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Incendios forestales

El Cabildo cierra áreas recreativas en Tenerife: la orden que cambia los planes del verano

El Cabildo de Tenerife prohíbe la estancia en zonas de acampada y áreas recreativas desde este martes ante el riesgo extremo de incendio forestal, con temperaturas que alcanzan los 37 grados.

Ainhoa Cabrera
Ainhoa Cabrera · hace 3 horas
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Zona recreativa cerrada en Tenerife por riesgo de incendios forestales con temperaturas extremas de 37 grados
Cierre de áreas recreativas en Tenerife por alerta de incendio forestal durante episodio de calor extremo.

El Cabildo de Tenerife ha activado medidas de grado 2 para la prevención de incendios forestales, cerrando de forma inmediata todas las áreas recreativas y zonas de acampada en la isla. La restricción entra en vigor este martes 7 de julio y se mantendrá hasta el viernes 10, en pleno episodio de calor extremo con temperaturas que pueden alcanzar 37,3 grados centígrados.

Se prohíbe la estancia en las áreas recreativas y zonas de acampada, así como la circulación de vehículos a motor en la red de pistas forestales con fines recreativos. Tampoco se permiten eventos deportivos ni romerías en senderos y espacios forestales, y quedan suspendidas todas las actividades cinegéticas.

Junto a la prohibición de acampar, el Cabildo de Tenerife veta de forma categórica cualquier actividad que genere fuego en el exterior. Quedan prohibidas las hogueras, barbacoas, fogones y cocinas de gas, incluso en las áreas recreativas habilitadas. También se prohíbe fumar en áreas recreativas, zonas de acampada, campamentos, pistas y senderos forestales, carreteras y miradores situados en la zona de riesgo.

Las exhibiciones pirotécnicas y el uso de maquinaria o herramientas que generen chispas están completamente vetados, salvo autorizaciones excepcionales por razones de urgencia bajo estricto control. Esta escalada en las medidas respecto a las de grado 1, que se activaron el 5 de julio, refleja la gravedad de la situación meteorológica. El Cabildo insular ha recomendado a la población evitar acceder o permanecer en zonas forestales mientras permanezca activa la alerta y extremar las precauciones con cualquier actividad susceptible de provocar un incendio.

Restricciones en vigor: qué no puedes hacer en Tenerife

La Consejería de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias del Cabildo ha justificado la medida en la evolución de las condiciones meteorológicas y en el riesgo extremo que suponen las altas temperaturas para la propagación del fuego.

«La prevención sigue siendo la herramienta más eficaz para evitar incendios forestales. La colaboración de la población es esencial para preservar nuestro patrimonio natural y garantizar la seguridad de las personas y de los equipos que trabajan sobre el terreno.»

Blanca Pérez·Consejera de Medio Natural del Cabildo

Esta decisión se adopta tras la declaración de alerta por riesgo de incendios forestales del Gobierno de Canarias en Tenerife, que activó el plan INFOCA el pasado 5 de julio. Las condiciones que justifican la alerta incluyen humedad relativa inferior al 30 por ciento, viento del nordeste de intensidad moderada con rachas fuertes, y temperaturas que en la vertiente sur de Tenerife pueden superar los 35 grados. El escenario es especialmente crítico en municipios como Arona, Adeje, Granadilla de Abona, Arico, Fasnia, Güímar, Arafo y Candelaria, donde el riesgo de propagación se multiplica.

El contexto de vulnerabilidad de los montes tinerfeños añade urgencia a la decisión. Las cicatrices del gran incendio forestal de 2023 aún son visibles en las cumbres de la isla, y la masa forestal regenerada permanece especialmente expuesta al fuego. Por ello, la resolución incluye una excepción para los trabajos de eliminación de restos forestales mediante astilladora vinculados a la restauración de aquella zona, considerados esenciales para la recuperación del monte.

Qué significa para el visitante y residente

Las restricciones en Tenerife alteran significativamente los planes recreativos durante el fin de semana. No obstante, el Cabildo mantiene permitidas otras actividades como el tránsito por carreteras insulares y vías municipales, así como el acceso de propietarios a sus fincas. Se recomienda a residentes y turistas consultar los canales oficiales del Cabildo insular para conocer qué espacios permanecen accesibles durante el episodio de alerta.

La medida en Tenerife tiene carácter preventivo y se mantendrá vigente hasta que finalice la situación de alerta declarada por el Gobierno de Canarias. Los próximos días serán críticos; una colilla mal apagada o un cristal abandonado podrían desatar un incendio de rápida propagación en estas condiciones extremas.

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