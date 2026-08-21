Myke Towers, Farruko y Tini cierran el verano musical de Canarias en el Cook Music Fest

El festival urbano trae a los artistas puertorriqueños al puerto de la Cruz en julio con un cartel que fusiona reggaetón, trap y música urbana en Canarias.

El Cook Music Fest reúne a Myke Towers, Farruko y Tini en Puerto de Santa Cruz de Tenerife del 16 al 18 de julio como cierre musical del verano canario.

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LO ESENCIAL El Cook Music Fest en Canarias congregará a Myke Towers, Farruko y Tini como artistas estelares. El festival se celebra en Puerto de Santa Cruz de Tenerife los días 16, 17 y 18 de julio. La cartelera incluye también a Don Omar, Chayanne, Ivy Queen y Elvis Crespo. Es un festival de música latina, urbana y tropical que se extiende a Sevilla y Barcelona.

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Las Islas Canarias vivirán el verano musical más intenso con la llegada del Cook Music Fest 2026 a Puerto de la Cruz, en Tenerife, donde Myke Towers y Farruko lideran un cartel de reggaetón, trap y música urbana que toma las riendas del final de la estación estival en Canarias. El festival se extiende del 16 al 18 de julio en uno de los recintos más emblemáticos del norte tinerfeño.

Myke Towers, el rapero y cantante puertorriqueño cuya carrera despegó en 2016 con su mixtape «El final del principio», trae a Canarias un repertorio que ha dominado las listas globales. Su versatilidad para fusionar géneros como el reguetón, el trap y el hip-hop lo ha convertido en uno de los artistas más buscados de la generación urbana actual. En Canarias, sus seguidores disfrutarán de los mayores éxitos que han acumulado cientos de millones de reproducciones en plataformas digitales.

Farruko, el artista borinquen de Bayamón, completa la dupla principal del cartel. Con una trayectoria que arrancó a los 16 años en redes como MySpace, ha consolidado su presencia como referente del reggaetón latino. La colaboración entre ambos no es nueva: Myke Towers y Farruko han trabajado juntos en varios proyectos, lo que promete momentos de complicidad sobre el escenario en Canarias.

Un cartel que fusiona todos los géneros urbanos de Canarias

El Cook Music Fest no se limita a estos dos cabezas de cartel. El festival reúne a una nómina de artistas que abarca desde el reggaetón puro hasta las colaboraciones más heterodoxas. Don Omar, la leyenda viva del reggaetón, comparte escenario con Elvis Crespo, referente de la salsa urbana. Gente de Zona, dúo ganador de Grammy que popularizó la fórmula reggaetón-trap, está confirmado, así como Lola Índigo, la madrileña que ha sabido adaptarse a los ritmos latinos desde una perspectiva pop, y Greeicy, la colombiana que ha dominado las plataformas con sus colaboraciones en Canarias.

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Esta mezcla de estilos define el posicionamiento del Cook Music Fest: no es un festival monolítico de reggaetón, sino una celebración de la música urbana en su sentido más amplio. La propuesta responde a cómo el público de Canarias ha diversificado sus gustos en los últimos años, buscando experiencias que combinen géneros, idiomas y sensibilidades diferentes en un mismo evento.

Puerto de la Cruz como epicentro del verano musical en Canarias

La elección de Puerto de la Cruz para esta edición no es casual. La localidad norteña de Tenerife se ha posicionado como uno de los epicentros de la música en vivo en Canarias durante el verano. El recinto acoge el festival en un entorno que combina la proximidad del público con la infraestructura necesaria para eventos de esta envergadura. La costa norte de Tenerife, históricamente ligada al turismo y la vida cultural, recibe así un evento que complementa la oferta de ocio estival.

El Cook Music Fest forma parte de un calendario más amplio: el festival también se celebra en Sevilla el 18 de julio y en Barcelona el 23 de julio, consolidando una ruta que cubre las principales ciudades musicales de la Península. Sin embargo, la edición de Canarias mantiene su propia identidad, con artistas y dinámicas pensadas para el público insular. Canarias, con su clima privilegiado y su capacidad para atraer turismo musical, se beneficia de una programación que trasciende lo estrictamente local.

Para los asistentes, la experiencia incluye diferentes zonas de acceso según las entradas adquiridas: desde el piso de tierra con visibilidad general del escenario, hasta plataformas elevadas con servicios de barra y baños exclusivos. La organización ofrece opciones VIP que permiten vivir el festival desde perspectivas distintas, adaptándose a diferentes presupuestos y preferencias. Canarias, así, vuelve a demostrar su capacidad para acoger eventos que rivalizan en calidad con los grandes festivales europeos.

Con esta edición, el Cook Music Fest refuerza la posición de Tenerife como destino musical en el archipiélago. Las fechas de julio, justo en el apogeo del verano, garantizan una asistencia masiva tanto de residentes como de turistas que llegan a Canarias buscando experiencias de ocio de alto nivel. El festival se convierte así en una cita ineludible para quienes buscan disfrutar de la música urbana contemporánea en uno de los escenarios más estratégicos de Canarias.