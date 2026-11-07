Más países avisan a sus ciudadanos de guardar provisiones por emergencia: ¿qué está pasando?

Cada vez más países piden a sus ciudadanos guardar provisiones y Alemania ya habla de diez días

Sigue a Canarias en Red en Google News Añade este medio como fuente preferida y no te pierdas las últimas noticias. Añadir como fuente preferida

LO ESENCIAL Setenta y dos horas es el estándar. Alemania pide diez días. Suecia y Noruega, una semana. España también tiene su kit. Nada de esto es secreto.

Guardar Licencia del artículo × Compartir este artículo WhatsApp Telegram X Facebook LinkedIn Email Copiar enlace × Licencia del artículo Este artículo puede republicarse libremente en cualquier medio de comunicación, blog o página personal siempre que se cite a Canarias en Red como creador del artículo y se incluya un enlace activo hacia diariodeavisos.elespanol.com/canariasenred/. Esta autorización aplica al texto del artículo. Las imágenes pueden requerir permiso adicional según su licencia individual.

Cada vez son más los gobiernos que piden a sus ciudadanos tener provisiones guardadas en casa. Reino Unido lo hizo en octubre, Francia avisó en Normandía el día 27, y la lista no para de crecer incluso la Unión Europea ha establecido un protocolo.

Conviene empezar aclarando algo: nada de esto es secreto. Son campañas públicas, con folletos, webs oficiales y ruedas de prensa. Lo llamativo no es que se oculte, sino justo lo contrario.

Cuántos días de provisiones pide cada país

El estándar internacional es de 72 horas, tres días. Pero hay países que piden bastante más:

Alemania: 10 días

10 días Suecia, Noruega, Suiza, Estonia y Polonia: 7 días

7 días Suiza añade un mínimo de nueve litros de agua por persona

añade un mínimo de nueve litros de agua por persona Reino Unido, Francia, Países Bajos, Finlandia, Dinamarca, Lituania, Estados Unidos y Canadá: 72 horas

72 horas Unión Europea: 72 horas como recomendación general

España también está en la lista: Protección Civil dispone de material informativo sobre kits familiares para 72 horas, con agua, alimentos no perecederos, linternas, medicamentos y sistemas alternativos de comunicación.

Una lista difundida a finales de octubre eleva a 33 los países con recomendaciones oficiales de este tipo. La cifra circula ampliamente, aunque conviene tomarla con cautela porque no procede de un organismo internacional.

Y hay un matiz imprescindible: que 33 países tengan recomendaciones no significa que 33 países hayan declarado una emergencia simultánea. Muchas de esas guías llevan años activas.

Qué llevan exactamente esas provisiones

Los listados coinciden bastante entre países. El contenido tipo de un kit incluye:

Agua potable , con Reino Unido recomendando tres litros por persona y día

, con Reino Unido recomendando tres litros por persona y día Alimentos no perecederos que no requieran refrigeración ni preparación especial

que no requieran refrigeración ni preparación especial Medicamentos y botiquín de primeros auxilios

y botiquín de primeros auxilios Linternas con pilas de repuesto

con pilas de repuesto Radio a pilas , que funcione sin electricidad

, que funcione sin electricidad Dinero en efectivo , y aquí hay un detalle revelador: el Reino Unido especifica billetes pequeños, previendo la caída de cajeros y plataformas de pago digital

, y aquí hay un detalle revelador: el Reino Unido especifica billetes pequeños, previendo la caída de cajeros y plataformas de pago digital Documentos personales y baterías externas

y baterías externas Productos para mascotas, si las hay

Por qué están pidiendo estas provisiones

Aquí está la respuesta a la pregunta que todo el mundo se hace, y no tiene nada de misteriosa.

Síguenos en Instagram · @santacruzdetenerife Las mejores imágenes del día, en vivo y desde dentro. Únete a nuestra comunidad. Seguir

Los propios gobiernos enumeran los motivos en sus guías: conflictos militares, ciberataques, fenómenos meteorológicos extremos, terrorismo e interrupciones en infraestructuras críticas.

El punto de inflexión en Europa está fechado. Los países nórdicos reforzaron sus planes de emergencia desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022. Noruega fijó su estándar de siete días en 2024 y Suecia se alineó después.

La lógica que explican las autoridades noruegas es puramente operativa: si los hogares autosuficientes aguantan solos unos días, los servicios de emergencia pueden priorizar a las poblaciones vulnerables durante interrupciones prolongadas.

En la misma línea, un documento oficial sobre mochilas de emergencia advierte de que, tras un desastre, la ayuda puede tardar hasta 72 horas en llegar a determinadas comunidades. De ahí sale la cifra.

Las provisiones que ya recomendaba España

Conviene no leer esto como una novedad absoluta, porque no lo es.

La guía principal actualizada de Alemania, por ejemplo, se presentó el 13 de octubre de 2025, no es un anuncio nuevo. Canadá reiteró su recomendación de un kit de emergencias de provisiones durante su Semana de Preparación para Emergencias, celebrada en mayo de 2026. Japón lleva décadas con cultura de preparación doméstica por motivos sísmicos.

Lo que ha cambiado es el volumen y la coincidencia temporal: varias campañas nuevas en pocas semanas, entre ellas la británica Be Ready, lanzada en octubre de 2026, han hecho que el conjunto resulte mucho más visible que la suma de sus partes.

Tener provisiones para tres días en casa no anticipa ninguna catástrofe concreta. Es la misma recomendación que lleva años en la web de Protección Civil y que casi nadie había leído.