Canarias entra en prealerta por calima desde las 13:00 horas: estas son las islas más afectadas

La prealerta por calima en Canarias ya es oficial. El Gobierno autonómico, a través de la Dirección General de Emergencias, ha declarado la situación de prealerta en todas las islas a partir de las 13:00 horas de este jueves 16 de abril. La medida se adopta en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA) y se basa en la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y otras fuentes disponibles.

La decisión llega después de varios días marcados por el mal tiempo en el archipiélago y abre un nuevo episodio meteorológico que podría acentuarse de forma importante durante el fin de semana. Las autoridades advierten de una disminución de la visibilidad y de posibles problemas de salud para las personas con enfermedades crónicas o respiratorias.

El Gobierno de Canarias declara la situación de prealerta por calima en todas las islas a partir de las 13:00 horas de este jueves 16 de abril, según el Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos.

Cómo evolucionará la calima en Canarias hora a hora

Según la información facilitada por el Ejecutivo regional, el episodio de calima comenzará siendo ligero en zonas altas de la provincia de Las Palmas para extenderse progresivamente a las cumbres del resto de las islas durante la tarde. A últimas horas del jueves, el fenómeno se hará más significativo en medianías y cumbres de Gran Canaria.

A lo largo del viernes, la calima se acentuará también en zonas elevadas de Fuerteventura y Lanzarote, así como en cumbres y medianías de La Gomera y Tenerife, con especial incidencia en las vertientes con orientación sur. Es decir, las laderas que miran al continente africano, que son las primeras en recibir el polvo sahariano cuando los vientos soplan del este.

El Hierro y La Palma serán las islas menos afectadas

El Gobierno de Canarias precisa que por debajo de los 300 metros de altitud la incidencia será menor, así como en las islas de El Hierro y La Palma, que por su orografía y situación geográfica quedarán en gran medida al margen del episodio más intenso. Las zonas costeras y los núcleos urbanos más poblados del archipiélago podrían notar menos el polvo en suspensión durante las primeras horas del episodio.

El fin de semana, el momento más crítico del episodio

El comunicado del Ejecutivo regional de Canarias advierte que el episodio de calima se extenderá, al menos, hasta el fin de semana. Es precisamente entonces cuando la concentración de calima podría aumentar de manera importante en todo el archipiélago, incluidas las islas que hoy quedarán más al margen. Los servicios de emergencia y los ayuntamientos afectados ya han activado sus protocolos de vigilancia.

La calima en Canarias no es solo una cuestión de visibilidad. El polvo sahariano contiene partículas finas que, al ser inhaladas, pueden agravar o desencadenar problemas respiratorios. El Gobierno de Canarias recuerda que las personas con enfermedades crónicas, asma, EPOC o patologías cardiovasculares deben extremar las precauciones durante todo el episodio.

Las recomendaciones oficiales en Canarias durante un episodio de calima activa incluyen reducir la actividad física al aire libre, especialmente en las horas de mayor concentración de polvo, mantener las ventanas cerradas en la medida de lo posible, utilizar mascarilla FFP2 si hay que permanecer al aire libre durante periodos prolongados, e hidratarse con frecuencia. Las personas que conducen deben moderar la velocidad ante la pérdida de visibilidad y encender las luces de cruce en zonas con calima densa.

Los pediatras canarios recuerdan que los menores de 6 años, las personas mayores de 65, las embarazadas y los pacientes con patologías respiratorias crónicas son los grupos más vulnerables ante episodios de calima. En los colegios situados en zonas de mayor incidencia, como medianías de Gran Canaria y Tenerife, la prealerta puede traducirse en la suspensión de actividades deportivas al aire libre durante los recreos y las clases de educación física.

Con esta prealerta en Canarias, el Gobierno de Canarias activa el primer escalón del PEFMA, que incluye la coordinación entre Emergencias, la AEMET, los ayuntamientos y los servicios sanitarios del archipiélago. Si el episodio empeora durante el fin de semana, la prealerta podría elevarse a alerta o alerta máxima en algunas islas, lo que implicaría la adopción de medidas más restrictivas sobre actividades al aire libre y eventos públicos.