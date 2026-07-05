40 grados en Canarias: AEMET activa avisos por la segunda ola de calor del verano

Gran Canaria entra en aviso naranja desde el lunes con temperaturas que rozarán los 37 grados. El episodio se prolongará hasta el miércoles con riesgo de incendios forestales en varias islas.

Termómetros en el sur de Gran Canaria durante el episodio de altas temperaturas, con cielos despejados y calima en altura.

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LO ESENCIAL Gran Canaria alcanzará 37 grados el lunes bajo aviso naranja de la AEMET. Temperaturas máximas de 38 grados puntuales en zonas de interior y medianías del sur de Gran Canaria. Aviso amarillo el domingo desde las 11:00 hasta las 20:00 horas con máximas de 35 grados. El Gobierno de Canarias declara prealerta por temperaturas máximas en todo el archipiélago desde las 08:00 horas del domingo.

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Ante la llegada de una nueva ola de calor de gran intensidad, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha decretado avisos en las islas canarias. El fenómeno tendrá inicio el domingo en territorios orientales y se propagará de forma gradual en los días venideros. Gran Canaria resultará ser la zona de mayor impacto, alcanzando picos de 37 grados durante el lunes e incluso rozando los 38 grados en áreas elevadas y vertientes meridionales, puedes consultar en tiempo en Canarias en Canariasenred.

Durante el domingo, Gran Canaria permanecerá bajo aviso amarillo de la AEMET entre las 11:00 y las 20:00 horas, registrando temperaturas de hasta 35 grados en sectores de orientación sureste, meridional y occidental, incluyendo la región de Tejeda. Al día siguiente, el nivel de alerta asciende a naranja manteniéndose en la misma franja horaria, con valores máximos de 37 grados en esos mismos territorios. Las jornadas vespertinas se caracterizarán por sofocación térmica persistente, sin descensos inferiores a los 26 y 27 grados en las pendientes orientadas al sur.

En la provincia de Las Palmas, los núcleos de Santa Lucía de Tirajana y San Bartolomé de Tirajana configurarán los focos más cálidos, con registros que oscilan entre 32 grados el sábado y 35 grados el domingo. La intensidad máxima del episodio se proyecta para el período que va del lunes al martes, cuando se esperan los termómetros más elevados en el conjunto del archipiélago. Durante la jornada de lunes, en las áreas de mayor altitud, en pendientes expuestas al sur y poniente, así como en la región de Tejeda, podrían registrarse excepcionalmente valores próximos a los 38 grados.

Fuerteventura experimentará según la AEMET también los efectos de este episodio, con máximas que rondarían los 33 grados en las zonas de relieve, mientras que en Tenerife las proyecciones señalan oscilaciones entre 32 y 33 grados en áreas elevadas. El organismo meteorológico mantiene vigilancia permanente sobre la evolución del fenómeno, revisando diariamente sus estimaciones y ampliando los avisos según la progresión del evento, habida cuenta de que las emisiones de alerta contemplan únicamente 48 horas de anticipación.

Medidas de prealerta de la AEMET y planes de vigilancia sanitaria

Por medio de la Dirección General de Emergencias, la administración regional canaria y la AEMET ha instaurado la condición de prealerta por temperaturas máximas en todo el archipiélago desde las 08:00 horas del domingo 5 de julio, preconizándose un episodio prolongado de temperaturas anómalamente elevadas. El fenómeno tendrá inicio en los territorios orientales durante el domingo, diseminándose paulatinamente por el resto del archipiélago en el transcurso de la semana, con especial intensidad a partir del martes.

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La administración regional mantiene en funcionamiento su Plan Autonómico de Vigilancia y Prevención frente al Calor, concebido para determinar cotidianamente el grado de riesgo sanitario en cada área del archipiélago. Dicho plan genera alertas para los organismos competentes y orquesta medidas frente a episodios de temperaturas extremas, priorizando la protección de ancianos, infancia, pacientes con patologías crónicas y personal laboral en espacios abiertos, segmentos de especial fragilidad ante estas circunstancias.

La llegada de aire tropical traerá consigo una inversión térmica poco profunda, posicionada inicialmente a 400 metros en Gran Canaria y entre 500 y 700 metros en los territorios occidentales, con inclinación a reducirse en profundidad. El desplazamiento de masas de aire procedentes del continente africano podría conllevar calima de baja intensidad, principalmente sobre los territorios de levante.

Recomendaciones sanitarias y restricciones por riesgo de incendios

Para quienes se encuentren en zonas elevadas de Gran Canaria o en las laderas meridionales de Tenerife, los servicios de salud y la AEMET aconsejan la ingesta frecuente de líquidos, la evasión de actividades extenuantes entre las 12:00 y las 17:00 horas, la búsqueda de ambientes refrigerados y especial cuidado con los dependientes del círculo familiar.

Las administraciones municipales restringirán el acceso a caminos de monte y suspenderán labores de tipo agrícola durante el período crítico. En caso de detección de combustión o llamas, debe marcarse sin demora el 112.

El estado actual de los avisos de la AEMET y la trayectoria de los valores térmicos puede verificarse en directo a través del portal oficial de la AEMET, donde la Agencia Estatal de Meteorología divulga sus estimaciones en múltiples ocasiones diarias. La fecha del miércoles 8 de julio no aparece en la fuente original, cuando podrían comenzar los descensos térmicos en el centro y norte peninsular, aunque el archipiélago podría mantener temperaturas elevadas durante más tiempo.