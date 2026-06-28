Viene una versión ‘súper’ de El Niño con sobrecarga de calor: ¿Afectará a Canarias y España?

Zero Carbon Analytics alerta de que 2026 acumula el doble de superficie quemada que en 2024 y la OMM sitúa en más del 80% la probabilidad de que El Niño se consolide antes de otoño.

Imagen de satélite que muestra anomalías de temperatura en el Pacífico ecuatorial, señal precursora del fenómeno El Niño en 2026.

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LO ESENCIAL En lo que va de 2026 se han quemado más de 150 millones de hectáreas en todo el mundo, el doble que en el mismo periodo de 2024. La OMM sitúa en más del 80% la probabilidad de que El Niño se desarrolle entre junio y agosto de 2026. La superficie global afectada por incendios supera en más de un 20% el récord anterior desde que comenzaron los registros en 2012. En Canarias, la ubicación subtropical y el alisio actúan como reguladores, aunque los expertos no descartan efectos colaterales en el régimen de lluvias de otoño e invierno.

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Canarias y España se asoman a un escenario climático sin precedentes en los registros modernos. En lo que va de 2026 se han quemado ya más de 150 millones de hectáreas en todo el planeta, el doble que en el mismo periodo de 2024, según el informe publicado por la organización ambientalista Zero Carbon Analytics. La causa de fondo es la confluencia de un calentamiento global en aceleración y la inminente llegada de un episodio de El Niño que varios modelos climáticos califican de potencialmente muy intenso, y que en el debate divulgativo ha recibido el apelativo de «súper El Niño».

La cifra de hectáreas calcinadas no es solo una estadística. Supera en más de un 20% el récord anterior desde que se inició el seguimiento global en 2012, y la temporada de incendios aún no ha alcanzado su punto más álgido en la mayoría de las regiones del planeta. Zero Carbon Analytics advierte que este arranque acelerado, combinado con las previsiones sobre El Niño, «sugiere que podríamos estar ante un año de incendios particularmente severo».

África subsahariana que afecta a Canarias y Asia han concentrado los focos más devastadores. En el continente africano se han quemado 85 millones de hectáreas, un 23% más que el récord previo registrado en 2012, con mínimos históricos en 17 países al sur del Sahara. Asia, por su parte, acumula ya 44 millones de hectáreas calcinadas, un 40% más que en el año récord anterior de 2014, con brotes masivos en India, Laos, Myanmar y Tailandia asociados a sequías de extrema intensidad. En Estados Unidos, la superficie quemada casi duplica el récord para esta época del año.

Qué es el ‘súper El Niño’ y por qué preocupa en Canarias y España

El Niño es un patrón climático natural que calienta la superficie del agua en las zonas tropicales del Pacífico y desencadena efectos en cadena por todo el globo. El sistema oficial de clasificación del fenómeno ENSO reconoce tres niveles de intensidad: débil, moderado y fuerte. Las expresiones «súper Niño» o «Godzilla» que han popularizado algunos medios internacionales son apodos divulgativos, pero no forman parte de la nomenclatura técnica utilizada por la NOAA, la OMM o la AEMET. Con todo, las aguas subsuperficiales del Pacífico ecuatorial presentan anomalías superiores a 6 °C sobre la media, lo que aporta una gran reserva de calor al océano, y la mayoría de los modelos climáticos apuntan a que el episodio podría alcanzar una intensidad moderada o incluso fuerte.

X twitter.com Super El Niño is strengthening in the Pacific, with July forecast data now showing its long-lasting atmospheric signal over the U.S. and Canada. But long-range trends suggest its influence will also start to expand toward Europe later in the Summer and into Autumn… — SWE | severe-weather.eu (@severeweatherEU) June 26, 2026

La Organización Meteorológica Mundial ha informado de que existe un 80% de probabilidad de que se desarrolle un episodio de El Niño entre junio y agosto de 2026, y más de un 90% de probabilidades de que dure al menos hasta noviembre. El pico de intensidad se espera para el otoño y el invierno, no para el verano. Este calendario es relevante para España y para Canarias, porque marca cuándo llegarían los efectos más directos.

