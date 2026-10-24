Encuentran en aguas de Canarias dos remolinos gigantes que ocultan un secreto que no se ve

Hay dos trampas gigantes frente a Canarias que concentran el triple de plástico y se mueven solas

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LO ESENCIAL Concentran hasta tres veces más microplásticos. Se muestreó entre 50 y 1.200 metros de profundidad. Los dos remolinos están al sur de El Hierro. Uno acumula fragmentos y el otro fibras. El plástico no se queda en la superficie.

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Hay una pregunta que lleva años sin respuesta clara en Canarias: ¿a dónde va el plástico que acaba en el mar? Un equipo de investigadores acaba de encontrar parte de la respuesta frente a la costa de Canarias, y no está donde se pensaba. Está debajo.

El estudio, publicado en la revista Scientific Reports, lo firman investigadores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), el Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) y la Universidad de Miami. Y lo que han hecho es muestrear dos remolinos oceánicos situados al sur de la isla de El Hierro.

Lo que han encontrado en el mar de Canarias

Los remolinos mesoescalares son estructuras enormes que giran sobre sí mismas y que pueden desplazarse durante meses por el océano, recorriendo cientos de kilómetros. No son remolinos en el sentido doméstico de la palabra: son masas de agua organizadas de decenas de kilómetros de diámetro.

Los investigadores analizaron dos de ellos, uno anticiclónico y otro ciclónico, con muestreos entre los 50 y los 1.200 metros de profundidad y observaciones por satélite. El resultado es contundente: en los primeros 200 metros encontraron concentraciones de microplásticos hasta tres veces superiores a los niveles de referencia de las aguas de la región.

La conclusión que da sentido al trabajo es esta: los remolinos no solo trasladan el plástico de un punto a otro del océano, sino que además lo redistribuyen en vertical, desde las aguas superficiales hacia el interior oceánico. Funcionan como trampas que capturan la contaminación y la arrastran hacia abajo.

Por qué esto importa especialmente en Canarias

El archipiélago combina una biodiversidad muy rica con una alta vulnerabilidad de su ecosistema marino. Saber cómo se distribuyen los microplásticos en la columna de agua es relevante para la gestión ambiental, para la conservación y, muy concretamente, para los recursos pesqueros: si la contaminación está a 200 metros y no en superficie, está exactamente donde se alimentan muchas especies de interés comercial.

El hallazgo encaja además con trabajos anteriores del mismo entorno científico. Una investigación previa liderada por la ULPGC ya había confirmado la presencia de microplásticos a lo largo de toda la columna de agua en aguas de Canarias, incluso por debajo de los 1.000 metros y en zonas de mar abierto alejadas de la costa.

La explicación física tiene que ver con el tamaño. Por debajo de las 200 micras, la flotabilidad deja de ser un factor determinante, de modo que esas partículas no se comportan como uno esperaría: no flotan ni se hunden de forma previsible, sino que quedan suspendidas y se mueven con el agua.

Entre los autores figuran investigadores del Departamento de Química de la ULPGC, Eugenio Fraile Nuez, del Centro Oceanográfico de Canarias, y Francisco J. Beron Vera, de la Universidad de Miami. El trabajo valida además el uso de un teorema matemático aplicado a la dinámica de estas estructuras, lo que permite predecir dónde se acumulará la contaminación.

Queda abierta la pregunta más incómoda, que los propios investigadores plantean: qué ocurre por debajo de los 2.000 metros, una zona del océano profundo que todavía no ha podido analizarse. Si los remolinos arrastran plástico hacia abajo de forma sistemática, el fondo marino podría ser el gran depósito final, y es precisamente el que peor conocemos.

Para Canarias, que vive de su mar en todos los sentidos, el mensaje del estudio es incómodo pero útil. El plástico que desaparece de la superficie no abandona el océano: cambia de sitio. Y ahora se sabe que hay estructuras concretas, identificables desde el satélite, donde se concentra el triple de lo esperado.