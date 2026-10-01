Dona i Nen Fertility destaca el valor de la preservación de la fertilidad como una herramienta para ampliar las opciones reproductivas de las mujeres

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Cada vez más mujeres están tomando una de las decisiones más importantes de su vida reproductiva sin estar seguras de si quieren ser madres, de cuándo ni de cómo. Y eso, lejos de ser una contradicción, representa un cambio de paradigma que la medicina reproductiva ya no puede ignorar. Dona i Nen Fertility pone el foco en la importancia de que las mujeres cuenten con información clara y acompañamiento médico para tomar decisiones sobre su fertilidad con mayor seguridad.

La preservación de la fertilidad especialmente la vitrificación de óvulos ha dejado de ser una opción excepcional para convertirse en una herramienta cada vez más demandada. Dona i Nen Fertility destaca el valor de esta técnica como una vía para ampliar las opciones reproductivas de las mujeres y preservar la posibilidad de utilizar sus propios óvulos en el futuro.

Desde Dona i Nen Fertility se subraya que el factor tiempo es determinante. La calidad y cantidad de óvulos disminuye progresivamente con la edad, y muchas mujeres desconocen el estado real de su reserva ovárica hasta que deciden buscar el embarazo. Conocer ese dato a tiempo puede ampliar las opciones disponibles.

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«Informarse no obliga a nada, pero amplía todas las posibilidades», afirman desde Dona i Nen Fertility. La clínica ofrece evaluaciones de la reserva ovárica orientadas precisamente a ofrecer a cada mujer una valoración de su reserva ovárica y de sus opciones reproductivas, sin presión y con toda la información necesaria para decidir con autonomía.

El proceso de preservación en Dona i Nen Fertility incluye un estudio personalizado previo, una estimulación ovárica adaptada a cada perfil y el seguimiento cercano de todo el equipo durante las distintas fases. La tecnología empleada permite mantener los óvulos vitrificados en condiciones controladas de criopreservación a largo plazo.

Dona i Nen Fertility impulsa también la normalización de esta opción entre mujeres jóvenes, para quienes la preservación de la fertilidad puede tener un impacto especialmente significativo. Cuanto antes se evalúe, mejores pueden ser las perspectivas reproductivas asociadas a los óvulos preservados, especialmente en relación con la edad en el momento de la vitrificación.

La autonomía reproductiva empieza por el conocimiento. Y Dona i Nen Fertility trabaja cada día para que ninguna mujer tome decisiones sobre su fertilidad desde la desinformación o la incertidumbre.