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La profesora Friederike Otto, del Imperial College de Londres, subraya además que muchos gobiernos están retrocediendo en sus compromisos climáticos pese a los impactos ya visibles del cambio climático. El pasado mes de abril fue el tercer mes de ese nombre más cálido de los registrados, y los dos primeros puestos del ranking histórico los ocupan 2024 y 2025, respectivamente. Varios expertos apuntan a una alta probabilidad de que 2026 se cierre como el segundo año más cálido registrado o, incluso, el primero.

Según el servicio europeo Copernicus, marzo de 2026 fue el cuarto mes más cálido jamás registrado a nivel global, con 1,48 grados por encima de los niveles preindustriales. Un episodio de El Niño que se superpone a un océano de base más caliente que en los grandes episodios de 1997 o 2015 puede producir impactos superiores, empujando el promedio planetario hacia valores cercanos a los 1,8 grados durante algunos meses.

Canarias ante El Niño: protección natural y riesgos colaterales

El archipiélago canario, por su ubicación atlántica, su latitud subtropical y la influencia permanente del alisio del nordeste, presenta un comportamiento climático relativamente desacoplado de los grandes fenómenos del Pacífico ecuatorial. El alisio actúa como regulador natural de las temperaturas en superficie, lo que históricamente ha amortiguado en las islas los grandes efectos térmicos de los episodios anteriores de El Niño.

Sin embargo, eso no significa que el archipiélago sea inmune. Los principales efectos posibles podrían venir por dos vías: alteraciones en el régimen de lluvias de finales de otoño e invierno, históricamente la temporada más lluviosa del archipiélago, y temperaturas medias ligeramente más altas en 2027, año en el que varios modelos climáticos pronostican récords térmicos globales por efecto retardado de El Niño. Canarias, por su posición subtropical, es especialmente sensible a la variabilidad de las temperaturas del océano y a los episodios de calor y calima.

Para el conjunto de España, «no existe una correlación directa entre la ocurrencia de El Niño y el tipo de tiempo que podamos esperar», advierte Rubén del Campo, portavoz de la AEMET. Los productos estacionales del Centro Europeo de Predicción a Plazo Medio indican que es muy probable que el verano sea, de media, entre uno y dos grados más cálido de lo habitual, pero ese calor se explica principalmente por el calentamiento global y la posición de los anticiclones, no directamente por El Niño. Para los países mediterráneos como España, un par de años consecutivos con temperaturas globales tan elevadas suele traducirse en veranos más largos e intensos, primaveras adelantadas y otoños más templados, con efectos directos en la agricultura, los recursos hídricos, la salud pública y la gestión de incendios forestales.

Aunque Canarias se encuentra geográficamente al margen de los impactos directos de El Niño, los expertos vigilan sus efectos colaterales en el Atlántico. Históricamente, la consolidación del fenómeno altera la circulación de las borrascas invernales hacia latitudes más bajas y, en paralelo, incrementa la cizalladura del viento en el Atlántico tropical. Este último efecto tiene además una consecuencia inesperada para el archipiélago: El Niño reduce la actividad de huracanes en el Atlántico porque el calor acumulado en el Pacífico se impone sobre el Atlántico. Lugares como el Caribe estarán especialmente secos este verano y probablemente registrarán menos sistemas tropicales.

El incendio de bosques no es solo una cuestión medioambiental. Un fenómeno El Niño intenso «puede tener un efecto importante sobre el riesgo de incendios más adelante en el año», afirma el doctor Theodore Keeping, del Imperial College de Londres. «Este arranque tan rápido, combinado con el El Niño previsto, significa que podríamos estar ante un año de incendios especialmente severo». Los incendios forestales no solo matan en el momento, también deterioran la calidad del aire en cientos de kilómetros a la redonda. Los incendios de Australia en 2019 causaron 33 muertes directas, pero su humo provocó 417 muertes adicionales y miles de hospitalizaciones durante los seis meses posteriores.

Según el calendario habitual, la declaración formal de El Niño podría llegar entre el verano y el principio del otoño de este 2026. Hasta entonces, lo prudente es seguir las actualizaciones oficiales de la AEMET, la NOAA y la Organización Meteorológica Mundial, y mirar con cautela los titulares más alarmistas que circulan sin atribución técnica oficial. Para Canarias, el seguimiento de las previsiones estacionales de otoño e invierno será la clave para calibrar el alcance real de este fenómeno en el archipiélago.