AEMET pone a Tenerife en alerta amarilla este lunes con estas recomendaciones

El aviso por fenómenos costeros entrará en vigor a las 22:00 horas y llega acompañado de viento del noreste de hasta 61 km/h y el regreso de la calima al archipiélago.

El litoral de Tenerife, bajo aviso amarillo de la AEMET por fenómenos costeros desde las 22:00 horas del lunes 29 de junio.

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LO ESENCIAL La AEMET activa el aviso amarillo costero en Tenerife a partir de las 22:00 horas del lunes 29 de junio. El viento del noreste puede alcanzar 61 km/h (fuerza 7) en el canal entre Tenerife y Gran Canaria. Las rachas más intensas se esperan en el extremo noroeste de Tenerife. El episodio combina oleaje, viento y calima con temperaturas de hasta 37 grados en el archipiélago.

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La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado este lunes el aviso amarillo por fenómenos costeros en Tenerife, con entrada en vigor prevista a las 22:00 horas del día 29 de junio. La Agencia Estatal de Meteorología advierte de un empeoramiento del estado del mar que vendrá acompañado de viento del noreste de hasta 61 kilómetros por hora y el regreso de la calima, configurando un episodio adverso que afectará a varias islas del archipiélago de forma simultánea.

El aviso no llega solo. Según la AEMET, el archipiélago canario atravesará en las próximas horas un episodio meteorológico que combina varios factores: temperaturas máximas que pueden rozar los 37 grados, rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora en puntos del archipiélago, fuerte oleaje en costas abiertas y polvo en suspensión que regresará a las islas durante la segunda mitad de la jornada. La intensificación del viento alisio y la entrada de una masa de aire seco cargado de partículas son los mecanismos que la agencia señala como responsables de esta situación.

En Tenerife, las zonas más expuestas serán el extremo noroeste de la isla, donde la AEMET espera las rachas más intensas. El canal marítimo que separa Tenerife de Gran Canaria también concentrará viento del noreste de fuerza 7, es decir, entre 50 y 61 km/h. Este tipo de condiciones en el entorno costero obliga a extremar la precaución tanto a bañistas como a quienes practican actividades náuticas en las costas más expuestas.

Cuándo entra en vigor el aviso de la AEMET y qué zonas afecta

El aviso amarillo de la AEMET por fenómenos costeros en Tenerife comenzará a regir a partir de las 22:00 horas del lunes 29 de junio. No es el único territorio del archipiélago bajo vigilancia meteorológica: El Hierro comparte el mismo tipo de aviso costero con inicio en el mismo horario, mientras que Lanzarote y La Graciosa soportan desde las 03:00 horas de este lunes un aviso por viento que se prolongará hasta el mediodía del martes.

Los fenómenos adversos afectarán con distinta intensidad según la orientación y la orografía de cada isla. La AEMET señala que las vertientes sur, las zonas de medianías, las cumbres y los canales marítimos interinsulares serán los espacios donde el impacto será más pronunciado. En el caso de Tenerife, el noroeste y el entorno del canal sur concentrarán las peores condiciones marítimas durante las horas nocturnas.

El regreso de la calima añade un elemento adicional a la jornada. La AEMET indica que el polvo en suspensión llegará en altura durante la segunda mitad del lunes, afectando de manera prioritaria a las zonas altas de las islas orientales. A medida que avance la noche, esa masa de polvo se extenderá de forma más débil hacia las islas occidentales, lo que incluye a Tenerife.

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Qué es la AEMET y cómo funciona el sistema de avisos en Canarias

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) es el organismo público dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico encargado de la predicción meteorológica, la vigilancia del clima y la emisión de avisos de fenómenos adversos en España. En Canarias, la AEMET opera a través del Grupo de Predicción y Vigilancia Meteorológica específico para el archipiélago, que tiene en cuenta la singularidad geográfica de las islas, su exposición al alisio y la influencia de las masas de aire procedentes del continente africano.

El sistema de avisos de la AEMET clasifica los riesgos en tres niveles: amarillo (riesgo), naranja (riesgo importante) y rojo (riesgo extremo). El nivel amarillo no implica peligro extremo, pero sí advierte de condiciones que pueden resultar peligrosas para determinadas actividades, especialmente las relacionadas con el mar y las zonas costeras. Cuando la AEMET activa este nivel por fenómenos costeros, los organismos de Protección Civil y los servicios de emergencias refuerzan su seguimiento de la situación.

El Grupo de Predicción y Vigilancia Meteorológica de la AEMET en Canarias es el encargado de emitir y actualizar estos avisos a medida que los modelos meteorológicos van refinando la previsión. En episodios como el de este lunes, donde coinciden viento, oleaje y calima, la AEMET puede ampliar o modificar los avisos activos con pocas horas de antelación si la evolución del sistema atmosférico lo requiere.

Para los residentes y visitantes de Tenerife, este tipo de aviso tiene implicaciones directas en el uso del litoral. Las playas y zonas rocosas de costa abierta son los entornos de mayor riesgo durante un aviso por fenómenos costeros, ya que el oleaje puede superar con facilidad las previsiones puntuales y alcanzar zonas habitualmente seguras. La AEMET y Protección Civil insisten en no acceder a zonas de costa expuesta cuando existe un aviso activo, y en consultar la evolución de la previsión antes de realizar cualquier actividad náutica o de baño en el mar.

La calima que acompañará al episodio también puede reducir la visibilidad en zonas altas y dificultar la respiración a personas con afecciones respiratorias, por lo que la AEMET recomienda seguir la evolución de la concentración de partículas en suspensión a través de sus canales oficiales. El polvo sahariano, habitual en verano en Canarias, alcanza en estos episodios concentraciones que pueden superar los umbrales de calidad del aire considerados seguros.

La previsión de la AEMET para las horas siguientes apunta a que el aviso costero en Tenerife permanecerá activo durante la noche del lunes y se mantendrá bajo vigilancia conforme el sistema evolucione. Los ciudadanos pueden consultar en tiempo real el estado de los avisos activos en el archipiélago a través de la web oficial de la AEMET, donde el organismo actualiza el mapa de riesgos de forma continua a medida que se dispone de nueva información meteorológica.