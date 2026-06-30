Benidorm, Peñíscola o Salou: tres buenos destinos para elegir tu playa este verano

Destinia permite comparar y reservar hoteles en los tres destinos de costa más buscados de España. Cada uno ofrece un perfil de viajero distinto: ocio, historia o familia.

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LO ESENCIAL Salou registró un incremento del 8% en búsquedas de alojamiento respecto al año anterior, según Jetcost. Benidorm acoge el hotel más alto de Europa, el Gran Hotel Bali & Spa de 52 plantas. Peñíscola aparece entre los cinco destinos de playa más solicitados de la península este verano, según Atrápalo. Salou figura como el municipio más buscado de la provincia de Tarragona para las vacaciones de julio.

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Destinia, una de las principales plataformas de reservas de viajes en España, pone este verano en el punto de mira tres destinos mediterráneos que llevan décadas disputándose el favor de los viajeros nacionales: Benidorm, en la Costa Blanca alicantina; Salou, en la Costa Daurada tarraconense; y Peñíscola, en la costa de Castellón. La elección entre uno y otro depende, más que del precio, del tipo de vacaciones que cada viajero busca.

Los tres destinos comparten un denominador común: el Mediterráneo como escenario, playas de arena fina y una oferta hotelera consolidada. Sin embargo, su carácter es tan distinto que lo que seduce a un turista puede no encajar en absoluto con las expectativas de otro. Conocer los rasgos de cada uno antes de reservar es la diferencia entre unas vacaciones redondas y un verano de contrariedades.

Benidorm: la ciudad del ocio que nunca para

Benidorm es, sin discusión, el destino de sol y playa más reconocible de España. Su silueta de rascacielos frente al mar y su paseo marítimo con restaurantes, bares y espectáculos la convierten en la opción natural para quienes buscan animación, variedad de servicios y una amplia gama de alojamiento a precios competitivos. Los hoteles en Benidorm abarcan desde complejos de todo incluido en primera línea de playa hasta apartamentos en el casco antiguo, a escasos metros de la playa de Levante.

El perfil del visitante de Benidorm es amplio: grupos de jóvenes, familias con niños y parejas que buscan comodidad sin renunciar a la vida nocturna. La localidad cuenta con un paseo marítimo con una gran variedad de locales de restauración y unas vistas desde su famoso Balcón del Mediterráneo. Un dato que ilustra la escala del destino: el Gran Hotel Bali & Spa, de 52 plantas, es el hotel más alto de Europa y ofrece vistas inmejorables de la Costa Blanca.

Destinia cuenta con una extensa selección de hoteles en Benidorm para todos los presupuestos, desde opciones económicas hasta establecimientos de categoría superior en primera línea de la playa de Levante o de Poniente. Benidorm dispone además de planes de movilidad urbana sostenible, una apuesta que refuerza su imagen de destino que invierte en calidad más allá del turismo masivo.

Salou y Peñíscola: familia, historia y la Costa Daurada

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Salou es el gran referente del turismo familiar en Cataluña. Su combinación de playas anchas, parques temáticos próximos y una oferta hotelera de calidad la sitúa sistemáticamente entre los destinos más demandados del país. El informe de Jetcost sitúa a Salou como el municipio más buscado de la provincia de Tarragona y el duodécimo más solicitado de España para las vacaciones de julio, con un incremento del 8% en las búsquedas de alojamiento respecto al mismo período del año anterior.

El estudio de Atrápalo destaca a Salou entre los cinco destinos de playa más solicitados de la península este verano, junto a Mojácar, Benidorm, Peñíscola y Roquetas de Mar. La variedad de hoteles en Salou es uno de sus puntos fuertes: la localidad se divide en playa de Levante y playa de Poniente, siendo la primera la favorita de los viajeros extranjeros y la segunda una zona más tranquila con predominio de turismo español. Quienes reservan hoteles en Salou a través de Destinia encuentran desde grandes complejos con piscinas hasta apartamentos con acceso directo al paseo marítimo, con posibilidad de excursiones por la costa Daurada hacia Cambrils o el Delta del Ebro.

El perfil de Salou como destino de vacaciones en familia se consolida también por su oferta de ocio complementaria: la localidad cumple con lo que más valoran los viajeros, incluyendo playas amplias, servicios de calidad, seguridad y una amplia oferta de ocio familiar, cultural y de entretenimiento, incluidos los parques temáticos.

Peñíscola, en cambio, ofrece un perfil diferente. La localidad castellonense combina playa con historia: su castillo medieval, que domina el casco antiguo desde lo alto de un promontorio, es el símbolo de un destino que seduce a quien busca algo más que arena y sol. Peñíscola es uno de los destinos más atractivos de la costa de Castellón para pasar unos días de vacaciones: su excelente clima, sus playas y su imponente castillo atraen todos los años a miles de turistas.

Los hoteles en Peñíscola van desde establecimientos en primera línea de playa hasta complejos con spa, como el Peñíscola Plaza Suites de cuatro estrellas. Este hotel todo incluido en Peñíscola cuenta entre sus instalaciones con un centro de spa con decoración inspirada en la antigua civilización minoica. Para quienes valoran la tranquilidad, las playas de Peñíscola son tranquilas y cálidas, perfectas para los niños, y la placidez del día a día pasa por callejear por el casco antiguo y disfrutar de cada rincón.

La comparativa entre los tres destinos mediterráneos revela que en desarrollo de productos turísticos sobresalen Benidorm, Gandía y Salou, lo que los convierte en apuestas seguras para quienes buscan una oferta bien estructurada. Peñíscola, por su parte, mantiene su atractivo en la combinación de patrimonio histórico y turismo de playa familiar, un nicho que los grandes destinos de ocio no pueden replicar.

En cualquier caso, los tres destinos concentran una parte significativa de las búsquedas de alojamiento de verano en España. El monitor de competitividad turística de los destinos vacacionales mueve casi 60.000 millones de euros de actividad económica vinculada al turismo; en conjunto, el litoral mediterráneo y Canarias contabilizan unos 133.200 millones de euros de actividad y representan el 66,2% del total de la demanda turística.

La temporada de verano de 2026 llega con la demanda doméstica en niveles altos. Quien aún no haya reservado puede comparar disponibilidad y precios de hoteles en Salou, hoteles en Benidorm y hoteles en Peñíscola directamente en la web de Destinia, donde la búsqueda por fechas, categoría y régimen de alojamiento permite afinar la elección según el presupuesto y el tipo de vacaciones. La plataforma recomienda reservar con la mayor antelación posible para asegurar disponibilidad en la temporada alta.