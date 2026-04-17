Calima, 30 °C y rachas muy fuertes: así será el tiempo en Canarias este viernes según la AEMET

El tiempo en Canarias este viernes estará dominado por un episodio de calima que se acentúa respecto a la jornada anterior. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé que el polvo sahariano afecte principalmente a las medianías y cumbres de todas las islas, con especial incidencia en las vertientes sur tras el mediodía. Las temperaturas máximas podrían superar los 30 °C en el interior de Fuerteventura y en las medianías del sur de Gran Canaria, un dato que confirma la intensificación del episodio que motivó la prealerta del Gobierno de Canarias activada el jueves en Canarias.

El viento del nordeste seguirá siendo moderado en zonas bajas, con intervalos ocasionales de fuerte en las vertientes del sureste y noroeste de varias islas, donde la AEMET no descarta rachas localmente muy fuertes. En el mar, se esperan vientos del noreste de fuerza 4 a 6, marejada o fuerte marejada y mar de fondo del noroeste de entre 2 y 3 metros.

La AEMET en Canarias prevé que las temperaturas máximas podrían superar los 30 °C en zonas del interior de Fuerteventura y en las medianías del sur de Gran Canaria durante la jornada de este viernes.

Mientras que el jueves la calima en Canarias comenzó afectando de forma ligera a las zonas más altas de la provincia oriental, este viernes el fenómeno se extiende con más fuerza. La AEMET señala que el polvo en suspensión afectará principalmente a medianías y cumbres de todo el archipiélago. En Gran Canaria y Tenerife, la calima será especialmente notable tras el mediodía, particularmente en las vertientes con orientación sur, las más expuestas a las masas de aire procedentes del continente africano.

La nubosidad en Canarias será alta en general, con intervalos de nubes bajas durante la madrugada en Lanzarote, Fuerteventura y el norte de las islas montañosas. No se esperan precipitaciones significativas en ninguna isla durante la jornada de Canarias.

Previsión de la AEMET isla por isla para este viernes

Lanzarote

Nubosidad alta con intervalos de nubes bajas durante la madrugada. Calima en zonas altas. Temperaturas en ligero ascenso. Viento del nordeste moderado con intervalos de flojo. En Arrecife se esperan mínimas de 17 °C y máximas de 27 °C.

Fuerteventura

Nubosidad alta con intervalos de nubes bajas de madrugada. Calima en zonas altas. Temperaturas en ligero a moderado ascenso, con posibilidad de superar los 30 °C en zonas de interior. Viento del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en la vertiente oeste de viento del este a últimas horas. En Puerto del Rosario, entre 16 y 26 °C.

Gran Canaria

Nubosidad alta con intervalos de nubes bajas en el norte por debajo de los 600-800 metros durante la madrugada y a últimas horas. Calima afectando principalmente a medianías y cumbres, especialmente tras el mediodía. Temperaturas en ligero ascenso en costas y moderado en medianías y zonas altas, sin descartar que sea localmente notable en cumbres. Se podrán superar los 30 °C en medianías del sur. Viento del nordeste moderado con intervalos ocasionales de fuerte en el sureste y noroeste, sin descartar alguna racha localmente muy fuerte. En Las Palmas de Gran Canaria, entre 17 y 22 °C.

Tenerife

Nubosidad alta con intervalos de nubes bajas en el norte durante la madrugada por debajo de los 700-900 metros. Calima afectando a medianías y cumbres, especialmente a últimas horas en la vertiente sur. Temperaturas en ligero ascenso en costas y moderado en medianías y zonas altas, sin descartar que sea localmente notable en cumbres. Viento del nordeste moderado con intervalos ocasionales de fuerte en el extremo noroeste y litoral sureste. En cumbres centrales, viento moderado de componente sur con intervalos de fuerte, sin descartar rachas localmente muy fuertes. En Santa Cruz de Tenerife, entre 18 y 24 °C.

La Gomera

Nubosidad alta con intervalos de nubes bajas en el norte durante la madrugada. Calima en medianías y cumbres. Temperaturas máximas en ligero ascenso en costas y moderado en medianías y cumbres. Viento del nordeste moderado con intervalos ocasionales de fuerte en zonas bajas del sureste y oeste, sin descartar alguna racha localmente muy fuerte a primeras horas. En San Sebastián de La Gomera, entre 18 y 24 °C.

La Palma

Nubosidad alta con intervalos de nubes bajas en el norte y este por debajo de los 700-900 metros y escasa nubosidad baja durante la tarde. Calima en medianías y cumbres. Temperaturas máximas en moderado ascenso, que podrá ser notable en cumbres. Viento del nordeste moderado con intervalos ocasionales de fuerte en el litoral sureste y noroeste. En Santa Cruz de La Palma, entre 15 y 25 °C.

El Hierro

Nubosidad alta en general en Canarias. Calima afectando a medianías y cumbres. Temperaturas máximas en ligero ascenso en costas y moderado en medianías y cumbres. Viento del nordeste moderado con intervalos ocasionales de fuerte en los extremos sureste y noroeste, especialmente a últimas horas cuando serán probables las rachas localmente muy fuertes. Valverde seguirá siendo el punto más fresco del archipiélago, con temperaturas entre 11 y 16 °C.

El Gobierno de Canarias mantiene la prealerta por calima activada el jueves en todas las islas, y la previsión indica que el episodio no terminará este viernes. La AEMET prevé que la concentración de polvo sahariano podría aumentar de forma importante durante el fin de semana en todo el archipiélago, afectando a cotas cada vez más bajas y llegando a zonas costeras que hasta ahora han permanecido al margen.

Las autoridades sanitarias de Canarias recuerdan que durante los episodios de calima es recomendable reducir la actividad física al aire libre, mantener las ventanas cerradas en las horas de mayor concentración de polvo, hidratarse con frecuencia y extremar las precauciones en el caso de personas con enfermedades respiratorias crónicas, asma o EPOC. Los conductores deben estar atentos a la pérdida de visibilidad en carreteras de montaña y zonas altas.