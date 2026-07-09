Lo que costaban unas vacaciones en Canarias hace cinco años frente a lo que cuestan ahora

Unas vacaciones en Canarias cuestan hasta un 40% más que hace cinco años: los datos que explican el mayor cambio del turismo canario

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LO ESENCIAL Unas vacaciones familiares tipo en Canarias han subido de media un 35-40% Los precios hoteleros han crecido hasta un 45% en cinco años El alquiler de coches es la partida que más se ha disparado Las tasas aeroportuarias y el precio medio del vuelo también han subido

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Unas vacaciones en Canarias este verano de 2026 cuestan considerablemente más caras que hace cinco años. La combinación de la inflación general acumulada desde la pandemia, la subida sostenida de los precios hoteleros, el encarecimiento del alquiler de coches, el aumento del precio medio del vuelo y la propia presión de la demanda turística ha configurado un escenario en el que el archipiélago canario ha dejado de ser el destino «barato» que muchos españoles y europeos identificaban una década atrás. Los datos oficiales del INE, de Turismo de Canarias y de los principales portales de reserva confirman una subida estructural que ronda el 35-40% de media respecto a los precios de 2021.

La cifra es lo suficientemente significativa como para reordenar los rankings de destinos turísticos preferidos, especialmente entre los mercados emisores más sensibles al precio, como el español, el británico o el francés. Y explica en buena medida por qué destinos alternativos del entorno mediterráneo y norteafricano, con menores costes operativos, están ganando cuota de mercado con rapidez. Estos son los datos, partida por partida.

Hoteles en Canarias: subida sostenida cercana al 45%

El alojamiento es la partida donde más se nota el cambio. Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran que la tarifa media diaria hotelera (ADR) en Canarias ha crecido de manera sostenida año tras año desde el rebote pospandémico. En términos comparativos, una habitación doble en un hotel de cuatro estrellas en el sur de Tenerife o de Gran Canaria que en el verano de 2021 costaba una media de 90-110 euros por noche, hoy puede alcanzar fácilmente los 150-170 euros en las mismas fechas. Es una subida cercana al 45% en apenas cinco temporadas.

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Las causas son múltiples: la recuperación agresiva del precio tras la pandemia, la escasez relativa de nuevas plazas hoteleras (la moratoria turística en varias islas limita la creación de oferta), el aumento estructural de costes energéticos y laborales del sector, y la propia presión de una demanda internacional que sigue creciendo. El impacto es más acusado en el segmento medio-alto, mientras que los hoteles de tres estrellas y los establecimientos rurales han contenido algo más la subida.

Alquiler de coches en Canarias: la mayor sorpresa del verano

La partida que más se ha disparado en cinco años es, sin duda, el alquiler de coches. Lo que en el verano de 2021 costaba unos 25-30 euros al día por un coche compacto de gama media, este verano puede superar los 75-90 euros diarios en temporada alta, con puntos aún más altos en los aeropuertos de Tenerife Sur, Gran Canaria y Lanzarote. Es hasta tres veces el precio de hace cinco años, una subida que ninguna otra partida turística ha experimentado en la última década.

Detrás del fenómeno están factores muy concretos: la crisis de suministro de vehículos nuevos vivida por la industria automovilística en 2022 y 2023 redujo las flotas de las empresas de alquiler, la demanda posterior superó ampliamente a la oferta y los precios se han estabilizado en niveles muy superiores a los pre-pandemia. Reservar con varios meses de antelación se ha convertido en una necesidad, no en una opción.

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Los datos del Instituto Nacional de Estadística y de los principales portales de reserva confirman una subida estructural cercana al cuarenta por ciento en las vacaciones a Canarias respecto al verano de 2021, con el alquiler de coches como la partida más disparada.

Vuelos a Canarias: subida amortiguada por el 75% de residentes

Los vuelos a Canarias también han subido, aunque de manera menos acusada. Un billete de ida y vuelta desde Madrid o Barcelona en temporada alta, que en 2021 podía encontrarse entre 90 y 130 euros, hoy se sitúa en el rango de 140-200 euros. Es una subida cercana al 40%, muy en línea con la evolución del sector aéreo europeo en su conjunto.

Para los residentes canarios, la buena noticia es que el descuento del 75% en vuelos con la Península sigue amortiguando de manera muy significativa el impacto. Un residente canario puede volar a Madrid en agosto por 40-50 euros, cuando el precio bruto ronda ya los 180-200 euros. La bonificación es probablemente el mayor beneficio económico del que disfrutan los canarios frente al turista peninsular. Para el turista internacional, en cambio, los vuelos directos desde Reino Unido, Alemania o Países Bajos también han encarecido su cesta media.

Restauración, ocio y gasto medio diario en Canarias

El gasto diario del turista en Canarias más allá del alojamiento y el transporte también ha crecido, aunque en menor proporción. La restauración se ha encarecido en torno a un 20-25% desde 2021, con especial impacto en las zonas turísticas más frecuentadas (Playa de las Américas, Costa Adeje, Playa del Inglés, Maspalomas). El precio de un menú medio en un restaurante turístico de estas zonas ha pasado de rondar los 15-18 euros a situarse entre los 22 y los 28 euros.

El ocio y las actividades organizadas (excursiones, alquileres de material, entradas a parques temáticos y espectáculos) han subido en un rango similar. El resultado agregado es que el gasto medio diario por turista se ha incrementado en aproximadamente un 25% en cinco años, según los datos manejados por el Instituto Canario de Estadística (ISTAC).

Qué implica todo esto

La conclusión de los datos es doble. Por un lado, Canarias ya no es el destino «de calidad-precio» competitivo que era hace una década. Por otro, esa subida ha coincidido con récords sucesivos de llegadas internacionales al archipiélago (más de 17 millones de visitantes en 2024, cifras similares o superiores previstas para 2026), lo que confirma que la demanda ha absorbido la subida sin mostrar signos claros de retroceso.

La pregunta que se abre para los próximos años es hasta qué punto ese equilibrio es sostenible frente a la competencia de destinos alternativos del entorno mediterráneo y norteafricano, y qué margen tiene el archipiélago para diversificar su oferta y su propuesta de valor más allá del sol y la playa que sigue siendo su producto estrella. Un debate que este verano de 2026 vuelve a estar sobre la mesa con más intensidad que nunca.