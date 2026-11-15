Camisetas sublimadas personalizadas: precios y full print

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Las camisetas sublimadas personalizadas cuestan entre 8 € y 17 € la unidad en pedidos de 25 a 1.000 unidades: unos 15 € a las 25, cerca de 12 € a las 100 y menos de 9 € a partir de 400. El diseño no cambia el precio. Una fotografía a todo color cuesta lo mismo que un logo.

La técnica pone dos condiciones: tejido de poliéster y prenda blanca o muy clara. A cambio, la tinta queda dentro de la fibra, así que no se nota al tacto ni se despega.

Característica Camiseta sublimada Material 100 % poliéster Color de base Blanco o muy claro Tacto Ninguno: la tinta está dentro del hilo Lavado 40 °C, del revés, sin suavizante Pedido mínimo De 1 a 25 unidades, según el proveedor Plazo De 2 a 6 semanas

¿Cuánto cuestan las camisetas sublimadas personalizadas?

Depende sobre todo de la cantidad. Estos son los precios de una camiseta full print en cada proveedor:

Proveedor Precio por unidad NouSport 15,95 € (20 uds) · 11,95 € (100) · 8,95 € (400) Tee Factory 16,35 € (25 uds) · 7,93 € (1.000) Sublimtee 14,90 € (25 uds) · 11,50 € (100) · 8,50 € (500) EZ Sports Lab 17,31 € (sin mínimo) Besten10 49,59 € (1 ud) · 31,40 € (50)

Un pedido de 25 unidades sale entre 14,90 € y 17,31 € por camiseta, y uno de 100 ronda los 11,50 € a 11,95 €. En gran volumen, la unidad baja a entre 7,93 € y 8,95 €.

Lo que mueve el precio:

La cantidad, más que nada. En NouSport la misma camiseta pasa de 15,95 € a 8,95 € entre 20 y 400 unidades.

El tamaño estampado. Un logo en el pecho y una prenda impresa entera son dos presupuestos distintos, así que indica la medida en milímetros.

Nombres y dorsales. Unos proveedores los incluyen, como EZ Sports Lab. Otros los cobran aparte: NouSport, 1,50 € por camiseta.

El gramaje del tejido.

Si solo quieres estampar una camiseta ya hecha, la referencia es otra. Una prenda de poliéster en blanco, lista para sublimar, cuesta entre 2,31 € y 3,70 € en pedidos de cien.

¿Sirve para tu diseño?

Sirve para cualquier diseño, siempre que la prenda sea de poliéster y de color claro. Fotografías, degradados, tantos colores como quieras, un nombre distinto en cada camiseta, la prenda impresa de arriba abajo: todo eso entra.

Dos cosas no entran:

El algodón. El color se va en el primer lavado.

Las prendas negras o de color intenso. Tampoco existe la tinta blanca: el blanco es la tela sin imprimir.

El motivo está en el proceso, que tiene cuatro pasos:

El diseño se imprime en un papel transfer con tintas de sublimación. El papel se prensa contra el tejido a unos 200 °C. Con el calor, la tinta pasa a gas y penetra en la fibra de poliéster, que se abre. Al enfriarse, la fibra se cierra y el color queda dentro del hilo.

El algodón no se abre con el calor. Y como la tinta tiñe el hilo en lugar de cubrirlo, el color de la prenda siempre se transparenta: un azul sobre amarillo sale verdoso.

Camisetas full print: qué son y cuándo compensan

Full print significa imprimir la tela antes de coser la camiseta. El diseño cubre la prenda entera y pasa por encima de las costuras.

Es lo que más confunde al comprar, porque bajo la palabra «sublimada» se venden dos productos:

Sublimación sobre prenda acabada. Se estampa una camiseta blanca ya cosida. Rápida y económica. El dibujo se corta en las costuras.

Se estampa una camiseta blanca ya cosida. Rápida y económica. El dibujo se corta en las costuras. Full print o sublimación integral. Se imprime la tela, se corta y se cose. NouSport lo resume así: se personaliza «el tejido (y no la camiseta ya confeccionada)», de modo que el diseño llega «hasta la costura».

La pregunta que lo aclara en treinta segundos: ¿imprimís la tela antes de coser, o estampáis sobre la prenda terminada?

Las camisetas full print personalizadas compensan cuando el diseño ocupa toda la prenda: equipaciones de club, carreras, eventos. Para un logo en el pecho, la sublimación sobre prenda acabada hace el mismo trabajo por menos dinero.

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¿Buscas camisetas full print baratas? El ahorro no está en simplificar el diseño, que no influye en el precio. Está en la cantidad: pasar de 20 a 100 unidades recorta unos cuatro euros por camiseta.

¿Para qué deporte o uso las necesitas?

El uso decide el tejido. La técnica es la misma para todos y tiene una ventaja en deporte: no añade ninguna capa, así que la camiseta transpira igual que antes de imprimirla. Una serigrafía grande en la espalda, en cambio, sella la zona.

Running: tejido ligero de 135 a 140 g/m², el habitual en las camisetas técnicas personalizadas.

tejido ligero de 135 a 140 g/m², el habitual en las camisetas técnicas personalizadas. Trail: algo más denso y con costuras planas, porque la mochila roza durante horas.

algo más denso y con costuras planas, porque la mochila roza durante horas. Pádel: tejido con algo de elastano. Los clubes que encargan camisetas de pádel personalizadas piden tiradas cortas cada temporada, justo donde la serigrafía sale cara.

tejido con algo de elastano. Los clubes que encargan camisetas de pádel personalizadas piden tiradas cortas cada temporada, justo donde la serigrafía sale cara. Fútbol, hockey y equipaciones de equipo: full print con nombre y dorsal. Nada se levanta en las caídas, porque no hay nada pegado encima.

full print con nombre y dorsal. Nada se levanta en las caídas, porque no hay nada pegado encima. Dardos: degradados, llamas y nombres grandes a la espalda, sin pagar por color.

degradados, llamas y nombres grandes a la espalda, sin pagar por color. Empresa y eventos: a partir de 180 g/m², que cae mejor y transparenta menos. Si la marca va sobre fondo negro, mejor DTF sobre algodón.

