeste y al sur.

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Gran Canaria. Entra más tarde, de 12:00 a 23:59, con naranja por 80 litros en 12 horas en cumbres y en las vertientes este, sur y oeste.

Lo que la AEMET prevé en el resto de islas

Lanzarote y Fuerteventura quedan en amarillo por lluvias y tormentas desde las 12:00 del domingo, con acumulados de 20 litros en una hora.

Estos son los umbrales horarios que maneja la AEMET para el domingo:

La Palma: 30 mm en una hora

30 mm en una hora Tenerife, La Gomera y El Hierro: 25 mm en una hora

25 mm en una hora Gran Canaria: entre 20 y 25 mm según zona

entre 20 y 25 mm según zona Lanzarote y Fuerteventura: 20 mm en una hora

Hay además avisos amarillos por viento de hasta 70 kilómetros por hora en La Gomera, El Hierro, Gran Canaria y el resto de zonas de Tenerife, vigentes toda la jornada del domingo.

Y avisos amarillos por tormentas en las ocho islas, que arrancan la noche del sábado en La Palma y se extienden al resto el domingo.

Lo que conviene tener claro de estos avisos de la AEMET

Un matiz que evita malentendidos: estas cantidades son umbrales de referencia de los avisos, no una previsión de que vaya a caer esa cantidad de forma uniforme en todos los municipios. La probabilidad asignada por la AEMET a cada aviso se mueve entre el 40 y el 70 por ciento.

Las recomendaciones habituales en estos episodios son extremar la precaución en zonas costeras expuestas y evitar desplazamientos por barrancos, cauces y áreas inundables mientras duren las precipitaciones intensas.

La borrasca Bruna forma parte de un episodio atlántico que afectará también a la Península. La AEMET seguirá actualizando los avisos según evolucione el temporal.