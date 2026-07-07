Continúa el calor extremo en Canarias: la AEMET prevé máximas de 40 grados con alertas

La AEMET mantiene los avisos naranjas en las islas orientales y el Gobierno de Canarias activa la alerta general. Las noches tropicales no darán tregua, con mínimas que no bajarán de 25-27 grados.

Cielos despejados y calor extremo en Gran Canaria durante el episodio de altas temperaturas activado por la AEMET.

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LO ESENCIAL La AEMET prevé que Gran Canaria alcance 40 grados en medianías del oeste, sur y sudeste. El miércoles 8 de julio será la jornada más crítica del episodio de calor. La AEMET mantiene avisos naranjas en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. El alivio térmico llegará a partir del viernes 9 de julio con un descenso progresivo.

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La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) advierte de que Canarias afrontará este miércoles una jornada de calor extremo con máximas que rozarán los 40 grados en Gran Canaria, especialmente en las medianías del oeste, sur y sudeste. El episodio de altas temperaturas, activado por la entrada de una masa de aire cálido y seco de origen continental africano, mantiene al archipiélago bajo avisos naranjas que continuarán hasta el jueves.

El Gobierno de Canarias ha actualizado la situación a alerta general por temperaturas máximas en todo el Archipiélago, aplicando el Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos. La AEMET prevé que las temperaturas volverán a superar los 39 grados en algunos puntos, mientras que en el resto del archipiélago se alcanzarán de forma generalizada los 30-33 grados fuera de los litorales del norte. En Lanzarote y Fuerteventura se esperan máximas de hasta 37 grados en zonas del interior y vertientes sur.

Lo más preocupante del episodio no es solo el calor diurno, sino la persistencia térmica durante la noche. El ambiente permanecerá despejado con calima ligera en altura durante toda la jornada.

¿Cuándo finaliza el episodio de calor según la AEMET?

La AEMET ha establecido que el alivio térmico llegará de forma progresiva a partir del viernes 9 de julio. La llegada de una vaguada atlántica generará un cambio de patrón meteorológico que pondrá fin al episodio de calor extremo. No obstante, las temperaturas continuarán siendo elevadas durante el jueves, con un descenso más acusado a partir del viernes, cuando se espera que retorne el verano normal típico de julio en Canarias.

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El Gobierno regional mantiene activos los protocolos de emergencia, con especial vigilancia en las medianías y zonas forestales. La situación se mantendrá, al menos, hasta el viernes, aunque el descenso progresivo de las temperaturas depende de la evolución de los modelos meteorológicos. El portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, ha confirmado que entre el martes y el jueves los termómetros alcanzarán los 40 grados en varias zonas de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote.

Medidas de protección civil y recomendaciones de la AEMET

Ante la intensidad del episodio, la AEMET recomienda evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día, mantenerse bien hidratado, reducir la actividad física al aire libre y prestar especial atención a personas mayores, menores y quienes padecen enfermedades crónicas. El Cabildo de Tenerife ha ampliado las medidas extraordinarias de grado 1 para la prevención de incendios forestales a toda la zona de riesgo, prohibiendo fuego en el exterior, incluidas hogueras, barbacoas y fogones, así como fumar en áreas recreativas, zonas de acampada y senderos forestales.

En la península, se registran niveles rojos de peligro extremo en Aragón, Cataluña y la Comunidad Valenciana por valores entre 42-43 grados, e incluso 44 grados. Las islas de Las Palmas figuran en aviso naranja dentro del contexto nacional, mientras que el resto del archipiélago mantiene avisos amarillos por máximas que pueden alcanzar 36 grados.

Para los canarios que se desplazan por carretera o que desarrollan actividades al aire libre, es recomendable consultar continuamente los avisos de la AEMET y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia. El 112 Canarias insiste en extremar las precauciones, protegiendo especialmente a los niños de la exposición directa al sol, llevando siempre agua para hidratarse con frecuencia y evitando situaciones que puedan poner en riesgo la salud durante este episodio de calor. El Gobierno regional no descarta ampliar el nivel de activación en función de las próximas actualizaciones de la predicción meteorológica y de los avisos emitidos por la AEMET.