Las playas escondidas de Canarias que se están viralizando en TikTok este verano

Playas de arena negra, blanca y volcánica que casi nadie conoce: los rincones ocultos de Canarias que arrasan en redes este verano

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Cansados de las playas masificadas en Canarias, con música alta, hamacas alquiladas y colas para aparcar, cada vez más viajeros (y también residentes canarios) buscan alternativas. Y lo están encontrando en rincones escondidos del archipiélago canario que este verano se han convertido en tendencia en redes sociales, muy especialmente en TikTok. Playas casi vírgenes, acceso a pie por senderos apartados, ausencia total de infraestructura turística y una belleza natural que se vuelve viral en cuanto alguien la filma con el móvil. Estas son las siete playas secretas de Canarias, una por cada isla del archipiélago, que están triunfando este verano de 2026 en Canarias.

Fuerteventura: Playa de Cofete

Aunque cada vez más conocida, Cofete sigue siendo una de las playas más impresionantes de toda Europa y una de las más difíciles de alcanzar. Se encuentra en el suroeste de Fuerteventura, dentro del Parque Natural de Jandía, y para llegar hay que recorrer unos veinte kilómetros de pista de tierra en muy mal estado (recomendable vehículo alto o excursión organizada). El premio: una playa de arena dorada de más de doce kilómetros de longitud, con el Atlántico en Canarias embravecido de fondo y las montañas del macizo de Jandía protegiéndola por detrás. No hay chiringuitos, no hay hamacas, no hay socorristas: bañarse aquí requiere precaución por las corrientes.

Lanzarote: Playa del Risco

Escondida en la base del acantilado de Famara, la Playa del Risco en Canarias es probablemente la playa más difícil de alcanzar de Lanzarote. Se llega tras una caminata de aproximadamente una hora por un sendero pedregoso que baja desde el mirador del Risco de Famara, con vistas espectaculares al archipiélago Chinijo y a La Graciosa. La arena es dorada, el agua transparente y la sensación de aislamiento absoluta. Es imprescindible llevar agua, calzado adecuado y calcular bien la bajada y subida antes de que el sol de mediodía se instale.

Gran Canaria: Playa de Güigüí

La Playa de Güigüí es una de las últimas playas vírgenes que quedan en Gran Canaria y solo se puede alcanzar de dos maneras: caminando durante unas tres horas por un exigente sendero desde Tasartico o llegando en barco desde Mogán o Puerto Rico. Está integrada en una reserva natural y presenta arena oscura de origen volcánico, aguas cristalinas y un paisaje de barrancos abruptos que la convierten en uno de los rincones más fotogénicos del archipiélago. Este verano las imágenes aéreas grabadas con drones han vuelto a viralizarla en TikTok e Instagram.

Tenerife: Playa del Roque de las Bodegas

En pleno macizo de Anaga, uno de los tesoros paisajísticos de Tenerife, se esconde una playa que rompe con todos los tópicos del sur turístico: la del Roque de las Bodegas. Arena negra volcánica, oleaje potente, un icónico roque emergiendo del mar frente a la costa y varios restaurantes locales de pescado fresco. Es una playa muy querida por los surfistas y por los canarios que buscan una alternativa auténtica al turismo del sur. El paisaje sobre el Atlántico, con las laderas verdes del bosque de laurisilva descendiendo hasta el agua, la ha convertido en un fenómeno viral en redes.

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La Gomera: Playa del Cabrito

Poca gente conoce la Playa del Cabrito, un pequeño paraíso en la costa este de La Gomera al que solo se llega por mar (en zodiac o taxi acuático desde San Sebastián) o por un sendero de más de una hora y media. La recompensa es una playa aislada, con arena gris volcánica, aguas turquesa y un ecoresort en la parte alta que respeta al máximo el entorno. Este verano ha vuelto a triunfar en redes por su combinación única de tranquilidad total, paisaje volcánico y aguas cristalinas.

El archipiélago de Canarias esconde decenas de playas prácticamente vírgenes que en los últimos veranos se están viralizando en redes sociales gracias a los vídeos aéreos y a los perfiles de viajes especializados en descubrir rincones fuera de las rutas turísticas convencionales.

La Palma: Playa de Nogales en Canarias

La Playa de Nogales, en la costa este de La Palma, es una de las joyas menos conocidas de la isla bonita. Con acceso a pie por un sendero de unos quince minutos desde el aparcamiento, ofrece una impresionante playa de arena negra volcánica flanqueada por acantilados de más de cien metros de altura. El oleaje suele ser fuerte y no siempre es apta para el baño, pero como espectáculo natural y como plano de fotografía o vídeo, es uno de los rincones más agradecidos del archipiélago. Este verano ha sumado nuevas visualizaciones virales en TikTok gracias a los planos aéreos con drone en Canarias.

El Hierro: Playa del Verodal

Cerramos el recorrido en la isla más pequeña y menos masificada: El Hierro. La Playa del Verodal, en la costa oeste, es probablemente la más singular del archipiélago por su arena rojiza de origen volcánico, un color absolutamente único que le da un aspecto casi marciano. El acceso es sencillo por carretera y luego una corta bajada a pie. El oleaje es fuerte y no se recomienda el baño en muchos días del año, pero el paisaje volcánico rojo contra el azul del Atlántico está viralizando la playa en redes cada verano con mayor fuerza.

Cinco recomendaciones antes de visitar cualquier playa escondida en Canarias

Antes de lanzarse a descubrir cualquiera de estas siete playas en Canarias, conviene tener presentes algunas recomendaciones básicas: revisar la previsión del oleaje y el viento antes de salir de casa; llevar agua, protección solar y calzado adecuado para senderos irregulares; no dejar residuos en el entorno (muchas están integradas en espacios protegidos); consultar el estado de los accesos por carretera antes de salir; y no bañarse en playas sin socorristas si no se es un buen nadador. La belleza de estos rincones canarios va de la mano de un mar Atlántico exigente que conviene respetar siempre en Canarias.