El Gobierno de Canarias activa la alerta por incendio forestal en dos islas con el máximo riesgo

El Gobierno de Canarias activa la alerta INFOCA a partir del 5 de julio ante un episodio de calor extremo de varios días que puede elevar el riesgo en medianías y cumbres.

Zona forestal en las medianías de Tenerife, una de las áreas bajo alerta por incendio desde el 5 de julio de 2026.

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LO ESENCIAL Alerta activa desde las 08:00 h del domingo 5 de julio Gran Canaria: zonas por encima de los 400 metros; Tenerife: medianías y cumbres del sur y oeste Temperaturas de hasta 38 ºC en zonas de interior de Gran Canaria y humedad relativa inferior al 30%

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El Gobierno de Canarias ha declarado la situación de alerta por riesgo de incendio forestal en Gran Canaria y Tenerife. La medida entra en vigor el domingo 5 de julio a las 08:00 horas y la ha adoptado la Dirección General de Emergencias en aplicación del Plan INFOCA, tras evaluar los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). El Archipiélago se enfrenta a partir del domingo a un episodio de altas temperaturas de varios días de duración, que comenzará en las islas orientales y se extenderá hacia las demás la próxima semana

El ámbito territorial es preciso: en Gran Canaria, la alerta cubre las zonas por encima de los 400 metros de altitud. En Tenerife afecta a las medianías y cumbres del sur y el oeste de la isla. Ambas áreas concentran la mayor masa forestal del archipiélago y son las más vulnerables cuando se combinan calor, viento y sequedad ambiental en Canarias.

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Cuanto durará la alerta en Canarias

El detonante es un episodio de altas temperaturas que comenzará este domingo en las islas orientales y se extenderá progresivamente al resto del archipiélago, con especial intensidad a partir del martes. En Gran Canaria se esperan máximas de 34 a 36 ºC, con valores puntuales próximos a los 38 ºC en el interior, las medianías orientadas al sur y oeste y la cuenca de Tejeda. En Tenerife, las máximas oscilarán entre 32 y 35 ºC en medianías y vertientes sur y oeste, con tendencia al alza los primeros días. La inversión térmica se situará entre los 400 y 700 metros según la isla, dejando por encima una masa de aire cálido y seco con humedades relativas por debajo del 30%: condiciones críticas para la propagación del fuego.

El viento del nordeste de Canarias el alisio soplará con intensidad moderada, aunque con rachas localmente fuertes en zonas expuestas y canales interinsulares. Las autoridades advierten de que este parámetro seguirá bajo vigilancia estrecha por su incidencia directa en la propagación de cualquier foco. Se prevé además una ligera intrusión de calima sobre las islas orientales, aunque sin concentraciones que se consideren determinantes. El Gobierno no descarta elevar el nivel de alerta si la evolución meteorológica lo exige a lo largo de la semana.

Se prevé además una ligera intrusión de calima en Canarias, principalmente sobre las islas orientales, sin alcanzar concentraciones significativas que supongan un factor determinante en la evolución del episodio. Los distintos productos meteorológicos analizados muestran una evolución coherente hacia un incremento progresivo del riesgo de incendio forestal durante los próximos días, especialmente entre el lunes y el miércoles, cuando el episodio tenderá a generalizarse al resto del archipiélago.