El mosquito que ahora vive en Canarias y transmite dengue, zika y fiebre amarilla

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LO ESENCIAL Son 24 episodios detectados desde 2017. El mosquito transmite dengue, zika y chikungunya. En Madeira hubo unas 2.000 personas afectadas. Canarias vigila 23 puntos de entrada. No ha habido ningún caso autóctono.

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Hay un mosquito en Canarias que no debería estar aquí y que lleva nueve años apareciendo. Se llama Aedes aegypti, se le conoce como el mosquito de la fiebre amarilla, y es capaz de transmitir también dengue, zika y chikungunya. La Dirección General de Salud Pública ha registrado 24 episodios de detección de mosquitos invasores en el archipiélago desde 2017.

El dato tranquilizador va justo detrás, y conviene darlo pegado al anterior: los 24 episodios han sido controlados. Ninguna de estas especies ha llegado a establecerse en Canarias, y no se ha diagnosticado ni un solo caso humano autóctono de las enfermedades que transmiten.

Lo que ha pasado este mes en Canarias

Octubre ha sido movido. A comienzos de mes, Sanidad confirmó la presencia de ejemplares de Aedes albopictus, el conocido como mosquito tigre, en Motor Grande, en el municipio grancanario de Mogán. Una semana después llegó la segunda detección, esta vez de Aedes aegypti, en el casco urbano del Pueblo de Mogán.

El origen del segundo hallazgo tiene algo de doméstico y dice mucho de cómo funciona el sistema. Una persona escribió al correo del servicio de vigilancia entomológica para avisar de que estaba recibiendo picaduras en su vivienda. Los técnicos acudieron, recogieron varias larvas compatibles con el género Aedes, y el laboratorio de Entomología Médica de la Universidad de La Laguna las identificó como Aedes aegypti.

Hasta el momento, las notificaciones de picaduras y presencia de mosquitos se limitaban a la finca que originó la alerta. A partir de ahí, Salud Pública reforzó las inspecciones y amplió la colocación de trampas para delimitar la dispersión.

En paralelo, también se han detectado ejemplares de Aedes albopictus en Valle Gran Rey, en La Gomera. Son episodios independientes, cada uno con su protocolo activado.

Por qué Canarias vigila esto desde hace trece años

La respuesta está a quinientos kilómetros de aquí y tiene nombre: Madeira. En el archipiélago portugués, el Aedes aegypti se detectó por primera vez en 2005 y acabó estableciéndose. En 2012 se produjo allí un brote de dengue que afectó a unas 2.000 personas.

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Ese episodio fue el detonante. Canarias puso en marcha su sistema específico de vigilancia entomológica en 2013, precisamente después de lo ocurrido en Madeira. La primera detección en el archipiélago llegó en 2017, en Fuerteventura.

El sistema controla actualmente 23 puntos de entrada repartidos por todas las islas: aeropuertos, puertos e invernaderos que importan plantas desde países donde estos mosquitos están presentes. Lo coordina la Dirección General de Salud Pública junto al Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias, de la ULL.

El objetivo es la detección precoz: encontrar al mosquito cuando todavía es un huevo o una larva, antes de que haya población reproductora. De ahí que el protocolo, cuando salta, sea tan contundente. En episodios anteriores se ha llegado a fumigar trece viviendas en torno al punto de hallazgo.

Cómo llegan los mosquitos a Canarias y qué puedes hacer

Llegan como polizones. El transporte marítimo y aéreo es la vía principal, y hay un precedente muy ilustrativo: en diciembre de 2025 se detectaron varios ejemplares de Aedes aegypti en la terminal de cruceros del puerto de Santa Cruz de Tenerife, y en enero de 2026, otro en un crucero atracado en ese mismo puerto.

Las plantas ornamentales importadas son la otra puerta. Los huevos de estas especies resisten la desecación durante meses y eclosionan en cuanto encuentran agua, lo que les permite viajar en cualquier recipiente aparentemente seco.

Y ahí está la clave de lo que puede hacer cualquiera, porque este mosquito no cría en charcas ni en barrancos: cría en agua limpia y estancada en recipientes pequeños, dentro y alrededor de las casas. Platos de macetas, bebederos de animales, cubos, neumáticos viejos, canalones atascados, bandejas de aire acondicionado. Vaciarlos y voltearlos una vez por semana elimina el criadero antes de que el ciclo se complete.

La segunda cosa útil es avisar. El episodio de Mogán se detectó precisamente porque un vecino comunicó que le estaban picando en casa. Las autoridades sanitarias de Canarias piden expresamente esa colaboración ciudadana, porque ningún sistema de trampas cubre lo que cubren dos millones de personas mirando.

El balance, por ahora, es favorable. Veinticuatro episodios, veinticuatro contenidos, cero casos autóctonos en Canarias. Pero la frecuencia de las detecciones va en aumento, y el archipiélago reúne exactamente las condiciones climáticas que esta especie necesita para quedarse.