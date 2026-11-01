El aviso naranja de la AEMET continuará en tres islas de Canarias: 30 litros en una hora y tormentas

La AEMET pone tres islas en aviso naranja mañana y Tenerife se libra

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LO ESENCIAL Tres islas en aviso naranja. Treinta litros en una sola hora. Tenerife baja a nivel amarillo. El episodio acaba el martes. Los avisos duran hasta medianoche.

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El foco cambia de isla. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene este lunes, 2 de noviembre, avisos naranjas en tres islas: La Palma, La Gomera y El Hierro. Tenerife, que ha concentrado toda la atención durante el domingo, baja a nivel amarillo.

En las tres islas con nivel naranja podrían acumularse 30 litros por metro cuadrado en una sola hora.

Los avisos naranjas de la AEMET, isla por isla

Según el detalle de avisos de la AEMET, La Palma mantendrá el nivel naranja en sus cumbres y en las vertientes este y oeste durante todo el lunes, con una probabilidad de entre el 40% y el 70% de registrar esas precipitaciones.

Conviene retener un matiz que explica por qué esta isla va por delante: en las cumbres y el oeste de La Palma el aviso está activado desde las 10:00 horas del domingo, mientras que en el este comenzará a las 00:00 del lunes.

La Gomera y El Hierro también estarán bajo aviso naranja desde la medianoche del lunes, con la misma previsión de 30 litros por metro cuadrado en una hora. Los avisos se mantienen hasta las 23:59 horas.

Además de las lluvias, la Agencia mantiene avisos amarillos por tormentas en las tres islas, con una probabilidad estimada también de entre el 40% y el 70%.

Lo que la AEMET prevé para Tenerife

En Tenerife, la AEMET establece avisos amarillos por precipitaciones en el norte, el área metropolitana y las vertientes este, sur y oeste.

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En el norte y el área metropolitana se podrán acumular 20 litros por metro cuadrado en una hora. En el este, sur y oeste, el aviso contempla 15 litros en el mismo intervalo. Los avisos amarillos por tormentas afectan a las mismas zonas.

La previsión apunta a cielos nubosos, con lluvias y chubascos localmente fuertes que podrían ir acompañados de tormentas, además de calima ligera y pocos cambios en las temperaturas.

El pronóstico de la AEMET para el lunes en el resto de Canarias

La Palma: chubascos localmente fuertes y persistentes, con posibilidad de tormentas. Santa Cruz de La Palma, entre 18 y 25 grados.

chubascos localmente fuertes y persistentes, con posibilidad de tormentas. Santa Cruz de La Palma, entre 18 y 25 grados. La Gomera: lluvias intensas y tormentas. Máximas de 28 grados en San Sebastián.

lluvias intensas y tormentas. Máximas de 28 grados en San Sebastián. El Hierro: cielos nubosos y chubascos localmente fuertes, con posibilidad de tormentas. Valverde, entre 16 y 23 grados.

cielos nubosos y chubascos localmente fuertes, con posibilidad de tormentas. Valverde, entre 16 y 23 grados. Tenerife: nuboso con chubascos localmente fuertes y calima ligera. Santa Cruz, entre 21 y 27 grados.

nuboso con chubascos localmente fuertes y calima ligera. Santa Cruz, entre 21 y 27 grados. Gran Canaria: cielos nubosos, lluvias ocasionales y calima ligera. Las Palmas, entre 22 y 27 grados.

cielos nubosos, lluvias ocasionales y calima ligera. Las Palmas, entre 22 y 27 grados. Fuerteventura: nuboso con algún chubasco ocasional y calima ligera. Puerto del Rosario, entre 21 y 24 grados.

nuboso con algún chubasco ocasional y calima ligera. Puerto del Rosario, entre 21 y 24 grados. Lanzarote: nuboso o cubierto, con baja probabilidad de lluvias. Arrecife, entre 21 y 26 grados.

Cuándo termina el episodio según la AEMET

Aquí está la respuesta que mucha gente busca a estas horas. El Gobierno de Canarias sitúa el final del episodio en las primeras horas del martes 3 de noviembre.

Los modelos que maneja la AEMET apuntaban ya a que, a partir de ese martes, volverían los cielos despejados al archipiélago con máximas en torno a los 22 y 23 grados. Es decir: el lunes es el último día duro del episodio, y además con el foco desplazado hacia las islas occidentales más pequeñas.

Eso no significa bajar la guardia hoy mismo. La situación ha dejado durante el domingo acumulaciones destacadas en distintos puntos de Tenerife y de El Hierro, cerca de medio centenar de incidencias registradas por el CECOES 112 y un apagón que afectó a unos 180.000 abonados tinerfeños durante 27 minutos.

Lo que puede cambiar en las previsiones de la AEMET

La propia Agencia y Emergencias insisten en la cautela. Los avisos meteorológicos podrán actualizarse en función de la evolución de la borrasca durante las próximas horas, y el Gobierno de Canarias ya advirtió de que existe elevada incertidumbre sobre la trayectoria del sistema y sobre dónde descargará con más fuerza.

De hecho, durante el fin de semana la borrasca entró antes de lo previsto y la AEMET tuvo que adelantar el inicio de los avisos, aunque mantuvo la intensidad prevista para cada zona. Lo sensato es consultar los avisos antes de cualquier desplazamiento.

Las recomendaciones siguen siendo las mismas: evitar barrancos, cauces y zonas inundables, reducir los desplazamientos innecesarios por zonas de riesgo y extremar la precaución al circular. Para cualquier incidencia, el teléfono es el 112 Canarias.