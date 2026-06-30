Binter y VB Group se alían en Madrid para atraer grabaciones hacia Canarias

Confort a bordo y logística de carga aérea especializada se unen para ofrecer una solución llave en mano a las productoras de la Península

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La compañía aérea Binter y VB Group, empresa líder en soluciones 360º dentro de la industria del turismo, el entretenimiento y la movilidad corporativa, reunieron al tejido industrial audiovisual y musical de Madrid para presentar su alianza estratégica integral destinada a posicionar a Canarias como el destino preferente para grandes producciones cinematográficas, publicitarias y giras musicales.

En la jornada participaron Jorge Espinós Gozálvez y Mariano Zúñiga, director general y director comercial de VB Group; Nuria Viñuelas y Nuria Jiménez, jefa del equipo y directora de Business Travel y Operaciones de VB Play respectivamente; y Gustavo González, Head of Entertainment de Vibes. Por parte de Binter intervinieron Paloma Torres, responsable de Ventas Corporate y Vacacional y José Luis Becerra, Gerente de Atlantis Cargo.

Carmen Aguado, vicepresidenta del Clúster Audiovisual de Canarias, y Elena Forniés, delegada de Proexca en Madrid – Gobierno de Canarias, apoyaron con su presencia esta presentación. Durante la jornada se destacó el fuerte respaldo institucional y los potentes incentivos fiscales de la región.

Canarias se ha consolidado como un gran plató internacional gracias a sus paisajes únicos, sus más de 320 días de sol al año y unos incentivos fiscales muy atractivos. La alianza entre Binter y VB Group rompe el obstáculo que podría suponer el acceso a las islas al consolidar un puente de alta calidad, fiabilidad y experiencia al servicio de la cultura y el entretenimiento.

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Conectividad y logística sin fisuras

Uno de los puntos críticos para cualquier productora en la Península es el traslado seguro y eficiente de sus equipos técnicos y artísticos. Binter proporciona la solución a esta necesidad con su programación de 112 vuelos a la semana, 16 diarios, entre Madrid, desde la Terminal 2 del Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas, y los aeropuertos de Tenerife Norte y de Gran Canaria.

Paloma Torres desveló las ventajas que la aerolínea ofrece para el sector audiovisual y musical: una experiencia a bordo con la alta calidad del #ModoCanario en sus Embraer E195-E2, configurados en bloques de dos asientos, con más espacio entre filas y sin el asiento del medio, para que sus profesionales viajen más descansados. La experiencia se complementa con servicios como el equipaje de mano o un aperitivo gourmet incluidos en todas las tarifas y con la posibilidad de acceder a mayores prestaciones, como la clase Premium, en los vuelos con la capital.

Además, la aerolínea mantiene en esta ruta una de sus características diferenciales, que permite a sus pasajeros llegar por el mismo precio a cualquiera de las islas canarias, al ofrecer gratis los vuelos en conexión, aprovechando los 220 trayectos interinsulares diarios que la aerolínea realiza en el Archipiélago.

Esta conectividad se complementa de forma sinérgica con la experiencia de Atlantis Cargo, empresa especializada en carga del sistema Binter que ofrece un servicio global, flexible y especializado en el envío de carga aérea, con respuestas ágiles y concretas a las necesidades de sus clientes y que garantiza el transporte seguro y prioritario de material técnico delicado —como cámaras, iluminación, sonido y vestuarios— entre Madrid y las islas.