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A las siete de la mañana ya puedes pasear bajo los cerezos del Camino del Filósofo, aunque los templos del barrio abran más tarde. Si viajas a Kioto en primavera de 2027, guarda esa primera hora para las flores. A la hora de elegir fechas, apunta a los últimos días de marzo y los primeros de abril, con unos días de margen por si la floración se adelanta o se retrasa.

Si es tu primera visita, puedes dedicar la tarde de llegada a un free tour Kyoto por Gion. Conocerás el barrio de las geishas con un guía en español y tendrás la mañana siguiente libre para acercarte al canal que esté más bonito esos días.

¿Cuándo suelen florecer los cerezos en Kioto?

Hay dos fechas que te interesa distinguir al consultar los registros de la Agencia Meteorológica de Japón. En Kioto, el inicio de la floración cae, de media, el 26 de marzo. Basta con que se abran cinco o seis flores en el árbol que sirve de referencia para anunciar que la temporada ha empezado. La plena floración llega, de media, el 4 de abril, cuando ya se han abierto unas ocho de cada diez flores.

Estas medias te sirven para escoger la semana del viaje. Para elegir el paseo de cada mañana, te será más útil el calendario de floración de Kioto. La oficina de turismo sigue los árboles por zonas y distingue los que aún tienen capullos de los que ya empiezan a perder pétalos. Consulta la edición de 2027 cuando esté disponible.

Cuándo reservar el viaje para la primavera de 2027

Si tienes vacaciones en fechas fijas, empieza a comparar vuelos y alojamiento entre noviembre y diciembre de 2026. Reservar una habitación con cancelación gratuita te permite asegurar un precio que encaje en tu presupuesto mientras esperas el pronóstico. Anota hasta qué día puedes cancelar sin coste, sobre todo si vas a ajustar las fechas después de comprar los billetes.

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Al elegir el hotel, mira cuánto tardarías en llegar a tu primer paseo a las siete de la mañana. Si quieres ver los cerezos de Yamashina, por ejemplo, dormir cerca de la estación de Kioto te deja a una sola parada de tren del barrio. Si tienes varias noches, reparte los paseos entre dos mañanas. Así podrás cambiar el orden si llueve o si las flores de uno de los barrios todavía están cerradas.

¿Dónde ver los cerezos con menos gente?

Si prefieres pasear con calma, en el barrio de Yamashina encontrarás cerezos tanto a orillas del canal como en los jardines de un santuario. El Camino del Filósofo suele atraer a más visitantes, así que deja ese paseo para la mañana en que puedas madrugar.

El canal de Yamashina y el santuario de Oishi

Desde la estación de Kioto, el tren tarda unos cinco minutos en llegar a Yamashina. Desde allí, sigue a pie hasta el canal de Biwa. Cuando los árboles están en flor, las ramas de ambas orillas se juntan sobre algunos tramos del paseo. Puedes caminar junto al agua hasta encontrar un claro para hacer fotos sin que nadie tenga que esperar detrás de ti.

Si viajas a mediados de marzo, fíjate también en el santuario de Oishi. Su cerezo llorón suele florecer antes que muchos árboles del centro y sus ramas caen casi hasta el suelo. La oficina de turismo incluye el santuario y el canal entre sus paseos de primavera por Yamashina.

El Camino del Filósofo a primera hora

Si quieres conocer el Camino del Filósofo, elige una mañana entre semana e intenta llegar entre las 6:30 y las 7:30. Empieza en el puente de Nyakuoji y sigue el canal hacia el norte. Las ramas se inclinan sobre el agua y, cuando empiezan a caer los pétalos, puedes verlos flotar desde los pequeños puentes del camino.

Al final del paseo estarás cerca del Ginkaku-ji, el Pabellón de Plata. Consulta su hora de apertura para ese día y calcula el recorrido hacia atrás. Así podrás detenerte junto al canal todo el tiempo que quieras y terminar la mañana en el templo sin tener que volver sobre tus pasos.