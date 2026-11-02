El Gobierno de Canarias declara la Alerta Máxima por lluvias y aviso rojo en esta isla

La AEMET pone en rojo La Palma: 62 litros en una hora y alerta máxima a las dos de la madrugada en Canarias

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LO ESENCIAL Sesenta y dos litros en una hora. Ciento treinta y ocho en doce horas. Alerta máxima desde las dos. Nivel rojo, el más alto que existe. La convección sigue hasta las tres.

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La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado el aviso rojo por lluvias en el este de La Palma, el nivel más alto que existe, tras registrarse una precipitación acumulada de 62 milímetros en una sola hora. El Gobierno de Canarias respondió declarando la alerta máxima a las dos de la madrugada de este lunes.

No es una previsión. Es un fenómeno observado.

Lo que ha medido la AEMET en La Palma

El aviso de nivel rojo de la AEMET corresponde a la categoría de peligro extraordinario y estuvo vigente en el este de La Palma entre la 01:00 y las 05:59 de este lunes, 2 de noviembre.

La cifra que lo motiva es demoledora: 62 litros por metro cuadrado en sesenta minutos. Para dimensionarlo, el umbral que activa el nivel naranja en esa misma zona está en 30 litros. Se ha doblado.

A ese registro se suma un segundo aviso, este de nivel naranja, por precipitación acumulada de 138 milímetros en doce horas en la misma zona de la isla.

Son dos formas distintas de medir el mismo problema: la intensidad de golpe, que provoca crecidas rápidas de barrancos, y el acumulado prolongado, que satura el terreno y multiplica el riesgo de desprendimientos.

Qué significa la alerta máxima que ha declarado Canarias

La Dirección General de Emergencias actualizó la situación a alerta máxima por lluvias en La Palma a partir de las 02:00 horas de este lunes, en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

La alerta máxima es el escalón superior del sistema canario. Por debajo quedan la alerta y la prealerta. Es la cuarta actualización de la declaración 66/2026, lo que da idea de cómo ha ido escalando el episodio desde el sábado.

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El ámbito territorial queda así en Canarias:

Alerta máxima: este de La Palma.

este de La Palma. Alerta: resto de La Palma, El Hierro y La Gomera.

resto de La Palma, El Hierro y La Gomera. Prealerta: Tenerife y Gran Canaria.

Los avisos que mantiene la AEMET para el resto del lunes en Canarias

El episodio no se ha agotado con la madrugada. La AEMET mantiene avisos naranjas por lluvias, con umbral de 30 litros en una hora, en cuatro zonas durante todo el lunes hasta las 23:59:

Cumbres de La Palma , activo desde las 10:00 del domingo.

, activo desde las 10:00 del domingo. Oeste de La Palma , también desde las 10:00 del domingo.

, también desde las 10:00 del domingo. La Gomera , desde la medianoche.

, desde la medianoche. El Hierro, desde la medianoche.

El este de La Palma, una vez expirado el aviso rojo a las 05:59, pasa a nivel naranja desde las 06:00 y hasta final del día, también con el umbral de 30 litros en una hora.

En Tenerife, la AEMET mantiene avisos amarillos: 20 litros en una hora en el norte y en el área metropolitana, y 15 litros en el este, sur y oeste. Hay además avisos amarillos por tormentas en La Palma, La Gomera, El Hierro y las tres zonas tinerfeñas.

Hasta cuándo seguirá, según la AEMET

Emergencias es explícito en el matiz horario, y conviene retenerlo. En el entorno de El Hierro, La Palma y La Gomera continuará la convección a lo largo del lunes, con chubascos dispersos que podrían ser muy intensos y superar los 30 milímetros en una hora.

La mayor probabilidad se concentra hasta las 15:00 horas, aunque el propio organismo advierte de que no puede descartarse que se prolonguen durante la tarde. Para el martes 3 de noviembre, la previsión apunta a lluvias más dispersas y menos intensas.

Recomendaciones mientras duren los avisos de la AEMET en Canarias

Con una alerta máxima activa, las recomendaciones dejan de ser rutinarias:

Evitar por completo barrancos, cauces y zonas inundables.

No cruzar un barranco con agua, ni a pie ni en coche.

Reducir al mínimo los desplazamientos por zonas de riesgo.

No aparcar cerca de cauces ni en zonas bajas.

Alejarse de muros, andamios y edificaciones en mal estado.

Seguir las indicaciones de Protección Civil y de los servicios de emergencia.

Los avisos de la AEMET en Canarias pueden actualizarse en cualquier momento según evolucione la borrasca, y la Dirección General de Emergencias mantiene el seguimiento. Para cualquier incidencia, el teléfono es el 112 Canarias.