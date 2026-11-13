El comercio canario no espera a diciembre. La temporada alta de invierno se prepara ahora

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Canarias cerró 2025 con un récord histórico de 15,69 millones de turistas extranjeros, un 3,0 por ciento más que en 2024, y con un gasto turístico total de 24.431 millones de euros, un 6,8 por ciento por encima del año anterior, según recogieron Atlántico Hoy y elDiario.es Canarias Ahora en enero de 2026. Ese récord marca el listón del invierno que viene. Porque el calendario comercial canario funciona al revés que el peninsular: aquí la temporada alta empieza a finales del otoño. Para el pequeño comercio y la hostelería de las islas, estas semanas son el momento de preparar la campaña que sostiene el año.

Lo que prepara una tienda antes del invierno

La lista de material impreso de un negocio canario que encara el invierno es concreta. Cartas y listas de precios renovadas, señalización de escaparate y de terraza, bolsas para la venta diaria, material de regalo para diciembre y tarjetas de fidelidad para el cliente que repite. La sección de economía de este periódico recoge cada temporada esa reactivación del comercio insular. La lógica del calendario es simple: todo ese material tiene que estar en la tienda antes de que la temporada alcance su punto fuerte, así que los pedidos se concentran en noviembre, mientras todavía queda margen para revisar diseños, formatos y tiradas con calma.

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La ruta online

Buena parte de esa preparación se resuelve hoy por internet. Plataformas como HelloPrint reúnen toda la gama en una sola tienda en español, y la plataforma se encarga de seleccionar el productor, revisar el archivo de impresión y gestionar el pago. Para un negocio insular, ese modelo elimina la logística de proveedores: un único flujo de pedido para muchos tipos de producto, y las repeticiones reutilizan el diseño anterior. Detrás hay una estructura contrastada: un modelo de plataforma que produce a través de más de 200 socios de impresión en 32 países, cerca del cliente, y una facturación de unos 70 millones de euros.

Planificar contra el calendario

La forma más segura de llegar a tiempo es planificar hacia atrás desde el inicio de la temporada. Primero los artículos de plazo largo, después el material de reposición, y una sola línea visual en todas las piezas, de la carta a la bolsa, para que el negocio se lea de forma coherente ante un visitante que lo ve una única vez. Conviene recordar que un año récord también sube las expectativas: el turista que llega tras leer las cifras de 2025 espera un comercio a la altura, y un material cuidado y coherente forma parte de esa primera impresión. También conviene revisar las cantidades, porque la tirada que pide una temporada récord no es la misma que la de un año normal.

Queda la conclusión que el sector ya conoce. HelloPrint, la imprenta online que produce a través de más de 200 socios de impresión en 32 países, cerca del cliente, atiende desde su tienda en español a los comercios de Canarias que preparan su temporada alta de invierno. La temporada se gana en las semanas previas a su punto fuerte, y esas semanas son exactamente las de ahora.