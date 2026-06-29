La AEMET activa los avisos por la primera ola de calor en Canarias: 35 grados, calima y rachas de 90 km/h

La AEMET ha activado avisos amarillos por altas temperaturas, viento y oleaje en el archipiélago desde la madrugada del 29 de junio. Gran Canaria será la isla más castigada por el calor, con puntas de hasta 37 grados en Tejeda.

Imagen de archivo de una jornada de calima y calor en el archipiélago canario, con el cielo teñido por el polvo sahariano.

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LO ESENCIAL Rachas de viento de hasta 90 km/h en zonas bajas de La Gomera. Gran Canaria rozará los 37 grados en la cuenca de Tejeda y medianías del sur. La calima afectará prioritariamente a las islas orientales durante la segunda mitad del día. Los avisos en Lanzarote y La Graciosa por viento arrancan a las 03:00 horas del lunes y se prolongan hasta el mediodía del martes.

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La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado avisos amarillos en Canarias por el primer episodio de calor destacado del verano, con temperaturas máximas que rozarán los 37 grados, rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora y el regreso de la calima al archipiélago. Los avisos de la AEMET comenzaron a aplicarse desde la madrugada de este lunes 29 de junio y afectan a todas las islas, aunque con distinta intensidad según la zona y la franja horaria.

El fenómeno combina tres elementos simultáneos: un ascenso térmico notable en las medianías y zonas de interior, la entrada de polvo en suspensión en altura y la intensificación del viento alisio. Según la AEMET, este repunte responde a la intensificación del alisio y a la llegada de una masa de aire seco cargada de polvo procedente del continente africano. Las zonas más expuestas serán las vertientes sur, las medianías, las cumbres y los canales marítimos interinsulares.

El delegado de la AEMET en Canarias, David Suárez, precisó antes del inicio del episodio que se trata de un fenómeno corto y que no reúne los criterios para ser catalogado como ola de calor. La subida, explicó, se debe a una situación anticiclónica persistente que, sin embargo, no interrumpirá del todo el alisio, lo que limitará el alcance del calor a zonas concretas de interior y medianías.

«Será un episodio corto y tampoco se podrá catalogar como ola de calor.» David Suárez·Delegado territorial de la AEMET en Canarias

Qué temperatura prevé la AEMET isla por isla este lunes

Gran Canaria será la isla más afectada por el ascenso térmico. La AEMET mantiene activo el aviso amarillo por altas temperaturas, viento y oleaje entre las 11:00 y las 23:00 horas del lunes. El calor más intenso se concentrará en las medianías del sudeste, sur y oeste, y en la cuenca de Tejeda, donde los termómetros rozarán de forma puntual los 37 grados. En Las Palmas de Gran Canaria, la máxima se situará en torno a los 25 grados, con una mínima de 22.

En Tenerife, las máximas superarán los 30 o 32 grados en medianías y zonas altas. Santa Cruz de Tenerife alcanzará los 30 grados de máxima, con mínimas de 23. La AEMET activará el aviso amarillo por fenómenos costeros en Tenerife a las 22:00 horas del lunes. En el extremo noroeste de la isla se esperan rachas muy fuertes, al igual que en el canal que la separa de Gran Canaria, donde el viento del nordeste puede alcanzar los 61 kilómetros por hora (fuerza 7).

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La Gomera vivirá la situación más compleja en cuanto al viento. La AEMET ha activado un aviso vigente entre las 12:00 y las 23:00 horas por rachas del nordeste que alcanzarán los 90 kilómetros por hora en zonas bajas del oeste y sudeste de la isla. En el resto de las islas occidentales, como La Palma y El Hierro, las máximas también superarán los 30 grados en medianías y áreas de interior, aunque con menor intensidad que en el arco oriental.

En Lanzarote y La Graciosa, el aviso por viento de 70 kilómetros por hora arrancó a las 03:00 horas del lunes y se prolongará hasta el mediodía del martes. Fuerteventura también registrará rachas muy fuertes, especialmente en el sur de Jandía, según el Grupo de Predicción y Vigilancia Meteorológica de la AEMET en Canarias.

La calima regresa a las islas orientales: cuándo y cómo afectará la AEMET

La calima es el tercer protagonista de este episodio. La masa de polvo en suspensión afectará de forma prioritaria a las zonas altas de las islas orientales durante la segunda mitad del lunes, haciéndose más significativa a medida que avance la tarde. A últimas horas de la jornada, el polvo se extenderá de forma más débil hacia las islas occidentales, aunque sin la intensidad registrada en el arco de Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria.

La presencia de calima en altura reducirá la visibilidad en determinadas zonas y contribuirá a elevar la sensación térmica en las medianías. La combinación de temperaturas altas, viento fuerte y polvo en suspensión incrementa, además, el riesgo de incendios forestales en las zonas de cumbre, donde las autoridades han pedido extremar la precaución. El Gobierno canario ha declarado la prealerta por viento y riesgo de temperaturas máximas en todas las islas.

La AEMET recuerda que el alisio actúa habitualmente como regulador térmico natural del archipiélago, frenando los excesos de calor que sí se registran con mayor frecuencia en la Península. En este episodio, sin embargo, la intensificación del propio alisio es la que genera el riesgo por viento, mientras que la masa de aire cálido en altura provoca el ascenso térmico en las medianías.

Para el conjunto del verano, la AEMET estima que existe una mayor probabilidad de que las temperaturas se sitúen por encima de la media climática en Canarias. Víctor Quintero, delegado territorial de la AEMET en Santa Cruz de Tenerife, presentó hace unos días la previsión estacional para los meses de julio y agosto, señalando que la señal de calor se mantiene clara al menos durante las próximas semanas.

Quienes tengan previsto acercarse a las zonas de cumbre o a los canales interinsulares en embarcación deberán consultar con antelación la evolución de los avisos. La AEMET actualiza sus predicciones de forma continua en su web oficial, donde es posible consultar el estado de las alertas por isla y por municipio. Los avisos activos este lunes afectan a distintas franjas horarias según la isla, por lo que conviene revisar el estado actualizado antes de planificar cualquier actividad al aire libre o en la costa.