Levantan las restricciones por Bruna en Canarias pero el viento sigue en alerta

Bruna se desinfla en Canarias y las restricciones caen antes de llegar a aplicarse

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LO ESENCIAL El frente llegó desestructurado. La alerta por viento sigue. Desactivado el plan de inundaciones. Gran Canaria vuelve a la normalidad. Quedan rachas durante la tarde.

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Canarias ha levantado buena parte de las restricciones impuestas por la borrasca Bruna después de que el frente llegara al archipiélago mucho más débil de lo previsto. Pero no todo ha decaído.

La alerta por viento sigue activa, y conviene no confundir una cosa con la otra.

Lo que Canarias ha rebajado por el paso de Bruna

La Dirección General de Emergencias actualizó las declaraciones a las 11:30 horas de este domingo:

Lluvias. De alerta a prealerta en Tenerife, Gran Canaria, La Gomera, El Hierro y La Palma.

De alerta a prealerta en Tenerife, Gran Canaria, La Gomera, El Hierro y La Palma. Fenómenos costeros. De alerta a prealerta en Tenerife y en los litorales abiertos al norte y oeste del resto de islas.

De alerta a prealerta en Tenerife y en los litorales abiertos al norte y oeste del resto de islas. Riesgo de inundaciones. Finalizada en todo el archipiélago. Queda desactivado el PEINCA, el plan específico por este riesgo.

El motivo lo ha explicado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET): el frente asociado a la borrasca de alto impacto llegó a las islas más desestructurado y debilitado de lo que apuntaban los modelos, lo que obligó a revisar a la baja las previsiones de precipitación.

Lo que sigue activo en Canarias

Aquí está lo que conviene retener, porque es lo que se está pasando por alto.

Se mantiene la alerta por viento y la prealerta por lluvias. El viento ha sido, desde el principio, el fenómeno que de verdad ha golpeado al archipiélago, y no el agua.

La racha máxima registrada fue de 112 kilómetros por hora en Izaña, en las cumbres de Tenerife. Le siguieron 88 en Sabinosa y Frontera, 82 en San Andrés y Valverde, ambos en El Hierro, y 81 tanto en la Vega de San Mateo como en la Cruz de Tejeda, en Gran Canaria.

Durante la tarde de este domingo todavía se esperan rachas de viento y posibles precipitaciones en Canarias.

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Gran Canaria levanta la suspensión de actividades

El caso de Gran Canaria ha sido el más llamativo de la jornada en la que la prealerta apenas duró unos 12 horas y fue modificada al poco tiempo por el cabildo.

El Cabildo había decretado la noche del sábado la suspensión de todas las actividades y eventos, públicos y privados, incluidos los celebrados en recintos cerrados, con entrada en vigor a las 12:00 horas del domingo.

A esa misma hora, y tras la rebaja del nivel de riesgo por parte de la AEMET, la institución insular anunció el levantamiento de esas restricciones. La decisión responde a una evolución favorable de los modelos meteorológicos.

El Cabildo ha confirmado que mantiene el seguimiento de la evolución de la borrasca y que comunicará cualquier novedad que pueda afectar a la seguridad de la población. Los niveles de alerta y prealerta meteorológica siguen vigentes pese al levantamiento.

El balance que deja Bruna en Canarias

El 112 contabilizó 16 incidencias desde la medianoche, la mayoría por caída de árboles y ramas, desprendimientos y desplazamiento de objetos como vallas, bidones y señales de tráfico.

La más grave se produjo en Santa Cruz de La Palma, donde un vecino resultó herido por el impacto de una silla desplazada por el viento y tuvo que ser trasladado a un centro sanitario.

Dos incidencias más han afectado a infraestructuras:

En La Gomera , cierre preventivo de la carretera CV 14 en la zona de El Rejo.

, cierre preventivo de la carretera en la zona de El Rejo. En Gran Canaria, caída de varios árboles sobre la línea de media tensión en Moya.

Ninguna de las actuaciones ha revestido especial gravedad en Canarias, según la valoración de Emergencias.

Queda por delante el segundo episodio anunciado por la AEMET, previsto a partir de la tarde del martes, que podría ser más relevante en cantidad de agua que el de este fin de semana. Canarias no ha cerrado todavía el capítulo.