La AEMET activa el primer gran golpe de calor del verano en Canarias con temperaturas extremas

La Agencia Estatal de Meteorología prevé que el domingo las temperaturas superen los 34 °C en las medianías del sur de Gran Canaria y en el sureste de Fuerteventura, con noches que podrían no bajar de 30 °C.

Termómetros en el sur de Gran Canaria durante un episodio de calor en pleno julio, con cielos despejados y calima en altura.

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LO ESENCIAL El domingo las temperaturas podrán alcanzar 35 grados en Santa Lucía de Tirajana y San Bartolomé de Tirajana. Las islas orientales podrían registrar máximas de hasta 38-40 grados según la evolución del episodio. Las noches podrían no bajar de 30 °C en medianías del sur de Gran Canaria. El episodio de calor podría prolongarse hasta al menos mediados de la semana siguiente.

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La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado la alerta por el primer gran episodio de calor del verano en Canarias, con temperaturas que superarán los 30 °C este fin de semana en amplias zonas del interior del archipiélago. El ascenso térmico, que ganará intensidad a partir del sábado 4 de julio, situará los termómetros en 34 °C en las medianías del sur y oeste de Gran Canaria y en el sureste de Fuerteventura el domingo, según la previsión difundida por la Agencia Estatal de Meteorología.

Este viernes todavía ofrece un pequeño respiro antes del golpe definitivo. La AEMET describe una jornada con cielos poco nubosos en la mayor parte del archipiélago, salvo en el norte de las islas montañosas, donde predominarán los intervalos nubosos. Las temperaturas experimentarán un ligero descenso respecto a días anteriores, aunque el ambiente seguirá siendo caluroso y los termómetros podrán superar los 30 °C en zonas del interior de las islas orientales. El viento, de componente norte y moderado, dejará rachas más intensas en los extremos este y oeste de las islas.

El sábado la situación cambia de signo. La AEMET espera cielos nubosos en la costa durante la mañana, aunque tenderán a despejarse a partir del mediodía. Las temperaturas máximas subirán de forma más notable en el interior, donde podrán alcanzarse los 30 °C en las vertientes sur de las islas orientales y en las cumbres de Gran Canaria. Es solo el preludio de lo que llegará el domingo.

El domingo, el día más caluroso: hasta 35 grados en el sur de Gran Canaria

El domingo será la jornada más intensa del episodio. Según la AEMET, predominarán los cielos poco nubosos en el conjunto del archipiélago, con ligera calima en altura en Lanzarote y Fuerteventura. Las temperaturas seguirán subiendo y se podrán superar los 30 °C en amplias zonas del interior, con valores que podrían llegar hasta los 34 °C en las medianías del sur y oeste de Gran Canaria y en el sureste de Fuerteventura.

Gran Canaria será la isla más afectada de todo el archipiélago. La provincia de Las Palmas concentrará los valores más elevados, especialmente en el interior y el sur de la isla. Los municipios de Santa Lucía de Tirajana y San Bartolomé de Tirajana serán los puntos más calurosos, con máximas de 32 grados el sábado y de 35 grados el domingo. Se trata, según la AEMET, de la primera ola de calor de 2026 en el archipiélago.

En Tenerife, los municipios de Granadilla de Abona, La Orotava y Vilaflor de Chasna serán los que registren temperaturas más elevadas de la isla, con una máxima de 29 grados el sábado y de 30 el domingo. Las islas orientales, Lanzarote y Fuerteventura, podrían alcanzar valores próximos a los 38 grados en función de cómo evolucione el episodio en los días siguientes.

Uno de los aspectos más relevantes del episodio no serán solo las máximas diurnas. La AEMET no descarta noches muy cálidas, tórridas incluso, en puntos concretos del archipiélago. En las medianías del sur de Gran Canaria los termómetros podrían no bajar de los 30 °C durante la madrugada, lo que agravaría la sensación térmica acumulada y dificultaría el descanso nocturno.

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Qué explica la AEMET detrás de esta subida y hasta cuándo durará

La AEMET relaciona este episodio con una situación de bloqueo atmosférico y altos geopotenciales sobre el territorio nacional. Una DANA ascenderá en latitud desde el norte de Canarias y se situará el fin de semana al oeste de la península ibérica, favoreciendo el desplazamiento hacia el norte de una masa de aire seco y muy cálido. Unido a la elevada insolación propia de julio, el resultado es un probable episodio de temperaturas muy altas y persistentes, según explicó el portavoz de la AEMET, Rubén del Campo.

La Agencia reconoce que todavía existe incertidumbre sobre la extensión temporal y espacial exacta del fenómeno. El calor intenso podría mantenerse hasta al menos mediados de la semana siguiente, con la posibilidad de que se configure una ola de calor a partir del domingo 5 de julio, aunque con moderada incertidumbre. El escenario más probable contempla que el miércoles 8 comiencen los descensos térmicos en el centro y norte peninsular, mientras que en el sur podrían continuar los ascensos de forma local. En Canarias, el episodio podría prolongarse hasta el viernes si se confirma la evolución prevista.

Las zonas más sensibles del archipiélago serán las medianías, el interior de las islas, las vertientes sur y sureste y aquellos puntos donde el viento pierda intensidad o no llegue el alivio del alisio. Las capitales y zonas costeras del norte podrían mantener valores algo más moderados, especialmente donde persista la nubosidad baja o la influencia marina. Sin embargo, el calor se dejará sentir con más fuerza en áreas interiores, donde las máximas pueden dispararse con mayor facilidad. El tiempo se mantendrá además muy estable y sin lluvias durante todo el episodio.

La AEMET también prevé que este verano tenga en Canarias una mayor probabilidad de ser más cálido de lo habitual, por lo que no se descartan nuevos episodios de altas temperaturas en las próximas semanas. Esta primera ola de calor de 2026 marcaría así el inicio de un mes de julio con temperaturas por encima de la media en el archipiélago.

El Gobierno de Canarias mantiene activo durante este verano su Plan Autonómico de Vigilancia y Prevención frente al Calor, diseñado para calcular diariamente el nivel de riesgo para la salud en las distintas zonas del archipiélago, alertar a los organismos implicados y coordinar la respuesta ante episodios de altas temperaturas. Sanidad insiste en la importancia de extremar la prevención, especialmente entre personas mayores, menores, pacientes crónicos y trabajadores al aire libre.

Entre las recomendaciones básicas que difunde Sanidad figuran beber agua con frecuencia, evitar esfuerzos físicos durante las horas centrales del día, buscar lugares frescos o ventilados, usar protección solar y prestar atención especial a personas que vivan solas o tengan problemas de salud. La AEMET también advierte de niveles elevados de radiación ultravioleta durante el episodio, lo que añade un factor adicional de riesgo para quienes permanezcan al aire libre en las horas de mayor insolación.

Las previsiones de la AEMET se actualizan a diario y podrán ajustarse conforme avance la semana. El próximo punto de inflexión se espera en torno al miércoles 8 de julio, cuando la Agencia prevé los primeros descensos térmicos significativos. Hasta entonces, la ciudadanía puede consultar el estado de los avisos y la evolución de las temperaturas en tiempo real a través del portal oficial de la AEMET en aemet.es.