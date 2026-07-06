Air Canada unirá Tenerife con Norteamérica: vuelos directos a Toronto y Montreal desde este precio

Air Canada operará tres vuelos semanales sin escalas desde Tenerife Sur hacia las principales ciudades canadienses a partir de finales de octubre. La ruta, operada con el nuevo Airbus A321XLR, atraerá a viajeros de alto valor desde Norteamérica.

El Airbus A321XLR de Air Canada, nuevo avión de larga distancia que operará las rutas desde Tenerife a Canadá con capacidad para 182 pasajeros.

Sigue a Canarias en Red en Google News Añade este medio como fuente preferida y no te pierdas las últimas noticias. Añadir como fuente preferida

LO ESENCIAL Tres vuelos semanales desde Tenerife a Canadá: dos a Toronto y uno a Montreal. A partir del 25 de octubre desde Toronto y del 31 de octubre desde Montreal. Operados con Airbus A321XLR, capacidad para 182 pasajeros con clase Business de lujo. Primera conexión aérea directa entre Norteamérica y las Islas Canarias en décadas.

Guardar Licencia del artículo × Compartir este artículo WhatsApp Telegram X Facebook LinkedIn Email Copiar enlace × Licencia del artículo Este artículo puede republicarse libremente en cualquier medio de comunicación, blog o página personal siempre que se cite a Canarias en Red como creador del artículo y se incluya un enlace activo hacia diariodeavisos.elespanol.com/canariasenred/. Esta autorización aplica al texto del artículo. Las imágenes pueden requerir permiso adicional según su licencia individual.

Air Canada comenzará a operar rutas directas a Tenerife desde Toronto y Montreal a partir de octubre, en una conexión que se prolongará durante toda la temporada de invierno (octubre-abril). Esta iniciativa marca un hito histórico para Tenerife, que recupera la conectividad transatlántica directa con Norteamérica tras años de ausencia y se posiciona como el único destino de las Islas Canarias con vuelos sin escalas desde Canadá.

Los vuelos desde Toronto comenzarán el 25 de octubre, operando los jueves y domingos hacia la isla, con retorno los lunes y viernes, mientras que desde Montreal partirán los sábados a partir del 31 de octubre, con vuelo de retorno los domingos.

Dimple Melwani, consejera delegada de Turismo de Tenerife, señala que «la llegada de Air Canada con vuelos directos desde Toronto y Montreal supone un impulso estratégico para Tenerife, consolidando nuestro destino como referente global».

Con capacidad para 182 pasajeros, el avión cuenta con 14 asientos Signature Class: butacas reclinables que ofrecen una experiencia de Clase Business de lujo.

Contexto de crecimiento del mercado norteamericano en Tenerife

La decisión de Air Canada responde a una tendencia evidente de crecimiento del turismo norteamericano hacia Tenerife. Tenerife recibió en 2025 un total de 38.119 pasajeros procedentes de Canadá y Estados Unidos. El mercado canadiense en particular ha experimentado un crecimiento espectacular, pasando de poco más de 3.331 visitantes en 2019 a superar los 8.026 en 2025.

El mercado canadiense representa un «gran interés estratégico para las islas por su mayor poder adquisitivo y por su interés por vivir experiencias auténticas en el destino relacionadas, sobre todo, con la cultura, las tradiciones y la gastronomía», según la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León. Esta característica del viajero canadiense encaja perfectamente con la apuesta diversificadora de Tenerife, que busca reducir la dependencia de mercados tradicionales y atraer segmentos con mayor capacidad de gasto.

La ruta también beneficia a los residentes tinerfeños. La apertura de esta conexión permitirá acceder a uno de los mercados emisores con mayor capacidad de gasto turístico del mundo y beneficiará a los residentes, que podrán viajar a Canadá sin necesidad de realizar escalas.

Síguenos en Instagram · @santacruzdetenerife Las mejores imágenes del día, en vivo y desde dentro. Únete a nuestra comunidad. Seguir

Tecnología de última generación para volar más lejos

Esta aeronave representa un salto tecnológico que permite a Air Canada conectar directamente ciudades canadienses con Tenerife sin necesidad de escalas técnicas. Mark Galardo, Vicepresidente Ejecutivo, Director Comercial y Presidente de Cargo en Air Canada, afirmó que «gracias a las capacidades de última generación de nuestros nuevos aviones A321XLR, los viajeros pueden beneficiarse ahora del único servicio sin escalas que conecta Norteamérica con las Islas Canarias».

Esta conexión supone la primera conexión aérea regular sin escalas entre Canarias y Norteamérica, un logro que posiciona a Tenerife en un nivel de conectividad hasta ahora reservado a destinos europeos mayores. Estas dos rutas serán las únicas entre América del Norte y Canarias, una vez que United cerró en mayo de 2025 la que unía el mismo aeropuerto tinerfeño con el de Nueva York-Newark.

Para la administración tinerfeña, esta ruta es mucho más que un servicio aéreo. Lope Afonso, vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo, destaca que «estamos ante la cristalización de uno de los objetivos más importantes de nuestra hoja de ruta, como es ampliar y reforzar la conectividad estratégica, especialmente, en aquellos mercados emisores que se han venido revelando como especialmente aptos para contribuir al reposicionamiento del destino».

La conexión con Air Canada brinda la oportunidad de potenciar Tenerife en estos mercados de creciente demanda, no solo como destino vacacional, sino como un hub global que abarca sectores estratégicos como los negocios y el turismo corporativo, la industria audiovisual y cultural, así como el turismo de cruceros con itinerarios combinados.

La ruta también forma parte de una estrategia más amplia de Air Canada en España. La compañía ha comunicado también una quinta frecuencia semanal en invierno entre Montreal y Madrid y Barcelona, con servicio diario durante el periodo navideño, además de vuelos estacionales de verano desde Toronto a ambas ciudades y una nueva ruta entre Montreal y Palma de Mallorca.

La operativa de Air Canada en Tenerife estará en marcha desde finales de octubre de 2026 hasta abril de 2027. Los viajeros canadienses que deseen acceder a Tenerife desde otras ciudades norteamericanas podrán conectar fácilmente en Toronto o Montreal, ya que ambos aeropuertos funcionan como hubs principales de la aerolínea.

Para el lector tinerfeño, la noticia representa un antes y un después en la accesibilidad global. Los residentes y visitantes locales podrán viajar a Canadá sin escalas, reduciendo tiempos de viaje y mejorando la experiencia de conexión. Las administraciones locales esperan que el crecimiento del turismo canadiense continúe en línea con la tendencia de los últimos años, reforzando el modelo diversificado de turismo de alto valor que Tenerife persigue.