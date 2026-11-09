Llega una ciclogénesis a Canarias: qué es exactamente para el tiempo y por qué preocupa

La ciclogénesis que se forma frente a Canarias nace donde nacen los huracanes

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LO ESENCIAL Una borrasca que se hunde rápido. Veinticuatro hectopascales en un día. Esta nace en el trópico. El chorro es el motor. Miércoles y jueves, la ventana.

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Es la palabra que va a repetirse esta semana en Canarias en los partes meteorológicos: ciclogénesis. Y conviene saber qué significa antes de que empiecen a circular versiones exageradas.

Los modelos prevén que una baja de origen subtropical se profundice rápidamente cerca de las costas españolas entre el 11 y el 12 de noviembre, con efectos sobre Canarias y la Península.

Qué es una ciclogénesis exactamente

La palabra se descompone fácil: ciclo, de ciclón, y génesis, de nacimiento. Es, literalmente, el nacimiento de una borrasca.

Una borrasca es una zona donde la presión atmosférica es más baja que en su entorno. Cuanto más baja es esa presión, más aire converge hacia ella desde los lados, más asciende, y más nubes, lluvia y viento genera.

La ciclogénesis es el proceso por el que esa zona de bajas presiones se forma y se va profundizando, es decir, la presión en su centro va cayendo que afecta a Canarias cuando pasa.

Cuando esa caída de presión es muy rápida, se habla de ciclogénesis explosiva, un término con definición técnica concreta: una caída de aproximadamente 24 hectopascales en 24 horas, ajustada según la latitud. En la jerga anglosajona a esas borrascas se las llama bomb cyclones.

Por qué esta ciclogénesis es distinta

La que se está gestando ahora tiene una peculiaridad: no empieza como una borrasca normal.

El sistema nació como una baja de origen subtropical, es decir, en latitudes mucho más bajas de lo habitual, la zona donde se forman los ciclones tropicales. De hecho, el Centro Nacional de Huracanes la estuvo vigilando a principios de noviembre, aunque dejó de hacerlo al no alcanzar la categoría de tormenta o depresión subtropical.

Según el análisis del meteorólogo Francisco Martín León publicado por Meteored, el sistema está mutando por completo:

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Arrancó como un ciclón de núcleo cálido , simétrico y poco profundo, que es la firma de lo subtropical.

, simétrico y poco profundo, que es la firma de lo subtropical. Terminará como una baja fría, asimétrica y profunda, que es la firma de una borrasca de latitudes medias.

Si llega a ser bautizada, se llamaría Charles.

Cuál es el motor de esta ciclogénesis

Para que una ciclogénesis se dispare hace falta algo que empuje desde arriba. Ese algo es la corriente en chorro, el río de viento que circula a unos diez kilómetros de altura.

Cuando el chorro sobrevuela una baja en superficie, actúa como una bomba de succión: extrae aire por arriba, la presión en el centro se desploma y el sistema se intensifica.

Lo llamativo del caso actual es qué chorro está haciendo ese trabajo. No es el polar, el habitual en estas latitudes, sino el chorro subtropical, que se ha intensificado de forma notable.

¿Y por qué? Por el El Niño muy intenso que se está desarrollando en el Pacífico ecuatorial, que refuerza ese chorro tanto en el Pacífico como en el Atlántico.

Hay una paradoja interesante en todo esto: ese mismo chorro reforzado aumenta la cizalladura del viento y frena el desarrollo de huracanes, lo que explica una temporada por debajo de lo normal. Pero a la vez facilita que las bajas subtropicales se conviertan en borrascas.

Qué se espera en Canarias y qué no se sabe

El sistema viene cargado de humedad e inestabilidad, de modo que los impactos podrían ser altos, con precipitaciones abundantes y rachas intensas.

Encaja con lo que ya anticipó la AEMET en su aviso especial: un segundo episodio desde la tarde del martes 10, con el grueso el miércoles 11 y posible prolongación al jueves 12. Y con lo que apuntó el Gobierno de Canarias, que habló de una perturbación de origen tropical distinta del frente de Bruna.

Ahora bien, conviene la misma cautela de siempre. El propio autor del análisis advierte de que la incertidumbre a 48 y 72 horas es alta en Canarias en cuanto al grado de profundización, las zonas afectadas y los acumulados reales.

Y hay un precedente de hace apenas dos días: Bruna llegó al archipiélago de Canarias mucho más débil de lo previsto. La ciclogénesis que viene es un escenario de los modelos, no una certeza.