El gramaje es el dato que más cuesta encontrar. Lo publican NouSport (135 g/m²), Tee Factory e Irema Sport (140 g/m²) y Sublimtee, que detalla nueve tejidos de 130 a 210 g/m². Si no aparece en la web, pídelo por escrito.

¿Cuánto dura una camiseta sublimada y cómo se lava?

En poliéster, dura lo que dura la prenda: no hay ninguna capa encima de la tela que pueda agrietarse o despegarse.

Para conservar el color:

Lavar a 40 °C como máximo, del revés

Sin suavizante ni lejía

Secar al aire

Planchar solo del revés y con un paño

El fallo más habitual es la plancha directa. El calor puede reactivar la tinta y moverla.

¿Sublimación, serigrafía o DTF?

Sublimación para poliéster claro y diseños a todo color. Serigrafía para tiradas grandes de pocos colores. DTF para algodón y prendas oscuras.

Técnica Cuándo elegirla Dónde falla Sublimación Poliéster claro, deporte, muchos colores Algodón y prendas oscuras Serigrafía Tiradas grandes con pocos colores Cada color se paga aparte DTF Algodón y colores oscuros, desde 1 unidad Capa al tacto, no transpira Vinilo Nombres y dorsales sencillos Se despega con los años

Con menos de diez unidades, la serigrafía no sale a cuenta. Con degradados o más de cuatro colores, tampoco.

¿Cuántas unidades hay que pedir y cuánto tardan?

El mínimo va de una unidad a 25 según el proveedor, y el plazo de dos a seis semanas.

ezsportslab.com: sin mínimo, 10 a 15 días hábiles de fabricación

sin mínimo, 10 a 15 días hábiles de fabricación besten10.es: sin mínimo, dos semanas

sin mínimo, dos semanas nousport.com: desde 10 unidades

desde 10 unidades sublimtee.com: desde 25 unidades, unas tres semanas, envío a cualquier país

desde 25 unidades, unas tres semanas, envío a cualquier país teefactory.es: desde 25 unidades en full print, 30 días naturales

desde 25 unidades en full print, 30 días naturales iremasport.es: desde 25 unidades

desde 25 unidades haztuequipacion.com: 30 días laborables

El plazo empieza a contar cuando el pedido queda confirmado: diseño aprobado y, según el proveedor, pago hecho. Si la fecha es fija, pacta por escrito el día de entrega.

Antes de cerrar la cantidad, pregunta dónde está el siguiente escalón de precio. A veces pedir treinta sale más barato que pedir veinticuatro.

¿Ves el diseño antes de pagar?

Casi todos enseñan el diseño antes de fabricar. La diferencia está en si lo ves antes o después de pagar, y en cuántos cambios puedes pedir.

EZ Sports Lab: «El diseño lo apruebas tú en el personalizador, antes de pagar».

«El diseño lo apruebas tú en el personalizador, antes de pagar». Besten10: envía la prueba y no fabrica nada sin tu aprobación.

envía la prueba y no fabrica nada sin tu aprobación. Sublimtee: boceto 3D gratis con dos rondas de cambios incluidas. «No se fabrica nada sin tu visto bueno».

boceto 3D gratis con dos rondas de cambios incluidas. «No se fabrica nada sin tu visto bueno». Tee Factory: «una vez pagado, siempre enviamos un mockup (maqueta virtual) con tu diseño».

En una prenda impresa entera no hay marcha atrás. El color del degradado, la posición del escudo o el tamaño del dorsal se deciden en esa prueba, así que pregunta cuántas rondas de cambios entran en el precio y guarda el correo de aprobación.

¿Qué proveedor elegir según tu pedido?

No hay un mejor proveedor: hay uno para cada tipo de pedido.

Con prisa: EZ Sports Lab fabrica en 10 a 15 días hábiles, sin pedido mínimo.

EZ Sports Lab fabrica en 10 a 15 días hábiles, sin pedido mínimo. Taller en España: Besten10 corta y cose en Huelva. 31,40 € la camiseta a partir de 50.

Besten10 corta y cose en Huelva. 31,40 € la camiseta a partir de 50. De 25 a 200 unidades con diseño propio: NouSport y Sublimtee, en torno a 15 € a las 25 unidades. NouSport fabrica desde 10. Sublimtee incluye el boceto 3D y deja elegir entre nueve tejidos.

NouSport y Sublimtee, en torno a 15 € a las 25 unidades. NouSport fabrica desde 10. Sublimtee incluye el boceto 3D y deja elegir entre nueve tejidos. Gran volumen: Tee Factory (7,93 € a las 1.000), Sublimtee (8,50 € a las 500) y NouSport (8,95 € a las 400).

Tee Factory (7,93 € a las 1.000), Sublimtee (8,50 € a las 500) y NouSport (8,95 € a las 400). Solo un logo en el pecho: no pagues full print. La sublimación sobre prenda acabada basta.

¿Tienes ya el diseño y la cantidad? Pide precio a dos o tres proveedores y compáralos a igual cantidad y con el mismo gramaje.